เก๋าชนสด “จอมโหด” ลองของมวยไฟแรง “ทรงชัยน้อย” ในศึก ONE ลุมพินี 34

หากวัดกันที่ประสบการณ์ “จอมโหด” ผ่านสังเวียนมาโชกโชนไม่เป็นสองรองใคร เคยได้ทั้ง แชมป์มวยไทยช่อง 7 สี รุ่น 108 ป. และ 115 ป., แชมป์เวทีราชดำเนิน รุ่น 115 ป. รวมถึงแชมป์เอ็มวัน รุ่น 115 ป. ที่สหรัฐอเมริกา ยิ่งผนวกกับสไตล์ชกบ้าพลังพร้อมสู้ไม่ถอยสมชื่อถูกใจแฟนมวย เขาจึงได้โอกาสกลับมาปล่อยของอีกครั้งในศึกประวัติศาสตร์ครั้งนี้“จอมโหด” เปิดตัวได้ดีในศึก ONE ลุมพินี 8 โดยจัดการชนะทีเคโอยกสอง “แดเนียล จิลเลนเบิร์ก” สวยงาม แต่ไฟต์ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 22 ต้องกลับมาเสียท่าพ่ายความสดให้กับ “อัคราม ฮามิดี” ถูกจับแพ้ทีเคโอยกสอง นำมาซึ่งเสียงวิจารณ์จากบรรดาเกจิที่กล่าวว่าอาจถึงเวลาที่เขาต้องยอมพ่ายให้กับสังขารแต่ลูกผู้ชายชื่อ “จอมโหด” ไม่ใช่คนที่จะถอดใจอะไรง่ายแบบนั้น ความมุ่งมั่นของเขายังพุ่งเต็มเปี่ยมสวนทางกับวัยที่มากขึ้น พร้อมตอบรับโอกาสสำคัญขอกู้เกียรติยศกลับคืนมา แม้ต้องเจอกับคู่ชกฟอร์มสดแถมอายุน้อยกว่าถึง 13 ปี ก็ไม่มีหวั่น เมื่อหัวใจสั่งพร้อมลุยกำปั้นก็พร้อมทำงานล่าชัยชนะกลับคืนมาขณะที่ “ทรงชัยน้อย” มวยขาบู๊ทรงเล็กพริกขี้หนู กำลังเป็นอีกหนึ่งนักชกดาวรุ่งที่น่าจับตา หลังโชว์ความใจใหญ่เกินตัวไล่ปราบคู่ชกที่หน่วยก้านดีกว่าเป็นว่าเล่น เริ่มจากชนะคะแนน “ยอดดอย แก้วสัมฤทธิ์” ในศึก ONE ลุมพินี 2 ต่อด้วยใช้ท่ายากกระโดดเข่าลอยน็อกยกสาม “มังกร บูมเด็กเซียน” ในศึก ONE 23 พร้อมคว้าโบนัส 3.5 แสนบาท ไปครองเป็นก้อนแรกก่อนที่ในไฟต์ล่าสุดศึก ONE ลุมพินี 30 “ทรงชัยน้อย” ยังแรงดีไม่มีตกหาใครหยุดได้ยาก เร่งเครื่องอัดหมัดขวาลำตัว “โชคดี แม็กจันดี” แบบไม่ยั้งเล่นเอาล้มทั้งยืนลุกไม่ขึ้น เก็บชัยชนะเป็นไฟต์ที่ 3 ติดต่อกัน ทำสถิติหรูเทียบชั้นนักมวยดังอย่าง “ตี๋ใหญ่ พีเค.แสนชัยฯ” และ “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” ได้อยู่ในเวลานี้ รวมถึงพร้อมรับโบนัสก้อนโตจากบิ๊กบอส “ชาตรี” เป็นครั้งที่สองได้อย่างสมศักดิ์ศรีอีกด้วยในศึก ONE ลุมพินี 34 “ทรงชัยน้อย” เตรียมเจอความท้าทายครั้งสำคัญ มาลุ้นกันว่าพลังหนุ่มอันร้อนแรงจะบุกเจาะทำลายความเก๋าแกร่งของ “จอมโหด” ได้ดีมากแค่ไหน งานนี้ต่างฝ่ายพร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อคว้าชัยชนะมาไว้ในกำมือ เพื่อเปิดโอกาสลุ้นได้ไปต่อโชว์ฝีมือในระดับโลก วัน แชมเปียนชิพ ให้ได้นอกจากคู่มวยมันระหว่าง “จอมโหด” ปะทะ “ทรงชัยน้อย” แล้ว ในศึก ONE ลุมพินี 34 ยังมีคู่มวยบิ๊กเนมให้แฟนมวยได้คอยติดตามเชียร์กันอีกเพียบ โดยเฉพาะคู่เอกที่แฟนกีฬาทั่วโลกรอคอย “รถถัง จิตรเมืองนนท์” จะขึ้นป้องกันบัลลังก์มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ปะทะผู้ท้าชิงสุดอันตราย “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันแฟนมวยสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE ลุมพินี 34 ในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh