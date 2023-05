เจนเวทีกว่า “นักรบ” โชว์แกร่งรับน้อง “พลอยวิทยา” ศึก ONE ลุมพินี 15

สร้างความประทับใจต่อเนื่องให้กับแฟนมวยทั่วโลกได้อีกครั้งสำหรับ ONE ลุมพินี 15 เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่สนามเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ซึ่งตลอดการแลกอาวุธของนักชกทั้ง 12 คู่ ได้มอบความมันแบบถึงใจเรียกเสียงเฮดังลั่นสนาม ทำให้ทุกคนมีความสุขกันทั่วหน้าเหมือนเดิมคู่เอกประจำสัปดาห์ “นักรบ แฟร์แท็กซ์” มวยขวาดุดัน วัย 24 ปี จากสุรินทร์ ปะทะมวยรุ่นพี่ “พลอยวิทยา ช.วิมลศิลป์” วัย 28 ปี จากเมืองคอน ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.)ภาพรวม “นักรบ” อาศัยความเจนเวทีเดินกดดัน “พลอยวิทยา” ต่อเนื่อง โดยได้จังหวะปล่อยหมัดขวาส่ง “พลอยวิทยา” หล่นไปนับแปดในยกสอง และยังคงออกอาวุธจะแจ้งกว่า จบสามยก กรรมการเห็นพ้องชูมือให้ “นักรบ” ชนะคะแนนเอกฉันท์ เก็บแต้มชัย 3 ไฟต์รวดใน ONE ลุมพินีอีกหนึ่งคู่ที่แฟนมวยเฝ้ารอชม “แสงมณี พีเค.แสนชัยฯ” แบกความกดดันไว้เต็มบ่า เจองานยากดวลหมัดตัวตึงจากโปรตุเกส “ฟาบิโอ เรอิส” วัย 25 ปี ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)เปิดฉากมา “ฟาบิโอ” ที่กำลังคึกเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ “แสงมณี” ทำได้แค่ถอยฉากตั้งรับ ก่อนช่วงปลายยกแรก “ฟาบิโอ” จะปล่อยทีเด็ดฮุกซ้ายเน้น ๆ เข้าเต็มกรามส่ง “แสงมณี” หลับกลางอากาศโดยใช้เวลาไปเพียง 2:36 นาที ปิดเกมสวยงาม เก็บสถิติชนะน็อกสองไฟต์รวด พร้อมรับโบนัส 3.5 แสนบาท ไปนอนกอดเป็นครั้งที่สอง#สามนักชกผลงานเด่นคว้าโบนัส 3.5 แสนบาทONE ลุมพินี 15 เดินหน้าแจกโบนัสก้อนงามให้กับนักสู้ฝีมือเยี่ยม “ฟาบิโอ” พิสูจน์ฝีมือน็อกยกแรก “แสงมณี” แบบเข้าตา ทุบโบนัส 3.5 แสนบาทอีกครั้ง หลังเคยทำมาได้รอบหนึ่งแล้วในไฟต์เปิดตัวที่เอาชนะน็อกยกสอง “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์” ในศึก ONE ลุมพินี 4นอกจากนี้ยังมี “โชคดี แม็กจันดี” ที่กลับมาในไฟต์สองเดินหน้าลุยตามสไตล์ถนัดอัดทีเคโอ “ดินเนื้อทอง หมวดพงษ์ 191” ลงได้ในยกสาม รวมถึง “ใจสิงห์ ศิษย์นายกพันศักดิ์” ที่มาเปิดตัวสวยชนะน็อกยกสาม “เด่นพยัคฆ์ เดชเพชรสีทอง” กลายเป็นอีกสองนักสู้ฟอร์มแกร่งที่ได้เงินก้อนพิเศษกลับบ้านไปคนละ 3.5 แสนบาทคู่เอก นักรบ แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ พลอยวิทยา ช.วิมลศิลป์ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)คู่รอง ศิวกร พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะคะแนนเอกฉันท์ ธีรเดช ช.ห้าพยัคฆ์ (มวยไทย แคตซ์เวต 143 ป.)บารมี ซูจีบะหมี่เกี๊ยว ชนะคะแนนเสียงข้างมาก เมืองทรัพย์ เกียรติทรงฤทธิ์ vs (มวยไทย แคตซ์เวต 137 ป.)สิบแสน นกเขากม.11 ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ วรพล เกียรติชัชนันท์ (มวยไทย แคตซ์เวต 138.4 ป.)โชคดี แม็กจันดี ชนะทีเคโอ ดินเนื้อทอง หมวดพงษ์ 191 นาทีที่ 2:48 ของยกสาม (มวยไทย แคตซ์เวต 116 ป.)ใจสิงห์ ศิษย์นายกพันศักดิ์ ชนะน็อก เด่นพยัคฆ์ เดชเพชรสีทอง นาทีที่ 1:37 ของยกสาม (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)ฟาบิโอ เรอิส ชนะน็อก แสงมณี พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม นาทีที่ 2:36 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง ชนะคะแนนเอกฉันท์ วลาดิเมียร์ กาบอฟ (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)จอช ฮิลล์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ สะท้านฟ้า ศิษย์สองพี่น้อง (มวยไทย แคตซ์เวต 157 ป.)ยูลี อัลเวส ชนะคะแนนเอกฉันท์ ขวัญข้าว พ.เมืองเพชร (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)มาร์ค อาเบลาร์โด ชนะทีเคโอ ทารอน กริกอเรียน นาทีที่ 2:56 ของยกสอง (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นแบนตัมเวต 135 – 155 ป.)ลูคัส กาเบรียล ชนะคะแนนเอกฉันท์ อิบรากิม เชย์มานอฟ (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)