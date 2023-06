วันที่รอคอย “ก้องไกล” น็อกยกสอง “แปดแสนเล็ก” คว้าชัยแรกพร้อมโบนัส 3.5 แสนบาท

ส่งท้ายครึ่งปีแรกไปแบบน่าประทับใจกับการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในศึก ONE ลุมพินี 23 เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยบรรดานักสู้ฝีมือดีทั้ง 12 คู่ ต่างปล่อยอาวุธโชว์ทีเด็ดสร้างความสนุกให้กับแฟนมวยทั่วโลกได้น่าประทับใจคู่เอกประจำสัปดาห์สองนักชกขาลุยร่วมวงแย่งชิงล่าชัยแรกของตัวเอง “แปดแสนเล็ก พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” ปะทะ “ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย” ในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต 140 ป.เริ่มยกแรกต่างฝ่ายจ้องเดินเข้าหากันแบบสุขุม ผลัดกันปล่อยอาวุธหนักตามสไตล์ถนัด เข้ายกสอง “แปดแสนเล็ก” เดินบวกแต่ดันเปิดหน้าหลวม เข้าทาง “ก้องไกล” ที่รอแจกอาวุธรัวไม่หยุดส่งคู่ชกลงไปนับ 8 ถึงสองครั้ง ก่อนจัดซ้ำอีกชุดใหญ่จนอีกฝ่ายร่วงลุกไม่ขึ้น กรรมการจึงยุติเกมในนาทีที่ 2:19 ของยกสองส่งผลให้ “ก้องไกล” ชนะน็อกสุดสวย เก็บแต้มชัยแรกสำเร็จ พร้อมคว้าโบนัส 3.5 แสนบาทจาก “บอสชาตรี”ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “คมเพชร แฟร์เท็กซ์” เปลี่ยนมาบู๊คิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกในสังเวียน ONE ลุมพินี วัดฝีมือกับคู่ชกแกร่งจากจีน “ฮัว เซียวหลง” ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115 – 125 ป.)เปิดฉากมา “คมเพชร” เป็นฝ่ายเดินหาจังหวะปล่อยหมัดเข้าทำเร็วแต่ยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าที่ควร มาถึงยกสอง “คมเพชร” เริ่มมั่นใจลุยสาดอาวุธเป็นชุดใส่คู่ชกต่อเนื่อง เข้าสู่ยกตัดสิน “คมเพชร” พละกำลังยังดี เดินเข้าทำอย่างรัดกุม หลังครบ 3 ยก “คมเพชร” ทำคะแนนจะแจ้งกว่าเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ สกัดทางดังคู่แข่งสำเร็จ#แจกต่อเนื่อง โบนัสแตกรวม 1.4 ล้านบาทONE ลุมพินี 23 ยังเต็มไปด้วยความเข้มข้นแฟนมวยได้ลุ้นระทึกทุกวินาที บิ๊กบอส “ชาตรี” แจกโบนัสให้กับนักสู้ฝีมือเด่นใจเกินร้อยทั้งหมด 4 คน ได้แก่1. ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย 3.5 แสนบาท2. สเตฟาน เออร์ไวน์ โบนัส 3.5 แสนบาท3. ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ โบนัส 3.5 แสนบาท4. ชายัน ออร์ซัค โบนัส 3.5 แสนบาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 23คู่เอก ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย ชนะน็อก แปดแสนเล็ก พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม นาทีที่ 2:19 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)คู่รอง เบ็คแฮม บิ๊กวิน แชมเปียนยิม ชนะคะแนนเอกฉันท์ แอนตัน เพโทรฟ (มวยไทย แคตช์เวต 160 ป.)สเตฟาน เออร์ไวน์ ชนะน็อก เพชรทอง เกียรติทรงฤทธิ์ นาทีที่ 2:36 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)เพชรลำพูน หมวดดับลำปาง ชนะคะแนนเอกฉันท์ ปฏักเอก ซินบีมวยไทย (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา ชนะคะแนนเอกฉันท์ โชคดี แม็กจันดี (มวยไทย แคตช์เวต 116 ป.)ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ ชนะน็อก มังกร บูมเด็กเซียน นาทีที่ 1:52 ของยกสาม (มวยไทย แคตช์เวต 119.2 ป.)คมเพชร แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฮัว เซียวหลง (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)ซิลวิอู วิเตซ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ริเวอร์ แดซ (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)อเล็กซานเดอร์ สวอร์ตซอฟ ชนะคะแนนเสียงข้างมาก โคเซ มานูเอล ฮิตา (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)หยู เหยา ปุย ชนะคะแนนเอกฉันท์ มารี รูเมต (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)ลอว์เรนซ์ ฟิลลิปส์ ชนะทีเคโอ ดาลิร์ โมเรเดียน นาทีที่ 3:47 ของยกแรก (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฮฟวีเวต 225 – 265 ป.)ชายัน ออร์ซัค ชนะทีเคโอ อัฟลิโยฮอน ฮามิดอฟ นาทีที่ 3:18 ของยกหนึ่ง (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)