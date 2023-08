เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด! "รถถัง" ดวลหมัด "ซุปเปอร์เล็ก" ชิงแชมป์โลกมวยไทย 22 ก.ย.นี้

“รถถัง จิตรเมืองนนท์” พร้อมติดเครื่องขึ้นสังเวียน ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต จากผู้ท้าชิงเพื่อนรัก “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ในศึก ONE ลุมพินี 34สิ้นสุดการรอคอย! สำหรับการโคจรพบกันของสองสุดยอดนักมวยไทยแห่งยุค ที่แฟนกีฬาทั่วโลกใฝ่ฝันอยากจะได้เห็น ระหว่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ที่จะลงป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 6 ปะทะผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ดีกรีแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ในศึก ONE ลุมพินี 34 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ ที่ 22 ก.ย.นี้สำหรับ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ราชัน ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ผู้ไร้เทียมทาน ปัจจุบันทำสถิติเก็บชัยชนะในกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง มาแล้ว 14 ไฟต์ติดต่อกัน โดยผลงานไฟต์ล่าสุดในศึก ONE FIGHT NIGHT 10: ดิมิเทรียส vs อาเดรียโน III ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมาโดยแชมป์โลกซูเปอร์สตาร์ชาวไทยสามารถเอาชนะน็อกผู้ท้าชิงชาวเม็กซิโก อย่าง “เอ็ดการ์ ทาบาเรส” ไปได้อย่างเหนือชั้น จนเป็นเหตุให้บิ๊กบอส “ชาตรี” ต้องรีบสั่งจ่ายดับเบิลโบนัสมูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท เข้าบัญชีให้เป็นของรางวัลทันทีสำหรับไฟต์หยุดโลกครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการขึ้นสังเวียนป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 6 ของ “รถถัง” แล้ว ยังเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นนักกีฬาชาวไทยคนแรกที่จะได้รับค่าตัว 10 ล้านบาท จากการประกาศยืนยันของบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมาอีกด้วยทางด้าน “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต สามารถยึดเก้าอี้แรงกิงอันดับหนึ่งของกติกามวยไทยเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น และรอวันที่จะขึ้นชิงบัลลังก์มวยไทยหมายรวบตึงเข็มขัดสองประเภทกีฬา ซึ่งตอนนี้ “ยอดมวยบุรีรัมย์” ฟอร์มกำลังร้อนแรง ไล่ปิดเกมคู่แข่งแบบไม่ครบยกมาแล้วถึง 3 ไฟต์ติดต่อกันโดยเฉพาะในสองไฟต์หลังสุดในกติกามวยไทย ที่สามารถเอาชนะน็อกดาวรุ่งพุ่งแรง “นาบิล อานาน” ไปได้ตั้งแต่ยกแรกของศึกประวัติศาสตร์ ONE ลุมพินี 22 ตามด้วยการเปิดโหมดนักล่า ไล่ขย้ำ ชนะทีเคโอ. จอมแสบจากรัสเซีย “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” ในศึก ONE Fight Night 12: ซุปเปอร์เล็ก vs ทาเกียร์ เมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมาทั้งนี้ ในอดีต “รถถัง” และ “ซุปเปอร์เล็ก” เคยถูกวางโปรแกรมให้พบกันในศึก ONE FIGHT NIGHT 8: ซุปเปอร์เล็ก vs แดเนียล เมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา โดยมีตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ของ “ซุปเปอร์เล็ก” เป็นเดิมพัน แต่สุดท้ายคู่มวยในฝันของแฟนกีฬาทั่วโลกก็ไม่เกิดขึ้น หลัง “รถถัง” ขอถอนตัวในช่วงโค้งสุดท้าย และได้ “มินิที” แดเนียล วิลเลียมส์ เข้ามารับบทผู้ท้าชิงขัดตาทัพแทนโดยบทสรุปของผลการแข่งขันเป็นทางด้านของ “ซุปเปอร์เล็ก” ที่สามารถเอาชนะน็อกไปได้ จากการหวดขวาเข้าเต็มขมับในช่วงกลางยกที่ 3 ป้องกันบัลลังก์ครั้งแรกเอาไว้ได้สำเร็จ พร้อมพิชิตโบนัสมูลค่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.7 ล้านบาท) จากบอส “ชาตรี”มาครองด้วยความสุดยอดของทั้ง “รถถัง” และ “ซุปเปอร์เล็ก” สองตัวพ่อแห่งวงการมวย ส่งผลให้เกิดกระแสจากแฟนกีฬาทั้งไทยและเทศอยากเห็นไฟต์ในฝันระหว่างทั้งคู่มาโดยตลอด และในที่สุดบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ก็ทนไม่ไหวที่จะสนองเสียงเรียกร้องของแฟนกีฬาทั่วโลก โดยเปิดไฟเขียวให้ทั้งสองได้ประลองฝีมือกันเสียที โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต เป็นเดิมพัน ในศึก ONE ลุมพินี 34 วันศุกร์ ที่ 22 ก.ย.นี้แม้จะมีแฟนกีฬาหลายคนแอบเสียดายที่เพื่อนรักคู่นี้ต้องมาเจอกันเอง แต่ในเมื่อต่างฝ่ายต่างไล่ปราบคู่ต่อสู้จนหมดเรียบเกลี้ยงแผง วิถีมวยจึงนำพาทั้งสองมาเผชิญหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นับจากนี้เป็นต้นไป เริ่มนับถอยหลังไปพร้อม ๆ กัน ว่าท้ายที่สุดบทสรุปของคู่นี้จะจบลงอย่างไรติดตามข่าวสารและความคืบหน้าได้ที่นี่และและโซเชียลมีเดียของ ONE ทุกช่องทาง ได้แก่ เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และอินสตาแกรม ONEChampTh