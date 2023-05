มีบทเรียนมาแล้ว “แสงมณี” ไม่ขอพลาดซ้ำคืนฟอร์มเก่งวัดแกร่ง “ฟาบิโอ” ศึก ONE ลุมพินี 15

“แสงมณี” พร้อมพิสูจน์ตัวเองมีดีกว่าที่ทุกคนคิด ขอเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาหวังล้างอายเก็บชัยเหนือ “ฟาบิโอ” ให้อยู่มือในศึก ONE ลุมพินี 15“แสงมณี พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” มวยซ้ายฝีมือครบเครื่องจากขอนแก่น ทำผลงานไม่สวยเท่าไหร่ในไฟต์เปิดตัว กลับมารอบนี้เตรียมตัวมาดีพร้อมเต็มที่วัดแกร่งมวยดุจากโปรตุเกส “ฟาบิโอ เรอิส” วัย 25 ปี โดยขึ้นป้ายเป็นคู่เด่นฝั่งอินเตอร์ ศึก ONE ลุมพินี 15 ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.)นักชกขวัญใจคนไทยวัย 26 ปี ออกตัวแบบน่าผิดหวังด้วยการพ่ายคะแนนให้กับคู่ปรับเก่า “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” ในศึก ONE ลุมพินี 2 สวนทางกับ “ฟาบิโอ” ที่ฟอร์มสดจัดโชว์น็อกยกสอง “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์” ได้แบบสวยงาม ในศึก ONE ลุมพินี 4 ทำให้หลายฝ่ายแอบเป็นห่วง “แสงมณี” ที่ต้องเจองานยากอย่างไรก็ตาม “แสงมณี” มีสถิติที่น่าสนใจเมื่อไม่เคยเสียท่าแพ้ให้กับคู่ชกต่างชาติเลยในการเจอมาทั้งหมด 17 ไฟต์ แถมรอบนี้ยังมีสมาธิกับการซ้อมเต็มที่ หลังเคลียร์ทั้งเรื่องงานรับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รวมถึงผ่อนผันเกณฑ์ทหารเรียบร้อย มีเท่าไหร่พร้อมใส่สุดตัวแน่นอนไฟต์แรกที่พ่ายให้กับ “กุหลาบดำ” แบบหมดรูป “แสงมณี” ยืดอกยอมรับเลยว่าเป็นตัวเองที่เตรียมตัวมาได้ไม่ดีพอ แถมยังมาโดนชาวเน็ตคอมเมนต์โจมตีหนักทำเอาเจ้าตัวเสียอาการไปไม่น้อยอยู่เหมือนกัน“ได้ไปชกใน ONE ลุมพินี ครั้งแรก ผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับ แม้ผลงานจะออกมาน่าผิดหวังก็ตาม ไฟต์ที่แพ้ กุหลาบดำ ผมยอมรับว่าตัวเองซ้อมมาได้ไม่ค่อยดี ส่วนหนึ่งเพราะติดช่วงกำลังรับปริญญาโทด้วย ทำให้หลายคนมองว่าผมหมดสภาพแล้ว ซึ่งบางคนเขาก็ไม่เข้าใจเราทำให้มีคิดมากอยู่เหมือนกันครับ”กลับมาคราวนี้ “แสงมณี” เลยมุ่งมั่นตั้งใจซ้อมมากขึ้นเป็นพิเศษ ไม่หวั่นที่จะต้องเจอมวยสไตล์อาวุธหนักอย่าง “ฟาบิโอ” หวังอาศัยประสบการณ์ที่มีมากกว่าเดินหน้าลุยแก้ตัวประเดิมเก็บชัยมาครองให้ได้“ผมเลือกตอบรับเจอกับ ฟาบิโอ ในครั้งนี้เพราะคิดว่าตัวเองสู้ได้ครับ ถ้าร่างกายผมดีก็ไม่มีปัญหา ไฟต์นี้ผมมั่นใจเต็มที่มาก สิ่งหนึ่งที่ผมมีเหนือกว่าเขาคือเรื่องของประสบการณ์การชกครับ การมีไหวพริบที่ดีกว่าเร็วกว่า ผมจะใช้ตรงนั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เดี๋ยวรอพิสูจน์ฝีมือกันบนเวทีได้เลยครับ”ส่วนเป้าหมายได้กลับไปลุยศึกใหญ่ ONE นั้นยังคงอยู่ในใจของ “แสงมณี” อยู่เสมอ แล้วยิ่งได้เห็นรุ่นน้อง “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” เพิ่งคว้าตั๋วได้ยิ่งฮึกเหิม โดยจะขอเริ่มจากการทำไฟต์นี้ให้ดีที่สุดก่อน“ผมรู้สึกดีใจกับ แรมโบ้เล็ก ด้วยครับที่เป็นนักกีฬาจาก ONE ลุมพินี คนแรก ที่คว้าตั๋วเซ็นสัญญากับ ONE ได้ ถือเป็นนักมวยฝีมือดีที่พัฒนาขึ้นมาเร็วมาก ถ้ามีโอกาสสักวันผมคงได้เจอกับน้องบนเวทีครับ ตอนนี้ผมยังมุ่งมั่นเต็มร้อยเหมือนเดิม แต่ขอมองกันไปแบบไฟต์ต่อไป ยังไม่อยากมองไปถึงจุดนั้นครับ”สำหรับศึก ONE ลุมพินี 15 วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคมนี้ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น., Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook YouTube ONE (บางประเทศ)