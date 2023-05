“ป้อมเพชร” สอย “ดวงสมพงษ์” ร่วงยกแรก ONE ลุมพินี 17 โบนัสแตกรวมกว่า 3 ล้าน

โดนใจผู้หลงใหลในกีฬาการต่อสู้ตัวจริงสำหรับ ONE ลุมพินี 17 เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่สนามเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ซึ่งนับตั้งแต่เสียงระฆังเริ่มเกมดังขึ้นนักชกทั้ง 11 คู่ ต่างโชว์ผลงานแบบสุดกำลังบนเวทีเพื่อให้บรรดาเอฟซีได้ชมการแข่งขันเปี่ยมคุณภาพการันตีความสุดยอดระดับโลกคู่เอกประจำสัปดาห์ “ป้อมเพชร พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” เตรียมใจมาเกินร้อยพร้อมเปิดตัวให้น่าจดจำ เดินหน้าแลกอาวุธหนักกับ “ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์” ที่ตั้งเป้ามาเก็บแต้มชัยเป็นไฟต์ที่สอง ในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต (133 ป.)หลังจากดูเชิงยกแรก “ป้อมเพชร” เห็นช่องฉวยโอกาสยิงฮุกซ้ายเข้าเต็มคาง “ดวงสมพงษ์” ร่วงไฟดับแบบไม่ต้องนับให้เสียเวลา คว้าชัยชนะตั้งแต่ไฟต์เปิดตัว พร้อมรับโบนัส 3.5 แสนบาท ปิดท้ายรายการ ONE ลุมพินี 17 ไปได้อย่างสวยงามคู่เอกฝั่งอินเตอร์ “จอมทำลายล้าง” ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ ลุ้นโชว์ผลงานเข้าตาเพื่อลุยศึกใหญ่ ONE เจอกับรุ่นใหญ่อายุห่างกัน 10 ปี “เดนิส พูริช” ที่พร้อมมาลุยแหลกเพื่อไต่บัลลังก์เช่นกัน โดยเจอกันในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต (138 ป.)ยกแรกทั้งสองฝ่ายต่างเดินแลกอาวุธกันต่อเนื่อง แต่ยังทำอะไรกันไม่ได้มากนัก ยกต่อ ๆ มา “ยอดเหล็กเพชร” เริ่มมั่นใจเร่งเครื่องเดินใส่ไม่ยั้ง ไฮไลต์เด็ดมาถึงในยกสาม จอมบู๊ชาวไทยสาดอาวุธหนักส่ง “เดนิส” ลงไปนับ 8 ถึงสามครั้ง กรรมการทนดูไม่ไหวสั่งยุติการชก ส่งให้ “ยอดเหล็กเพชร” เก็บชัยชนะพร้อมคว้าโบนัส 3.5 แสนบาท สามไฟต์ติดต่อกันONE ลุมพินี 17 ระเบิดความมันต่อเนื่องทำให้บอสใหญ่ “ชาตรี” ไม่รอช้าแจกเงินโบนัสให้กับนักสู้ฝีมือโดดเด่นโดนใจไปถึง 9 ราย ได้แก่ “เอ็งค์ ออร์กิล”, “อิวาน พาร์ซิคอฟ” “เยลเต้ บลอมเมิร์ต”, “ยอดเหล็กเพชร อัจฉริยะ”, “ไม้ซางคำ ส.ยิ่งเจริญการช่าง”, “ราชันย์ ส.สมนึก”, “รักษ์ เอราวัณ”, “อวตาร พีเค.แสนชัยฯ” และ “ป้อมเพชร พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” รวมเป็นเงิน 3,150,000 บาท สร้างสถิติใหม่ที่มีจำนวนนักกีฬาได้รับโบนัสมากที่สุดตั้งแต่จัดการแข่งขันมา- คู่เอก ป้อมเพชร พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะน็อก ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์ นาทีที่ 1:15 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 133 ป.)- คู่รอง อวตาร พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะคะแนนเอกฉันท์ คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ อภิวัฒน์ ส.สมนึก (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)- รักษ์ เอราวัณ ชนะน็อก มหาสมุทร นายกกุ้งเมืองเพชร นาทีที่ 1:35 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 116 ป.)- ราชันย์ ส.สมนึก ชนะทีเคโอ ขุนศึก ส.เดชะพันธ์ นาทีที่ 1:53 ของยกสาม (มวยไทย แคตช์เวต 112 ป.)- ไม้ซางคำ ส.ยิ่งเจริญการช่าง ชนะน็อก ดิโอนาธา ซานโทส โทไบอัส นาทีที่ 1:25 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 120 ป.)- ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ ชนะทีเคโอ เดนิส พูริช นาทีที่ 2:07 ของยกสาม (มวยไทย แคตช์เวต 138 ป.)- เยลเต้ บลอมเมิร์ต ชนะน็อก หลี่ โกวเจิน นาทีที่ 1:49 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- เซเลสต์ ฮันเซน ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ แดนี ฟอล (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)- อิวาน พาร์ซิคอฟ ชนะทีเคโอ เหลียนหยาง เซียะ นาทีที่ 4:15 ของยกแรก (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- เอ็งค์ ออร์กิล ชนะทีเคโอ ร็อกกี แบคโทล นาทีที่ 4:25 ของยกแรก (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)