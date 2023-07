วางแผนมาดี “พงษ์ศิริ” ก้านคอนับแปดย้ำชัย “ฟาบิโอ” สุดสะใจ

ต้อนรับเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังแบบสุดมันไปกับการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่ได้รับความนิยมจากแฟนมวยทั่วโลกอย่างต่อเนื่องในศึก ONE ลุมพินี 24 เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคมที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยเหล่านักสู้ฝีมือฉกาจทั้ง 24 ชีวิต ต่างงัดอาวุธเด็ดที่เฝ้าฝึกซ้อมหนักออกมาโชว์ สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมอย่างเต็มที่คู่เอกประจำสัปดาห์กลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบหนึ่งปี “ฟาบิโอ เรอิส” มวยหมัดหนักจากโปรตุเกส หวังถอนแค้น “พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัยฯ” มวยใจใหญ่สู้ไม่ถอย ที่อยากคว้าชัยเพื่อลุ้นกลับไปลุยศึกใหญ่ ONE ให้ได้ ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)เปิดเกมมาต่างฝ่ายต่างเดินแลกอาวุธกันแบบไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่มีจังหวะจะแจ้งมากนัก ต่อมายกสอง "พงษ์ศิริ" เริ่มเครื่องติดเป็นฝ่ายดักเตะได้เข้าเป้าหลายดอก มาถึงยกตัดสิน "พงษ์ศิริ" ได้จังหวะฟันศอกเข้าเต็มหน้าอีกฝ่าย ก่อนอีกไม่กี่อึดใจต่อมาจะวางแข้งขวาเข้าก้านคอส่ง "ฟาบิโอ" ลงไปนอนนับแปดแต่ ยังลุกขึ้นมาสู้ต่อได้จนครบสามยก สุดท้าย "พงษ์ศิริ" สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เก็บชัยไฟต์ที่สามติดต่อกันในสังเวียน ONE ลุมพินีด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “สินสมุทร กลิ่นมี” กลับมากู้ชื่อเรียกความมั่นใจ ปะทะคู่ชกอันตรายจากบราซิล “วิคเตอร์ เทกเซรา” ที่หวังสานต่อฟอร์มแกร่งสร้างชื่อให้ปัง ในกติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต (155 – 170 ป.)เปิดฉากมา “สินสมุทร” ตั้งหน้าสู้ด้วยความมุ่งมั่นก่อนได้จังหวะปล่อยหมัดขวาเต็มแรงส่ง “วิคเตอร์” ร่วงลงไปนับแปดได้ก่อน ยกถัดมามวยหนุ่มบราซิลเร่งเกมเดินเข้าหา กลายเป็นเข้าทางนักชกขวัญใจคนไทยได้โอกาสฟันศอกขวาทำคู่ชกแผลแตกเลือดอาบ แพทย์สนามลงความเห็นว่าแผลฉกรรจ์เกินจะไปต่อ กรรมการจึงสั่งยุติการชกในนาทีที่ 1:35 ของยกสอง ส่งผลให้ “อควาแมนแดนสยาม” คว้าชัยไปครองสมใจกู้คืนความมั่นใจสำเร็จ พร้อมได้โบนัส 3.5 แสนบาท จากบิ๊กบอส “ชาตรี” ด้วย#โบนัสแจกต่อเนื่องยอดรับรวม 1.4 ล้านบาทการต่อสู้ของเหล่ายอดฝีมือในศึก ONE ลุมพินี 24 ยังเต็มไปด้วยความมันชนิดที่แฟนมวยแทบห้ามกะพริบตา โดยมีนักชก 4 รายทำผลงานเด่นเข้าตาบิ๊กบอส “ชาตรี” รับโบนัสไปคนละ 3.5 แสนบาท ได้แก่1. น้องแอ้ม แฟร์เท็กซ์ โบนัส 3.5 แสนบาท2. อาเมียร์ อับดุลมุสลิมอฟ โบนัส 3.5 แสนบาท3. สินสมุทร กลิ่นมี โบนัส 3.5 แสนบาท4. อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ โบนัส 3.5 แสนบาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 24- คู่เอก พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัยฯ ชนะคะแนนเสียงข้างมาก ฟาบิโอ เรอิส (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- คู่รอง สิบแสน นกเขากม.11 ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ เมืองทรัพย์ เกียรติทรงฤทธิ์ (มวยไทย แคตช์เวต 137 ป.)- สิงห์โดมทอง นกยีนส์ลาดกระบัง ชนะคะแนนเอกฉันท์ แรมบ๊อง ส.เถระพัฒน์ (มวยไทย แคตช์เวต 127 ป.)- สองฝั่งโขง เอฟเอ.กรุ๊ป ชนะคะแนนเอกฉันท์ เด่นพยัคฆ์ เดชเพชรสีทอง (มวยไทย แคตช์เวต 134 ป.)- มหาหิน นักบินอะไหล่ยนต์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ราชันย์ ส.สมนึก (มวยไทย แคตช์เวต 117 ป.)- อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ ชนะน็อก ราชเดช ส.เพชรจำรัส นาทีที่ 0:50 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 119 ป.)- สินสมุทร กลิ่นมี ชนะทีเคโอ วิคเตอร์ เทกเซรา นาทีที่ 1:35 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)- แบล็คแพนเธอร์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ โมฮัมหมัด ซาเดกี (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- อาเมียร์ อับดุลมุสลิมอฟ ชนะน็อก ใจสิงห์ ศิษย์นายกพันศักดิ์ นาทีที่ 2:28 ของยกสาม (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- น้องแอ้ม แฟร์เท็กซ์ ชนะน็อก ลิซา ไบรเออร์ลีย์ นาทีที่ 1:28 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 110 ป.)- จอร์จี ซาห์รูรามาซานอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ อิซาเก มูรา (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)- อาสลิดดิน เอสซานคูลอฟ ชนะซับมิชชัน (Rear-naked choke) นาดีร์ อาลีเยฟ นาทีที่ 0:50 ของยกสอง (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)