กติกาพิเศษ “ซง จิง หนาน” วัดพลังหมัด “นัท วันเดอร์เกิร์ล” ศึก ONE Fight Night 14

“นัท วันเดอร์เกิร์ล” ยอดฝีมือสาวมากความสามารถ มีคิวเผชิญหน้ากับ “ซง จิง หนาน” ราชินีรุ่นสตรอว์เวต ในการชกกติกาพิเศษ รุ่นสตรอว์เวต (115 – 125 ป.) ร่วมประกาศศักดานักสู้หญิงในศึกรวมพลหญิงแกร่ง ONE Fight Fight 14 ที่จะถ่ายทอดสดจากประเทศสิงคโปร์ ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 30 ก.ย.66“นัท วันเดอร์เกิร์ล” ดีกรีแชมป์มวยไทย หลังจากหันไปเอาดีทางในสายการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ได้สองไฟต์ ก็ได้ฤกษ์กลับมาโชว์ทักษะการยืนสู้ที่เจนจัดมาตั้งแต่เด็ก โดยจะได้เผชิญหน้ากับ “ซง จิง หนาน” ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักสู้สายยืนเก่งกาจที่สุดคนหนึ่งของรุ่นสตรอว์เวต การันตีจากผลงานน็อกเอาต์คู่ต่อสู้คนแล้วคนเล่าตลอดการครองบัลลังก์ยาวนานถึง 5 ปีด้วยการเป็นนักสู้สายยืนตัวท็อปทั้งคู่ จึงเป็นที่มาของการแข่งขันกติกาพิเศษที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน ONE และถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อวัดพลังหมัดของสองสาว ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะชกกัน 3 ยก ๆ ละ 3 นาที ด้วยการใช้นวม MMA ขนาด 4 ออนซ์ โดยสามารถใช้หมัดได้อย่างเดียว ห้ามใช้เท้า ห้ามเข่า และห้ามศอก โดยจะตัดสินตามระบบคะแนนเต็ม 10 เหมือนอย่างกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งนอกจากนี้ แฟนมวยชาวไทยยังจะได้เห็น “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” นักสู้สาวแกร่งวัย 25 ปี ขึ้นชิงแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวตหญิง เฉพาะกาล (105 - 115 ป.) ในกติกา MMA พบกับ “ฮาม ซอ ฮี” นักสู้จอมเก๋า วัย 36 ปี จากเกาหลีใต้ พร้อมทั้งคู่มวยหญิงยอดฝีมืออีกมากมายในรายการเดียวกันนี้อีกด้วยแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE Fight Night 14 ที่ประเทศสิงคโปร์ ผ่านทาง TICKETMASTER และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เว็บไซต์ ONEFC.com เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และอินสตาแกรม ONEChampTh