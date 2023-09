หัวใจพองโต “เสือแบล็ค” ภูมิใจเก็บชัยชนะต่อหน้าพ่อครั้งแรกในศึก ONE ลุมพินี

“เสือแบล็ค” ผลงานร้อนแรงต่อเนื่องในศึก ONE ลุมพินี ล่าสุดจัดการคว่ำ “ชินจิ” ต่อหน้าพ่อที่ตามมาเชียร์ติดขอบเวทีครั้งแรกยิ่งทำให้ภูมิใจมากเป็นพิเศษ“เสือแบล็ค ท.พราน49” มวยซ้ายแกร่ง วัย 27 ปี จากเพชรบุรี ผลงานแรงต่อเนื่องโชว์ปล่อยอัปเปอร์คัตซ้ายเข้าเต็มคางเอาชนะทีเคโอยกสอง “ชินจิ ซูซูกิ” ดีกรีแชมป์ Road To ONE ญี่ปุ่น ได้สวยงามในศึก ONE ลุมพินี 32 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา พร้อมบันทึกสถิติชนะรวดและได้โบนัส 3.5 แสนบาท เป็นไฟต์ที่ 3 ติดต่อกันหนึ่งในกำลังใจสำคัญของ “เสือแบล็ค” ในไฟต์นี้คือการมีพ่อตามมาเชียร์ติดขอบเวทีเป็นครั้งแรกของรายการ ซึ่งยิ่งทำให้เจ้าตัวมุ่งมั่นอยากเก็บชัยชนะมากเป็นพิเศษ ทำให้คนที่รักได้มีความสุขกันถ่วนหน้า“ไฟต์นี้ผมมีพ่อมาดูติดขอบเวทีเป็นครั้งแรก มันทำให้ผมกดดันมาก กลัวจะทำให้เขาผิดหวัง พอชนะ ชินจิ ได้ผมมองหาท่านทันที วินาทีนั้นผมจึงอยากตะโกนบอกพ่อมากว่า ‘ผมทำได้แล้วนะครับ’”“ผมอยากยกให้การชกทั้ง 3 ไฟต์ที่ชกใน ONE ลุมพินี เป็นไฟต์ที่ผมประทับใจมากที่สุด เพราะผมต้องเจอกับงานยาก แต่ก็ทำผลงานออกมาดีทั้งหมด รู้สึกภูมิใจที่ไม่ได้ทำให้ทุกคนต้องผิดหวังในตัวผมครับ”นอกจากพ่อแม่ที่อยู่ในใจตลอดแล้ว “เสือแบล็ค” ยังไม่ลืมให้เครดิตกับทางภรรยา รวมถึง “น้องไทเกอร์” กับ “น้องชีตาร์” ลูกทั้งสองคน ที่หลอมรวมให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์ เป็นกำลังใจสำคัญในการชกมวย“ผมอยากขอบคุณภรรยามากที่ดึงผมออกมาจากจุดที่ต่ำที่สุด ก่อนคบกับผมเคยเป็นคนที่ดื้อมาก ๆ แต่เขาเป็นคนคอยช่วยดูผมใหม่ทั้งหมด เขายอมทำทุกอย่างเพื่อให้ผมกลับมาเป็นนักมวยที่ดีอีกครั้งครับ”“ส่วนลูกทั้งสองคน น้องชีตาร์และน้องไทเกอร์ ทำให้ผมมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น จะมาคิดสนุกเล่นไปวัน ๆ เหมือนเดิมไม่ได้ ทุกไฟต์ที่ขึ้นชกจะคิดเสมอว่าเพื่อครอบครัว เพื่อลูก เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นครับ”สำหรับครั้งต่อไปศึก ONE ลุมพินี 33 คู่เอกนำรายการ “ยอดไอคิว พีเค.แสนชัยฯ" มวยซ้ายจากบุรีรัมย์เตรียมมาล่าชัยไฟต์ที่ 3 พบดาวดวงใหม่จากรัสเซีย “อเล็กเซย์ บาลีโก“ ในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต 150 ป. ขณะที่คู่เอกภาคอินเตอร์ หนุ่มฟอร์มสด อายุ 17 ปี “โอท็อป อ.ขวัญเมือง” ปะทะฝีมือรุ่นพี่จากญี่ปุ่น “ชินโก ชิบาตะ” ในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต 143 ป.แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh