"รุ่งราวี" เสียบแทน "สินสมุทร" ปะทะอดีตผู้ท้าชิง "ดีมิทรี" ศึก ONE Fight Night 14

"รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง" มวยฝีมือดีจากอุบลราชธานีได้คิวปรากฏตัวปะทะอดีตผู้ท้าชิง "ดีมิทรี เมนชิคอฟ" ในกติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) แทน "สินสมุทร กลิ่นมี" ที่ขอถอนตัว ในศึก ONE Fight Night 14 ที่จะถ่ายทอดสดจากประเทศสิงคโปร์ ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 30 ก.ย.66สำหรับ "รุ่งราวี" ยอดฝีมือแดนอีสานวัย 27 ปีนักชกน้องใหม่ เปิดตัวร้อนแรงประเดิมชัยบนสังเวียนยิ่งใหญ่ระดับโลก ONE ด้วยการโชว์ฟอร์มเก่งคุมเชิงเหนือ “นาวเซต ทรูจิลโล” คู่แข่งสายแข็งจากสเปน ก่อนรับชัยด้วยคะแนนเอกฉันท์ เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมาโดย "รุ่งราวี" ได้ฤกษ์กลับคืนสังเวียนในรายการใหญ่อีกครั้งเพื่อประจันหน้ากับ “ดีมิทรี เมนชิคอฟ” ผู้ที่เคยประมือกับ “รีเกียน เออร์เซล” ในฐานะผู้ท้าชิงบัลลังก์ โดยได้โอกาสเข้ามาเสียบแทน "สินสมุทร" ที่จำเป็นต้องถอนตัวเนื่องจากเกิดอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อม ซึ่ง “รุ่งราวี” ไม่มีขัดข้องใจ ยินดียืดอกรับงานนี้อย่างเต็มใจ โดยมองว่าเป็นโอกาสดีที่อาจทำให้ตัวเองนั้นเข้าใกล้บัลลังก์เร็วขึ้นขณะที่ "ดีมิทรี" กำปั้นจากรัสเซีย วัย 25 ปีก้าวขึ้นสังเวียน ONE ครั้งแรกในฐานะผู้ท้าชิงบัลลังก์ แต่เกมกลับจบไวเกินคาด เมื่อ "รีเกียน" ปล่อยอาวุธเป็นชุดซัดเข้าหน้า ทำเอา “ดีมิทรี” มึนเซถลาล้มลง แม้จะพยายามฝืนแต่ยืนไม่ไหว กรรมการจึงสั่งยุติการแข่งขัน หลังระฆังดังไปได้เพียง 46 วินาทีเท่านั้นในศึกชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นไลต์เวต ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมาครั้งนี้ "ดีมิทรี" ได้โอกาสกลับมาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาคือหนึ่งในยอดฝีมือของรุ่น และหวังจะปล่อยของได้อย่างเต็มที่ใส่คู่แข่งชาวไทย เพื่อกลับไปท้าชิงบัลลังก์ให้ได้อีกครั้งแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE Fight Night 14 ในสนามผ่านทาง TICKETMASTER และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh