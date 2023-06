ผ่านศึก K1 มาแล้ว “คมเพชร” พร้อมบู๊คิกบ็อกซิ่งสกัดดาวรุ่ง “ฮัว เซียวหลง” ศึก ONE ลุมพินี 23

“คมเพชร” หวังนำประสบการณ์การได้ไปชกในศึก K1 ที่ญี่ปุ่น มาปรับใช้ในการข้ามสายมาสู้คิกบ็อกซิ่งใน ONE ลุมพินี งานนี้ไม่มียอมเพราะหวังอยากได้สัญญานักกีฬา ONE มาครองตามที่ตั้งใจ“คมเพชร แฟร์เท็กซ์” มวยขวาแข้งหนัก วัย 23 ปี จากเมืองย่าโม กลับมารอบสองขอลองเชิงบู๊ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115 - 125 ป.) เจองานยาก “ฮัว เซียวหลง” มวยฝีมือดุ วัย 28 ปี จากจีน ที่เก็บชัยชนะมารวดสองไฟต์ติดจนถูกยกเป็นหนึ่งในตัวเต็งลุ้นได้ไปลุยศึก ONE รายการใหญ่ โดยทั้งคู่จะประจันหน้ากันในศึก ONE ลุมพินี 23 วันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.นี้“คมเพชร” เปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี นัดปฐมฤกษ์ ยังใช้นามสกุล “ศิษย์สารวัตรเสือ” โดยเป็นฝ่ายพ่ายคะแนน “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” กลับมารอบนี้เปิดตัวภายใต้สีเสื้อใหม่ “แฟร์เท็กซ์” โดยต้องข้ามสายลุยกติกาคิกบ็อกซิ่ง ทำให้ต้องปรับตัวไม่น้อย แต่เจ้าตัวหวังนำประสบการณ์ที่เคยผ่านศึก K1 ที่ญี่ปุ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์“ผมตั้งใจอยากทำผลงานให้ออกมาดีกว่าไฟต์แรกให้ได้ครับ ไฟต์นี้ผมหนักใจตรงที่ต้องมาสู้ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ซึ่งเป็นทางคู่ชก ฮัว มีความถนัดมากกว่า แน่นอนว่ามันมีความแตกต่างกันครับ เพราะให้คะแนนคนละแบบกับมวยไทย ถือว่ายากพอสมควร แต่ผมเคยมีประสบการณ์ชกคิกบ็อกซิ่งในศึก K1 มาสองไฟต์ (ชนะ 1, แพ้ 1) ทำให้ผมยังพอจับทางได้อยู่บ้างครับ”ขณะที่ “ฮัว” เป็นคู่ชกฝีมืออันตรายและถูกมองเป็นตัวเต็งที่จะคว้าโอกาสได้ไปลุยเวทีระดับโลก ONE ในอนาคต ทำให้ “คมเพชร” ต้องเตรียมพร้อมรับมือในไฟต์นี้ให้ดี โดยเล็งใช้แผนปล่อยอาวุธหนักสยบความเร็วดับฝันของคู่ชก ฉกชิงโอกาสลุ้นไปสู่ระดับโลกให้มาเป็นของตัวเองแทน“ฮัว มีจุดแข็งอยู่ที่ลูกหมัดชุดและลูกเข่าลอย แถมยังมีขาที่เร็วมากด้วยครับ คิกบ็อกซิ่งจะออกอาวุธกันเร็วและเข้าทำแบบเป็นชุด ซึ่งตรงนี้จะแตกต่างกับมวยไทยครับ ไฟต์นี้ผมตั้งใจเอาชนะน็อกให้ได้ครับ เพราะอยากได้โบนัสและชกให้ประทับใจด้วย ผมเองก็หวังอยากได้ไปลุยศึก วัน แชมเปียนชิพ เหมือนกัน ผมจะดับฝันของเขา ทำฟอร์มของตัวเองให้ดีและเซ็นสัญญาไป ONE ให้ได้ครับ”สำหรับศึก ONE ลุมพินี 23 วันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.นี้ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.