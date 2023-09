"โค้ชนาย" ลั่น ต่อยจริงไม่มีคอนเทนต์ ตื่นเต้นชกนวมเล็ก ชี้ ใครๆ ก็อยากชก ONE

“โค้ชนาย” สิบหมื่น ศิษย์เชฟบุญธรรม นักมวยสายยูทูบเบอร์ ตอบชัดชกจริงหรือคอนเทนต์ หลังขึ้นป้ายวัดคมกับ “มิเกล ตรินดาเด” กำปั้นจากแดนฝอยทอง ร่วมศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 34 ในวันศุกร์ที่ 22 ก.ย. นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)สำหรับ “สิบหมื่น” นักชกวัย 28 ปี เคยโด่งดังในฐานะนักมวยประสบความสำเร็จ คว้าแชมป์มวยไทย ได้ถึง 2 เส้น 2 เวที โดยเส้นแรกคือแชมป์เวลเตอร์เวต เวทีมวยสยามอ้อมน้อย และเส้นที่สอง คือแชมป์รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวต เวทีราชดำเนินก่อนจะถึงจุดอิ่มตัวจนคิดแขวนนวมไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว และผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์รวมถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ซึ่งในขณะนี้โด่งดังไปทั่วโซเชียลและเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “โค้ชนาย” มีผู้ติดตามกว่า 1.88 ล้านบัญชีแต่เมื่อไฟแห่งความเป็นนักสู้ยังไม่ดับสนิท “สิบหมื่น” ก็เกิดอาการคันไม้คันมือกลับเข้าสู่วงการมวยอีกครั้งในฐานะผู้เข้าแข่งขันมวยรอบเวทีราชดำเนินโดย “สิบหมื่น” ทะลุเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศเข็มขัดแชมป์อยู่แค่เอื้อม แต่เจ้าตัวทำได้เพียงรองแชมป์ในซีซันต่อมา “สิบหมื่น” ตั้งใจกลับมาทวงแชมป์ที่เคยพลาดไปเมื่อคราวก่อน แต่แล้วร่างกายกลับไม่อำนวยทำให้เจ้าตัวต้องถอนตัวออกจากรายการตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มแข่ง มารักษาอาการบาดเจ็บให้หายดีเสียก่อนหลังจากร่างกายกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ “สิบหมื่น” ยังคงไม่ล้มเลิกความตั้งใจในฐานะนักมวย พร้อมสร้างเซอร์ไพรส์เตรียมกลับมาพิสูจน์ฝีมืออีกครั้ง ด้วยการขอสวมนวมเล็กครั้งแรกในชีวิต ขึ้นชกมวยไทย 3 ยกในศึก ONE ลุมพินี โดยมี “มิเกล” จอมน็อกเอาต์จากโปรตุเกสเป็นด่านแรกที่รอต้อนรับการกลับมาของนักชกขวัญใจสายโซเชียลและด้วยภาพจำในฐานะยูทูบเบอร์ ทำเอาบรรดาผู้ติดตามพากันตั้งคำถามว่าการกลับมาชกมวยครั้งนี้ เป็นการสร้างคอนเทนต์หรือไม่ ซึ่ง “สิบหมื่น” ได้เปิดใจหมดเปลือกถึงประเด็นดังกล่าว ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Coach Nay ของตนเอง“บางคนอาจจะคิดว่าผมมาชกสร้างคอนเทนต์หรือเปล่า ผมบอกได้เลยว่าไม่คอนเทนต์แน่นอนครับ ใคร ๆ ก็อยากมาต่อยใน ONE ทั้งนั้น ผมเองก็อยากต่อยรายการนี้ มีเงินโบนัสด้วย ผมอยากทำทั้งอาชีพนักมวย และยูทูบเบอร์ไปพร้อม ๆ กัน ถ้าบริหารเวลาให้ดีสามารถทำควบคู่กันได้ครับ”นอกจากนี้ “สิบหมื่น” ยังเผยอีกว่าการมาชกมวยไทยด้วยนวม 4 ออนซ์นั้นถือเป็นครั้งแรก แต่เจ้าตัวยืนยันไม่ได้หวั่นใจ และจะพยายามป้องกันตัวให้ดีที่สุด รวมถึงตั้งใจไปโชว์อาวุธเก่งของตัวเองอย่างลูกศอก ให้แฟน ๆ ได้ชมอย่างแน่นอนและเพื่อเตรียมความพร้อมให้ถึงขั้นสุด “โค้ชนาย” ยังเข้าขอเคล็ดลับวิชาและประสบการณ์การชกนวมเล็กจาก “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145 – 155 ป.) ด้วย“ผมไม่เคยต่อยนวมเล็กมาก่อน การแก้เกมก็คือเราต้องป้องกันตัวให้ดี และก็ทำร่างกายไปให้ดีเพื่อให้พร้อมต่อยครับ ส่วนศอกผมก็เตรียมไปอยู่แล้วครับ”ศึก ONE ลุมพินี 34 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 22 ก.ย.นี้ แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยสามารถรับชมทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้