"แสตมป์" มุ่งมั่นปราบนักสู้เกาหลี เตรียมขึ้นแท่นกำปั้นหญิงไทยคนแรกรับค่าตัว 10 ล้านบาท

“แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” นักสู้สาวมากความสามารถดีกรีแชมป์ ONE เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ มีคิวตามล่าเข็มขัดแชมป์โลกเส้นที่ 3 โดยจะขึ้นชิงแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวตหญิง เฉพาะกาล (105-115 ป.) ในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) พบกับ “ฮาม ซอ ฮี” นักสู้สาวจอมเก๋า จากเกาหลีใต้ ในศึก ONE Fight Night 14 ถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 30 ก.ย.66เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของวงการมวยหญิงเลยก็ว่าได้ นับตั้งแต่ ONE เข้ามามีบทบาทสร้างความเท่าเทียมในเรื่องของรายได้ระหว่างมวยชายและมวยหญิงให้เท่าเทียมกัน โดยล่าสุดบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ก็ได้ประกาศลั่นว่า “แสตมป์” จะเป็นนักสู้สาวใน ONE คนแรกที่มีสิทธิ์ลุ้นค่าตัว 10 ล้านบาท ต่อจาก “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ราชันมวยไทยรุ่นฟลายเวต หากสามารถเอาชนะ “ฮาม ซอ ฮี” คว้าแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาล มาคาดเอวได้สำเร็จ“แสตมป์” ถือเป็นอีกหนึ่งนักสู้สาวที่เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เธอผ่านอุปสรรคและช่วงเวลาแห่งความผิดหวังมามากมาย ก่อนจะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นยอดฝีมือหญิงของวงการ ซึ่งเธอเองก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งจะสามารถสร้างรายได้จนทะลุ 7 หลัก และก้าวกระโดดขึ้นหลักสิบล้านในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีแต่งานนี้นักสู้สาวอดีตราชินีสองบัลลังก์ย่อมรู้ดีว่าไม่ใช่งานง่าย เมื่อต้องเผชิญหน้ากับ “ฮาม ซอ ฮี” ที่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้คร่ำหวอดของวงการ MMA และผ่านสังเวียนระดับโลกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน พร้อมดีกรีแชมป์ที่คว้ามาได้หลากหลายสังเวียน ทั้งหมดคือเครื่องการันตีว่า สาวแกร่งวัย 36 ปี รายนี้ฝีมือไม่ธรรมดา โดย “แสตมป์” เปิดใจว่า“คู่ชกของหนูทั้งเก่ง และแข็งแกร่งมาก ๆ แต่หนูมีความมั่นใจในตัวเองก่อนขึ้นเวทีในทุก ๆ ไฟต์ ว่าหนูสามารถทำได้ค่ะ”“จริง ๆ พอค่าตัวหนูขึ้นหลักล้านก็รู้สึกดีใจแล้ว แต่พอรู้ว่าจะได้ขึ้นมาเป็นหลักสิบล้านก็รู้สึกก้าวกระโดดมาก ๆ ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้เลยค่ะ ทุกอย่างเป็นเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจล้วน ๆ เลยค่ะ”“หนูไม่เคยคิดเลยว่าจะสามารถสร้างรายได้มากถึงขนาดนี้ สมัยตอนชกเดิมพันเคยจับเงินมากสุดก็คือหลักแสน มันรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเอง และทำให้หลาย ๆ คนเห็นเราเป็นไอดอลและอยากทำตาม ก็รู้สึกดีใจค่ะ”“แสตมป์” จะกลายเป็นนักสู้หญิงคนแรกของไทยที่ได้รับค่าตัว 10 ล้านบาท พร้อมทั้งสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักสู้คนแรกของ ONE ที่คว้าเข็มขัดมาคาดเอวได้ทั้ง 3 กติกาหรือไม่ งานนี้หญิงแกร่งจากแดนกิมจิอย่าง “ฮาม ซอ ฮี” จะเป็นผู้ให้คำตอบ ในศึก ONE Fight Night 14 วันเสาร์ที่ 30 ก.ย.66แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE Fight Night 14 ในสนามผ่านทาง TICKETMASTER และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh