"เด็ดดวงเล็ก" ชนะคะแนนเอกฉันท์ "นาอิโตะ" คู่เอก "กุหลาบดำ" โดนจิ้มตา ศึก ONE ลุมพินี 26

เดินหน้าสาดอาวุธโดนใจแฟนมวยทั่วโลกต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่หลายคนยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของวงการในศึก ONE ลุมพินี 26 เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยขบวนทัพนักสู้ทั้ง 12 คู่ ขึ้นสังเวียนด้วยพลังใจฮึกเหิมหวังสร้างความประทับใจให้แฟนมวยคู่เอกประจำสัปดาห์ “ซ้ายอุกกาบาต” กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย วัดศักดิ์ศรีอดีตแชมป์เวทีลุมพินีกับมวยฝรั่งหัวใจไทย “ขุนเข่าแดนน้ำหอม” ราฟฟี่ โบฮิค จากฝรั่งเศส ที่ตั้งเป้าอยากกลับมาเก็บชัยไฟต์ที่ 2 ติดต่อกันให้ได้ ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.)เริ่มยกแรกทั้งสองฝ่ายต่างดูเชิงหาจังหวะเข้าทำแบบไม่ประมาท ก่อนเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อนิ้วของ “ราฟฟี่” พลาดไปจิ้มเข้าตาของ “กุหลาบดำ” จนต้องให้ทีมแพทย์เข้ามาเช็กดูอาการ ก่อนประเมินจากพื้นฐานความปลอดภัยเป็นหลัก ตัดสินใจให้ยุติการชก และเนื่องจากเกมการชกดำเนินไปยังไม่ถึง 1 ยกจึงไม่สามารถตัดสินด้วยคะแนนได้ ทำให้ต้องจบลงแบบ “ไม่มีผลการแข่งขัน”ด้านคู่เอกฝั่งอินเตอร์ “เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด 99” ลงศึกในฐานะนักกีฬาของ ONE เต็มตัวเพื่อพิสูจน์ฝีมือกับผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต “ทาอิกิ นาอิโตะ” จากแดนอาทิตย์อุทัยในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.)เปิดฉากมายกแรกต่างฝ่ายต่างเดินเข้าหาพร้อมปักหลักสาดแข้งแลกกันกลางเวที เข้าสู่ยกสอง “เด็ดดวงเล็ก” ยังเป็นฝ่ายเดินชวนทะเลาะไม่เลิก พร้อมทั้งสาดแข้งขวาใส่คู่ชกได้จะแจ้งกว่า ก่อนที่ยกสุดท้ายนักชกจากแดนสยามจะเป็นฝ่ายคุมเกม เตะตัดล่างสลับลำตัวทำลายจังหวะต่อเนื่อง ครบ 3 ยก “เด็ดดวงเล็ก” เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ เก็บชัยชนะ 3 ไฟต์ติด พิสูจน์ศักยภาพในฐานะนักกีฬา ONE แบบสุดปัง#โบนัสแตกแจกรัวรวม 1.4 ล้านบาทความสนุกของการออกอาวุธต่อสู้ในศึก ONE ลุมพินี 26 ยังคงเดือดจัดโดนใจแฟนมวย โดยมีนักสู้ 4 ราย ทำผลงานเด่นเข้าตา จนบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” อดใจไม่ไหวต้องควักกระเป๋าจ่ายโบนัสให้คนละ 3.5 แสนบาท ได้แก่1. โมฮัมเหม็ด เซียซารานี2. เพชรดำ เพชรเกียรติเพชร3. ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า4. คิริลล์ โคมูทอฟสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 26- คู่เอก กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย vs ราฟฟี่ โบฮิค - ไม่มีผลการแข่งขัน (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- คู่รอง คิริลล์ โคมูทอฟ ชนะน็อก เสือคิม สจ.โต้งปราจีน นาทีที่ 0:58 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- อภิวัฒน์ ส.สมนึก ชนะคะแนนเอกฉันท์ เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)- ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า ชนะน็อก ขุนพลน้อย ส.สมหมาย นาทีที่ 1:59 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 137 ป.)- เพชรดำ เพชรเกียรติเพชร ชนะน็อก ศักดิ์ชัยน้อย เอ็มยุเด็น นาทีที่ 2:04 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 134 ป.)- จูเนียร์ แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ หวัง หยู (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)- เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด 99 ชนะคะแนนเอกฉันท์ ทาอิกิ นาอิโตะ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- โมฮัมเหม็ด เซียซารานี ชนะน็อก สะท้านฟ้า ศิษย์สองพี่น้อง นาทีที่ 2:26 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)- มาฟลุด ตูปิเยฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ แรมโบ้ ม.รัตนบัณฑิต (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- ก้องชัย ไฉนดอนเมือง ชนะคะแนนเอกฉันท์ เยลเต้ บลอมเมิร์ต (มวยไทย แคตช์เวต 126.2 ป.)- ลิซา คีเรียอาคู ชนะคะแนนเอกฉันท์ นัท วันเดอร์เกิร์ล (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)เบรต พาสตอร์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เอ็มราน ฮาฟิโซลู (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)