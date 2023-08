“แรมโบ้เล็ก” ปะทะมวยมะกัน “เอซา เทน พาว” รายการใหญ่ ONE Fight Night 14

“แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” ดาวรุ่งพุ่งแรงชาวไทยที่เพิ่งคว้าสัญญานักกีฬา ONE ไปหมาด ๆ ได้ฤกษ์เปิดตัวบนเวที ONE รายการใหญ่เป็นครั้งแรก ปะทะเดือดมวยขาลุยรุ่นใหญ่ชาวอเมริกัน “เอซา เทน พาว” ในศึก ONE Fight Night 14 วันเสาร์ที่ 30 ก.ย.นี้เดินหน้ายกระดับความตื่นเต้นเร้าใจสำหรับ ศึก ONE Fight Night 14 โดยล่าสุดได้มีการเปิดโผการแข่งขันออกมาเพิ่มอีกหนึ่งคู่ เป็นการพบกันของสองหนุ่มหล่อต่างวัย ระหว่าง “เอซา เทน พาว” จอมบู๊รุ่นใหญ่วัย 33 ปี จากดินแดนพญาอินทรี ปะทะ “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” ดาวรุ่งพุ่งแรงวัย 20 ปี ชาวไทย ที่จะขอโชว์ฝีมือในศึก ONE รายการใหญ่เป็นครั้งแรก ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)สำหรับ “เอซา เทน พาว” เข้าสู่วงการศิลปะการต่อสู้จากการฝึกคาราเต้ ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ และหันมาฝึกกังฟู, คิกบ็อกซิ่ง และมวยไทย เพิ่มในช่วงวัยรุ่น ก่อนจะหลงใหลในศาสตร์การยืนสู้จนถอนตัวไม่ขึ้น ก่อนจะเดินสายคว้าแชมป์คิกบ็อกซิ่ง, มวยสากล และมวยไทยจากหลายเวที จนกระทั่งผลงานเข้าตา ได้รับโอกาสเซ็นสัญญาเข้ามาเป็นนักกีฬาสังกัด ONE ในปี 2565ปัจจุบัน “เอซา” ผ่านการแข่งขันในศึก ONE รายการใหญ่ มาแล้ว 2 ครั้ง แม้จะเปิดตัวด้วยความพ่ายแพ้ต่อจอมเก๋า “เมห์ดี ซาทูต” แต่ก็สามารถเรียกความมั่นใจกลับมาได้จากผลงานไฟต์ล่าสุดในศึก ONE FIGHT NIGHT 9 ที่สามารถเอาชนะทีเคโอจอมแกร่งจากแดนมังกร อย่าง “หาน ซือ ฮาว” ไปได้ โดยเจ้าตัวกำลังมองหาชัยชนะต่อเนื่องเป็นไฟต์ที่สองเพื่อกรุยทางสู่ความสำเร็จในเส้นทางมวยไทย รุ่นแบนตัมเวตขณะที่ “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” เปิดตัวในรายการ ONE ลุมพินี ด้วยฟอร์มสุดหรูไล่ปิดเกมคู่ชกมาสองไฟต์ติดต่อกัน จนเป็นเหตุให้แจ้งเกิดโด่งดังไปทั่วโลกในฐานะนักกีฬาคนแรกของรายการที่สามารถเอาชนะใจบิ๊กบอส “ชาตรี” คว้าสัญญานักกีฬาสังกัด ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาท มาครองเมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมาแม้ผลงานไฟต์ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 22 ของ “แรมโบ้เล็ก” จะต้องพลาดท่าพ่ายต่อ “ฟาริยา อามินิปัวร์” ด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ แต่ด้วยฟอร์มการชกที่ดุดันทะลักจุดเดือด ส่งผลให้จอมบู๊หนุ่มไฟแรงจากชัยภูมิรายนี้ ได้โอกาสยกระดับตัวเองขึ้นมาโชว์ฝีมือบนสังเวียนนักกีฬาระดับโลกเป็นครั้งแรกโดยในศึก ONE Fight Night 14 “แรมโบ้เล็ก” จะได้ร่วมแข่งขันในรายการเดียวกับ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ที่จะพบกับ “ฮาม ซอ ฮี ” โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาล (105-115 ป.) กติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) เป็นเดิมพันในฐานะคู่เอกนอกจากนี้ ยังมีไฟต์ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ที่ “สมิลลา ซันเดลล์” จะลงป้องกันบัลลังก์ครั้งแรกกับคู่ปรับเก่า “แจ็กกี บุนตัน” อีกด้วย โดยจะมีการถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 30 ก.ย.66