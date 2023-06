“จ้าวเสือใหญ่” เปิดตัวอลังการ ดับฝัน “เพชรสุขุมวิท” ชนะน็อกยกแรก ONE ลุมพินี 20

เอาใจแฟนมวยตัวจริงทุกสัปดาห์กับการแข่งขันศิลปะการต่อสู้มาตรฐานระดับโลกในศึก ONE ลุมพินี 20 เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยงานนี้บรรดานักสู้ฝีมือแกร่งทั้ง 12 คู่ ต่างฝากผลงานอันน่าประทับใจเดินหน้าแลกอาวุธแบบไม่มีเกรงกลัวกันเกิดเป็นไฟต์ที่น่าจดจำคู่เอกประจำสัปดาห์ “เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” มวยขวาพลังทำลายล้างสูง วัย 24 ปี จากเมืองคอน ฟอร์มกำลังเข้าฝักเก็บชัยชนะมาได้แล้ว 3 ไฟต์ติดต่อกัน เปิดหน้าแลก “จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์” มวยเข่าลอยอันตราย วัย 21 ปี จากเมืองหลวง เจ้าของรางวัลนักสู้ผู้ใช้ศิลปะมวยไทยยอดเยี่ยมปี 2563 ที่หวังมาดับความฮอตของรุ่นพี่ให้ได้ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.)เริ่มยกแรกสิ้นเสียงระฆังยกแรกดังขึ้น ทั้งสองฝ่ายต่างเดินแลกอาวุธกันอย่างดุเดือด ก่อนจะเป็น “จ้าวเสือใหญ่” ที่ยิงหมัดอัปเปอร์คัตเข้าเต็มคางของ “เพชรสุขุมวิท” จนลงไปนอนนับ 8 ทันที แม้ “เพชรสุขุมวิท” จะฟื้นกลับมาได้ แต่ “จ้าวเสือใหญ่” ไม่ปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอย เดินหน้าแจกอาวุธชุดใหญ่ใส่สารพัด ส่ง “เพชรสุขุมวิท” ลงไปกองแบบลุกไม่ขึ้น เก็บชัยชนะในไฟต์เปิดตัวได้อย่างสวยงาม ด้วยการชนะน็อกไปด้วยเวลา 2.30 นาทีของยกแรก พร้อมรับโบนัส 3.5 แสนบาท จากบิ๊กบอส “ชาตรี” เข้าบัญชีทันทีอีกหนึ่งคู่ที่แฟนมวยเฝ้ารอชม “ยอดไอคิว พีเค.แสนชัยฯ” มวยซ้ายเหลี่ยมเชิงดี วัย 21 ปี จากบุรีรัมย์ วางเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จตามพี่ชายคนสนิท “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ” ปะทะ “มาฟลุด ตูปิเยฟ” มวยเก๋าอายุมากกว่าถึง 11 ปี ที่ล่าสุดเพิ่งปราบ “อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง ลงได้ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)เริ่มยกแรก “ยอดไอคิว” เน้นรัดกุมพยายามป้องกันหมัดเด็ดของ “มาฟลุด” เข้าสู่ยกสอง “ยอดไอคิว” ขยับเดินเข้าทำมากขึ้นแต่ยังต่างฝ่ายต่างชกแบบระวังตัว จนถึงยกตัดสิน “ยอดไอคิว” รับติวเข้มข้างเวทีจาก “ตะวันฉาย” ก่อนออกมาสาดแข้งเข้าเป้าได้อย่างจะแจ้ง ครบ 3 ยก “ยอดไอคิว” ได้รับการชูมือเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ไปได้ในที่สุด#5 นักชกผลงานเข้าตารับโบนัสคนละ 3.5 แสนบาทONE ลุมพินี 20 ระเบิดความสนุกโดนใจแฟนมวย รวมถึงถูกใจบิ๊กบอส “ชาตรี” เข้าเต็มเปา เปิดกระเป๋าแจกโบนัสให้กับ 5 นักชกผลงานเด่นได้เงินกลับบ้านไปคนละ 3.5 แสนบาท โดยเฉพาะ “แรมบ๊อง ส.เถระพัฒน์” ที่ทำลายสถิติน็อกไวสุดของรายการด้วยเวลาเพียง 15 วินาที เผด็จศึกเอาชนะน็อกยกแรก “เพชรสุวรรณ บูมเด็กเซียน” ฉลองวันเกิดอายุครบ 26 ปี ของตัวเองได้แบบสวยงามนอกจากนั้นยังมี “ใจสิงห์ ศิษย์นายกพันศักดิ์” โชว์ปล่อยของรับเงินก้อนพิเศษนี้ได้เป็นครั้งที่สองติดต่อกัน รวมถึง “โทเรบซี ดงกัค”, “เสือแบล็ค ท.พราน49” และ “จ้าวเสือใหญ่” ที่มาเปิดตัวครั้งแรกก็คว้าโบนัสกลับไปนอนกอดกันทั่วหน้าสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 20- คู่เอก จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์ ชนะน็อก เพชรสุขุมวิท บอยบางนา นาทีที่ 2:30 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- คู่รอง เทพทักษิณ ศ.ศรสิงห์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ยอดกฤษดา ส.สมหมาย (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)- เสือแบล็ค ท.พราน49 ชนะน็อก ธนูเงิน เอฟเอ.กรุ๊ป นาทีที่ 2:14 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 142 ป.)- ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า ชนะน็อก จอมโหด ช.เกตุวีณา นาทีที่ 2:30 ของยกสาม (มวยไทย แคตช์เวต 136 ป.)- แรมบ๊อง ส.เถระพัฒน์ ชนะน็อก เพชรสุวรรณ บูมเด็กเซียน นาทีที่ 0:15 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)- กัสจัง แฟร์เท็กซ์ และ น้องนุ้ก มกช.ชัยภูมิ ไม่มีผลการแข่งขัน (มวยไทย แคตช์เวต 110 ป.)- ยอดไอคิว พีเค.แสนชัยฯ ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาฟลุด ตูปิเยฟ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- วิคเตอร์ เทกเซรา ชนะน็อก ก้องไทยแลนด์ เกียรตินาวี นาทีที่ 2:46 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 162.2 ป.)- ใจสิงห์ ศิษย์นายกพันศักดิ์ ชนะน็อก จาง จินฮู นาทีที่ 0:34 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- แสนพล ส.สมหมาย ชนะคะแนนเอกฉันท์ โกคาน โบรัน (มวยไทย แคตช์เวต 147 ป.)- คอนสแตนติน มาราเรสกูล และ บาร์ทอส สครอก ไม่มีผลการแข่งขัน (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)- โทเรบชี ดงกัค ชนะทีเคโอ อิวาน โอเร็กฮอฟ นาทีที่ 3:16 ของยกสอง (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)