มีต้นแบบดี “ยอดไอคิว” รออัด “มาฟลุต” กรุยทางตามรอย “ตะวันฉาย” สู่เวทีโลก

“ยอดไอคิว พีเค.แสนชัยฯ” มวยซ้ายเหลี่ยมเชิงดี วัย 21 ปี จากบุรีรัมย์ หวังเดินหน้าเก็บชัยต่อเนื่องเอาชนะ “มาฟลุด ตูปิเยฟ” มวยเก๋าเกม วัย 32 ปี จากอุซเบกิสถาน ให้ได้ในศึก ONE ลุมพินี 20 กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.) เพื่อเป็นบันไดสำคัญต่อยอดในการตามรอยพี่ชายคนสนิท “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ” ไปสู้ศึก วัน แชมเปียนชิพ ให้ได้จุดเริ่มต้นการชกมวยของ “ยอดไอคิว” เด็กน้อยจากบุรีรัมย์ มาจากการชื่นชอบในตัวของ “จา พนม” ดาราคิวบู๊ชื่อดัง โดยมีคุณพ่อซ้อมมวยให้ด้วยตัวเอง จนถึงชั้นป.5 ได้มาอยู่กับค่ายมวยส.ธนาเพชร จากนั้นก็ได้รับการผลักดันเต็มที่ทั้งในเรื่องซ้อมและการชก ตระเวนเสริมแกร่งในเวทีภูธรมาโดยตลอดจนกระทั่งจบชั้นม.6 “ยอดไอคิว” ตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต โดยเลือกเข้าเมืองหลวงย้ายซบค่ายมวยพีเค.แสนชัยฯ เพราะเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ที่อุดมไปด้วยนักมวยมากฝีมือจะช่วยทำให้ตัวเองแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีก ที่สำคัญคือมี “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ” ไอดอลเป็นแรงบันดาลใจในการชกมวยของต้วเองอยู่ด้วยนั่นเองการย้ายมาอยู่เมืองหลวงทำให้ชีวิตของ “ยอดไอคิว” เติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งการมี “ตะวันฉาย” คอยช่วยดูแลในทุกเรื่องอย่างใกล้ชิดทำให้เจ้าตัวมุ่งมั่นในอาชีพอย่างเต็มที่และพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว“สมัยอยู่ที่ บุรีรัมย์ ผมได้ติดตามผลงาน พี่ตะวันฉาย มาตลอดเลยครับ พอย้ายมาอยู่ที่ค่าย พีเค.แสนชัยฯ เราก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อย ๆ จนได้กลายมาเป็นรูมเมทกัน นิสัยของเราสองคนต่างกันมาก แต่ก็ปรับจูนเข้าหากันได้ดีเลยครับ ผมเชื่อฟังทุกอย่างเพราะเขามีประสบการณ์มากกว่า นอกจากเรื่องมวยแล้วพี่เขายังสอนไปถึงเรื่องการใช้ชีวิตด้วยครับ”ทุกคำสอนของ “ตะวันฉาย” มีส่วนสำคัญทำให้ “ยอดไอคิว” เป็นคนที่ดีขึ้น รวมถึงการวางเป้าหมายในชีวิตก็มีความชัดเจน นอกจากมุ่งมั่นฝึกซ้อมเต็มที่แล้ว การสู้ไปให้ถึงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คือจุดสูงสุดที่วางเป้าเอาไว้“คำที่พี่เขาสอนผมเป็นประจำก็คือ เวลาขึ้นอย่าหลง เวลาลงอย่าท้อ ครับ เพราะพี่เขาผ่านประสบการณ์แบบนี้มาหมดแล้ว เขาพร้อมสนับสนุนผมเต็มที่เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายครับ วันที่พี่เขาถือเข็มขัดแชมป์โลก (ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต) กลับมาที่ค่าย ผมรู้สึกตื่นเต้นแทนมาก อยากมีวาสนาแบบนั้นบ้าง ถือเป็นแรงบันดาลใจที่ดีทำให้ผมอยากไปให้ถึงเป้าหมายเหมือนกันครับ”ไฟต์แรกในศึก ONE ลุมพินี 10 เปิดตัวสวยชนะทีเคโอยกสอง “ซามูเอล บีเลน” แบบได้โบนัสติดมือมาด้วย มารอบนี้ “ยอดไอคิว” หวังสานต่อฟอร์มเก่ง โดยได้เตรียมแผนแก้ทาง “มาฟลุด” เอาไว้หมดแล้ว“มาฟลุด” เป็นนักมวยที่สูงใหญ่และมีอาวุธที่หนักมากครับและแม้ว่าเขาจะเคยชนะอดีตแชมป์โลก ONE อลาเวอร์ดี มาได้ ผมก็ไม่ได้หวั่นอะไร ตอนนี้ผมพร้อมสู้ได้หมดทุกคนอยู่แล้วครับ ไฟต์นี้ผมจะเอาชนะให้ได้ด้วยรูปเกมที่สนุกและอยากได้โบนัสอีกครั้งครับ ถ้าชนะไฟต์นี้ได้อีกผมก็อยากเดินตามรอย พี่ตะวันฉาย ไปให้ได้ ผมต้องตามพี่เขาไปเป็นแชมป์โลกให้ได้ครับ”สำหรับศึก ONE ลุมพินี 20 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายนนี้ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น., Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ)