ได้ดั่งใจ “นักรบ-ยอดเหล็กเพชร” ควงคู่สกัดน้องใหม่ เฮเก็บแต้มชัย 4 ไฟต์รวด

สานต่อความสนุกแบบจุก ๆ สำหรับการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่ครองใจแฟนมวยทั่วโลกอย่างเหนียวแน่นในศึก ONE ลุมพินี 25 เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยบรรดาเหล่านักสู้ทั้ง 12 คู่ ขึ้นเวทีด้วยความมุ่งมั่น ระเบิดความมันให้กับผู้ชมอย่างถึงใจคู่เอกประจำสัปดาห์ “ขุนเข่าพลังช้าง” นักรบ แฟร์เท็กซ์ มวยขาลุยใจถึงจากสุรินทร์ พกสถิติไร้พ่าย 3 ไฟต์ติดคืนเวทีด้วยความมั่นใจรับมือน้องใหม่ไฟแรง “ศอกคัตเตอร์” เพชรภูไท อบจ.นครพนม มวยฝีมือกำลังห้าวจากนครพนม ที่หวังมาเปิดตัวให้แฟนมวยทั่วโลกประทับใจ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.)เปิดเกมมายกแรก "นักรบ" ใช้ความเจนเวทีรุกเดินเข้าหาสาดพายุหมัดจน "เพชรภูไท" ต้องรีบกางตำราตั้งรับเอาตัวรอด เข้ายกสอง "นักรบ" เครื่องยิ่งร้อนขยันออกอาวุธต่อเนื่อง ก่อนจะได้จังหวะทิ้งศอกขวาเข้าเต็มซอกคอ ส่ง "เพชรภูไท" ร่วงกลางอากาศ ชนะน็อกไปด้วยเวลา 1:28 ของยกที่ 2 เก็บชัยชนะไฟต์ที่ 4 ติดต่อกัน พร้อมพิชิตใจบิ๊กบอส "ชาตรี" คว้าโบนัส 3.5 แสนบาทเข้าบัญชีเป็นครั้งแรกด้านคู่เอกฝั่งอินเตอร์ “จอมทำลายล้าง” ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ มวยหมัดหนักจากร้อยเอ็ด ขอลุยแหลกล่าชัยไฟต์ที่ 4 เปิดโอกาสลุ้นไปบู๊ ONE รายการใหญ่ อาสารับน้องใหม่ตัวอันตรายจากแดนจิงโจ้ “จอร์แดน ก็อดเฟรดเซน” ที่หวังหยุดความร้อนแรงของนักชกขวัญใจคนไทยให้ได้ ในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต (142 ป.)เปิดฉากมา “ยอดเหล็กเพชร” แม้เสียเปรียบรูปร่างเดินเข้าใส่ พร้อมปล่อยอาวุธได้เข้าเป้า แต่ “จอร์แดน” ใช้ความสูงใหญ่ขวางนักชกไทยไม่ให้เข้าถึงตัวได้ถนัด จนกระทั่งยกสุดท้าย “ยอดเหล็กเพชร” เร่งเครื่องมิดเกียร์หวังปิดเกมไม่ครบยกแต่ไม่สำเร็จ สุดท้ายกรรมการชูมือให้ “ยอดเหล็กเพชร” ชนะแต้มไม่เอกฉันท์ เก็บชัยเป็นไฟต์ที่ 4 ติดต่อกัน แต่พลาดเงินโบนัสไปแบบน่าเสียดาย#แจกจุใจโบนัสแตกยอดรวม 1.75 ล้านบาทการต่อสู้ในศึก ONE ลุมพินี 25 ยังเต็มไปด้วยความเข้มข้นทำให้ผู้ชมทั้งที่อยู่ในสนามและดูอยู่ทางบ้านลุ้นกันสนุกแบบแทบนั่งไม่ติดเก้าอี้ โดยมีนักชกฝีมือดี 5 ราย ปล่อยของโดนใจบิ๊กบอส “ชาตรี” รับโบนัสไปคนละ 3.5 แสนบาท ได้แก่1. คาบิลัน เจเลวาน2. ก้าวไกล ช.ห้าพยัคฆ์3. สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง4. วัชรพล สิงห์มาวิน5. นักรบ แฟร์เท็กซ์สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 25- คู่เอก นักรบ แฟร์เท็กซ์ ชนะน็อกยกสอง เพชรภูไท อบจ.นครพนม นาทีที่ 1:28 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- คู่รอง อวตาร พีเค.แสนชัยฯ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ เฟอร์ซาน ซิเคก (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- วัชรพล สิงห์มาวิน ชนะน็อก ทรงชนะ ต.บรูซลี นาทีที่ 2:31 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)- สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง ชนะน็อก ยอดดวงใจ สจ.มนตรี นาทีที่ 0:50 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)- ก้าวไกล ช.ห้าพยัคฆ์ ชนะทีเคโอ ยอดอนุชา โชติบางแสน นาทีที่ 2:40 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- สกลพัทธ โชติบางแสน ชนะคะแนนเอกฉันท์ ชาติพิชิต สส.ต้อยแปดริ้ว (มวยไทย แคตช์เวต 113 ป.)- ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ จอร์แดน ก็อดเฟรดเซน (มวยไทย แคตช์เวต 142 ป.)- โจฮัน กาซาลี ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซามูไร สีโอปอล (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- อัสลามจอน ออร์ติคอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เก้าแต้ม แฟร์เท็กซ์ (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)- คาบิลัน เจเลวาน ชนะน็อก สุไลมาน ลูกสวน นาทีที่ 2:51 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- แดเนียล ดอนเชนโก ชนะน็อก กาเบรียล ซูซา นาทีที่ 1:24 ของยกแรก (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)- คาร์ลอส อัลวาเรซ ชนะซับมิชชัน ซาเดห์ กาเซมี นาทีที่ 1:23 ของยกสอง (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)คุณส่ง