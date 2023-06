4 กำปั้นซุปตาร์ ONE รวมตัววิเคราะห์ศึก "ซุปเปอร์บอน vs ไทฟุน" เสาร์ที่ 10 มิ.ย.นี้

4 ยอดกำปั้นซุปตาร์ ONE นัดรวมตัวเฉพาะกิจวิเคราะห์ศึกคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ระหว่างอดีตแชมป์โลกชาวไทย "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" กับ “ไทฟุน ออสแคน” นักชกจอมดีเดือดชาวดัตช์-ตุรกี ในศึก ONE FIGHT NIGHT 11 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 10 มิ.ย.66สำหรับไฟต์นี้ทั้ง "ซุปเปอร์บอน" และ "ไทฟุน" ต่างก็ประกาศชัดเจนว่าต้องการชัยชนะด้วยกันทั้งคู่ เรามาดูกันว่า 4 กำปั้น ONE ชาวไทย ได้แก่ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม, เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส, สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง และ น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย มีมุมมองและความเห็นต่อศึกระหว่าง “ซุปเปอร์บอน” และ “ไทฟุน” ในครั้งนี้กันอย่างไรบ้าง“ผมมองว่า ไทฟุน เป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งที่ต่อยหมัดได้แข็งแรง และเป็นนักชกที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียว ส่วน พี่ซุปเปอร์บอน ก็ชกคิกบ็อกซิ่งมานาน มีความชำนาญในกติกานี้อยู่แล้ว แต่ถ้าให้ผมฟันธง ผมก็ยังชอบ พี่ซุปเปอร์บอน ครับ ผมคิดว่าเขาเอาอยู่และจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งครับ ยังไงผมก็คอยเป็นกำลังใจให้ครับ”“นี่เป็นคู่มวยสายคิกบ็อกซิ่งทั้งคู่ และไม่เคยชกกันมาก่อน ต้องบอกว่าเหมาะสมที่สุดที่ได้ชกกันในครั้งนี้ครับ ไทฟุน เป็นนักมวยที่ถนัดกติกาคิกบ็อกซิ่งมาก ๆ มีหมัดชุดที่หนักและอันตราย เรียกได้ว่าถ้าประมาทหรือพลาดท่ามีสิทธิ์โดนนับ น็อกได้ตลอด แต่การพบกับ ซุปเปอร์บอน ถือว่าเป็นงานหินสำหรับไทฟุนมาก ๆ เพราะ ซุปเปอร์บอน รูปร่าง ช่วงชกดีมาก รวดเร็ว ฝีมือดี เทคนิคดี สายตาดี และจังหวะการออกอวุธแม่นมาก ๆ ทั้งการเตะก้านคอและลูกดักแทงเข่า”“ถ้าให้ผมวิเคราะห์ ผมมองว่า ซุปเปอร์บอน จังหวะข่มกว่า 2 สเต็ป เร็วกว่าและคมกว่า จังหวะที่ ไทฟุน ก้มมาชกหมัด อาจจะเจอลูกดักแทงหรือก้านคอได้ง่าย ๆ และ ซุปเปอร์บอน มีโอกาสที่จะได้รับโบนัสจาก คุณชาตรี แน่ครับ”“สำหรับผมมองว่า ทางด้าน พี่ซุปเปอร์บอน เป็นมวยจังหวะแข้งขวาที่เร็วและไวมากครับ มีเข่าที่อันตราย มีหมัดเสริมเข้ามาด้วย อันตรายทุกลูกอยู่แล้วคับ ซึ่งจะได้เปรียบทาง ไทฟุน ด้านอาวุธที่หนักและแรงกว่าครับ ส่วนทางด้าน ไทฟุน เป็นมวยหมัดออกเป็นชุด อาวุธรวดเร็ว แต่ความรุนแรงยังเสียเปรียบ พี่ซุปเบอร์บอน อยู่ครับ ความทนทานยังน้อยกว่า”“ผมมองว่าคู่นี้ช่วงยกแรก ๆ จะออกมาสนุกแน่นอน แต่ช่วงยกท้ายผมมองว่า พี่ซุปเบอร์บอน ยังได้เปรียบครับ ทั้งความหนักหน่วงและความเร็วด้วย เผลอ ๆ ผมว่าอาจจะไม่ครบ 3 ยก นะครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวะ แต่ผมมองว่า พี่ซุปเบอร์บอน ชนะแน่นอนครับ”“ไฟต์นี้ผมไม่ได้อยู่ซ้อมกับ บอน เลยครับ เพราะผมมาทำสัมนาที่อังกฤษและกำลังจะไปต่อที่อเมริกา แต่ผมเชื่อว่าไฟต์นี้ บอน ตั้งใจมาก ผมก็มีแค่ให้กำลังใจน้อง และอยากบอกน้องว่าให้ชกตามแผนของเรา อย่าประมาท เอาชัยชนะในไฟต์นี้ให้ได้ แล้วไฟต์ต่อไปก็ไปเอาแชมป์คืนมาครับ”ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE FIGHT NIGHT 11 ผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ) Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 07.00 น. และทางโทรทัศน์ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) รับสัญญาณถ่ายทอดสดเวลา 10.00 น. สามารถจองบัตรเข้าชมได้ที่ THAI TICKET MAJOR