“เสกสรร” เตรียมสานต่อความมัน ประชันฝีมือ “อาร์เมียร์” ในศึก ONE ลุมพินี 34

“เสกสรร” พร้อมสานต่อฟอร์มอันร้อนแรง ขอบู๊แหลกแจกแข้ง “อาเมียร์” จอมหวดสายเลือดนักรบเปอร์เซีย ในศึกใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับปรากฏการณ์ ONE ลุมพินี 34“คนไม่ยอมคน” เสกสรร อ.ขวัญเมือง จอมบู๊แหลก วัย 34 ปี จากนครศรีธรรมราช ขอเดินหน้าไล่ล่าชัยชนะบนเวทีระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดวลเดือด “อาเมียร์ นาซิรี” มวยจอมชั้นเชิงวัย 31 ปี นักกีฬาตัวแทนชาติอิหร่าน-มาเลเซีย ที่หวังกลับมาเรียกศรัทธาในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต 142 ป. ในศึก ONE ลุมพินี 34 ที่จะระเบิดความมันในวันศุกร์ที่ 22 ก.ย.นี้“เสกสรร” ถือเป็นมวยฟอร์มร้อนแรงประจำสังเวียน ONE ลุมพินี เพราะนับตั้งแต่เปิดตัวในนัดปฐมฤกษ์ เมื่อ 20 ม.ค.66 จอมบู๊แหลกจากแดนใต้รายนี้ ยังสะกดคำว่าปราชัยไม่เป็น อีกทั้งตลอด 5 ไฟต์ที่ผ่านมายังเดินหน้าแจกอาวุธ จนถูกอกถูกใจแฟนมวยทั่วโลก ไม่เว้นแม้กระทั่งบิ๊กบอส “ชาตรี” ที่ต้องควักกระเป๋าจ่ายโบนัสให้ทุกไฟต์โดยฟอร์มล่าสุดของ “เสกสรร” เพิ่งเดินหน้าไล่ยำใหญ่ ปิดบัญชีน้องใหม่อย่าง “ไอแซค อารายา” สิงห์หมัดขวา จากสเปนแบบไม่ครบยก ในศึก ONE ลุมพินี 29 เมื่อ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา ทำให้เจ้าตัวสานฝันสำเร็จ ด้วยการคว้าสัญญานักกีฬาสังกัด ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาท มาครองและด้วยฟอร์มการชกบู๊สะบั้นหั่นแหลก ทำให้เขาได้รับโอกาสสานต่อความสำเร็จอันร้อนแรงที่ใครก็ฉุดไม่อยู่ โดยถูกดึงตัวเข้ามาเพิ่มดีกรีความเดือดในศึก ONE ลุมพินี 34 ที่ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” เตรียมทุ่มงบจัดการแข่งขันสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่การเปิดตัวรายการเมื่อต้นปีนี้ขณะที่ “อาเมียร์ นาซิรี” เป็นอีกหนึ่งจอมชั้นเชิงมากประสบการณ์ เคยผ่านการประมือกับนักมวยไทยแถวหน้ามาทั่วสารทิศซึ่งรวมถึง “โคตรมวยสารคาม” แสนชัย พีเค.แสนชัยฯ ทั้งยั้งสร้างประวัติศาสตร์เป็นชาวต่างชาติรายที่สามที่ได้ครองตำแหน่งแชมป์มวยไทยสนามมวยอ้อมน้อยอีกด้วย“อาเมียร์” เปิดตัวกับ ONE ครั้งแรก ในการแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.) เมื่อปีที่แล้ว แต่ไปไม่ถึงฝั่งฝันพ่ายคะแนนให้กับ “ซาวาส ไมเคิล” นักชกดาวรุ่งจากไซปรัส ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ไฟต์ต่อมาก็ยังต้องชอกช้ำซ้ำสอง หลังปราชัยให้กับ “ทาอิกิ นาอิโตะ” จอมพลิ้วไหวจากแดนอาทิตย์อุทัย ในศึก ONE Fight Night 3 เมื่อ 22 ต.ค.65ในศึก ONE ลุมพินี 34 “อาเมียร์” ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเก็บชัยชนะให้ได้เท่านั้น เพื่อเป็นการยืนหยัดอยู่บนเส้นทางระดับโลก แม้ครั้งนี้จะเป็นงานหนักสุดสาหัส ที่ต้องขึ้นประชันหมัดกับจอมดีเดือดผู้ไร้พ่ายอย่าง “เสกสรร” บนสังเวียนแห่งนี้ก็ตามนอกจากคู่มวยเดือดระหว่าง “เสกสรร vs อาเมียร์” แล้ว ในศึก ONE ลุมพินี 34 ยังมีคู่มวยดี ๆ ให้แฟนมวยได้ติดตาม โดยเฉพาะคู่เอกที่แฟนกีฬาทั่วโลกรอคอย “รถถัง จิตรเมืองนนท์” จะขึ้นป้องกันบัลลังก์มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ครั้งที่ 6 เผชิญหน้า “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเดียวกันแฟนมวยสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE ลุมพินี 34 ในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh