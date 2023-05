มาสู้เพื่อเจอ "รถถัง" จอมบู๊ "เดนิส” ตั้งเป้าเก็บชัย ONE ลุมพินีไต่บัลลังก์มวยไทย

“เดนิส พูริช” จอมบู๊รุ่นใหญ่วัย 38 ปี ประกาศลั่น ขอทุ่มสุดแรงหวังเอาชนะ “ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ” เพื่อสานต่อความฝันอันสูงสุดในการประจันหน้ากับราชัน ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต “รถถัง จิตรเมืองนนท์”“เดนิส พูริช” มวยจอมดีเดือดตัวแทนแคนาดา-บอสเนีย ที่ผ่านการลุยรายการใหญ่ ONE มาแล้วถึงสองไฟต์ เตรียมเปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี เป็นหนแรก พบกับ “ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ” ในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต (138 ป.) ในศึก ONE ลุมพินี 17 วันศุกร์ที่ 19 พ.ค.นี้“เดนิส” ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอันตรายในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.) ของ ONE ผ่านศึกมาแล้วสองไฟต์ โดยเคยเอาชนะ “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” จอมอึดชาวรัสเซียที่แจกน็อกนักมวยไทยแถวหน้าอย่าง “ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย” และ “แบล็คแพนเธอร์” มาได้ด้วยคะแนนเอกฉันท์โดยหลังคว้าชัยชนะได้ในครั้งนั้น “เดนิส” ก็ได้ประกาศเจตจำนงชัดเจนกลางเวทีว่าสาเหตุที่เขาเซ็นสัญญาเข้ามาสู้ใน ONE ก็เพราะต้องการเจอกับ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ราชัน ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต คนปัจจุบัน“ผมว่างมาก ๆ ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด เพราะไม่มีโปรแกรมขึ้นชก ตอนนั้น ผมนั่งดูการแข่งขันของ ONE เยอะมาก และผมก็เห็น “รถถัง” เอาชนะคู่ชกหลายต่อหลายคน นั่นทำให้ผมอยากเจอเขามาก เพราะเราทั้งคู่ต่างมีสไตล์การชกที่เหมือนกัน ผมมั่นใจว่าไฟต์ระหว่างเราจะมันสุด ๆ แน่นอน สาเหตุที่ทำให้ผมตัดสินใจเซ็นสัญญากับ ONE ก็เพราะอยากเจอกับเขาครับ”ด้วยวัย 38 ปี “เดนิส” ทราบดีว่าเวลาบนสังเวียนการต่อสู้ของตนเหลือไม่มากแล้ว จึงต้องการที่จะพบกับนักชกที่ดีที่สุดให้ได้มากที่สุด เพื่อแสดงให้โลกเห็นถึงความสามารถของตนเอง“ผมต้องการสู้กับคู่ต่อสู้ที่ดีที่สุด ตอนนี้ผมอายุเริ่มเยอะแล้ว ผมเหลือเวลาอีกไม่มากที่จะโชว์ให้โลกเห็นว่าผมเจ๋งแค่ไหน จัดนักสู้ที่เก่งสุดมาเจอกับผมได้เลย ผมพร้อมจะขยี้ทุกคนที่ทางรายการจัดให้ครับ”ในไฟต์เปิดตัวครั้งแรกในศึก ONE ลุมพินี “เดนิส” ต้องพบกับ “จอมทำลายล้าง” ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ ที่เก็บชัยชนะแบบไม่ครบยกมาแล้วสองไฟต์ติดต่อกัน พร้อมรับโบนัสร่วม 7 แสนบาทไม่ร่วมค่าตัว แม้ว่ารู้ว่าต้องเจอของแข็ง แต่ “เดนิส” ก็ไม่หวั่น ตั้งเป้าเอาชนะให้ได้ เพื่อไปถึงจุดหมายที่เขาฝันไว้คือการไต่บัลลังก์ให้ถึงตัว “รถถัง” ในที่สุด“ผมชอบ “ยอดเหล็กเพชร” นะ เขามีสไตล์การชกคล้ายกับผมมาก ผมมั่นใจว่าไฟต์นี้จะสนุกมากแน่ ๆ เขาเป็นอีกด่านสำคัญ ที่ผมจะต้องเอาชนะให้ได้ หากอยากเจอ รถถัง ผมไม่สนใจทั้งนั้นว่าจะเจอใคร ผมจะเอาชนะให้หมด เพื่อไปเจอกับ รถถัง ให้ได้ครับ”แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และรับชมทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น., Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ)