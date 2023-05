ฝันใหญ่ “จอมโหด” ได้แรงบันดาลใจ "รถถัง-แสตมป์" ตั้งเป้ากรุยทางลุยศึก ONE

“จอมโหด ออโต้มวยไทย” ขอตามล่าความฝันเข้าร่วมศึกใหญ่ ONE หลังเห็น “รถถัง จิตรเมืองนนท์” และ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ระเบิดฟอร์มเดือดในศึก ONE FIGHT NIGHT 10 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ ที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมาในศึกประวัติศาสตร์ ONE FIGHT NIGHT 10 ที่จัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาชาวไทยจำนวนมาก เนื่องจากมีนักกีฬาชาวไทยเข้าร่วมแข่งขัน 2 รายได้แก่ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” และ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์”ปรากฏว่าทั้งสองคนไม่ทำให้แฟนกีฬาชาวไทยต้องผิดหวัง โดยที่ “รถถัง” ป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ครั้งที่ 5 ได้สำเร็จ ด้วยการชนะน็อก “เอ็ดการ์ ทาบาเรส” ในช่วงยกที่สอง ชนะใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” กลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรก ที่คว้าโบนัสคูณสอง เป็นเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.4 ล้านบาท) ทันทีขณะที่ “แสตมป์” ก็คว้าโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.7 ล้านบาท) มาครอง จากการวางแข้งขวาเข้าเต็มท้องของ “อลิส แอนเดอร์สัน” นักสู้สาวเจ้าถิ่น ในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นอะตอมเวต (105 – 115 ป.) คว้าตั๋วเข้าไปชิงแชมป์โลกเฉพาะกาลของรุ่นนี้ กับ “ฮาม ซอ ฮี” ในครั้งหน้าความสำเร็จของทั้งสองคนในศึกประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาทั่วฟ้าเมืองไทย รวมไปถึง “จอมโหด” ที่รับสารภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “จอมโหด ออโต้มวยไทย” ว่าถึงกับเก็บเอาไปฝันว่าตนเองได้เข้าร่วมแข่งขันในศึกใหญ่ ONE แล้วประสบความสำเร็จชนะน็อก คว้าโบนัสมาครองแม้จะเป็นเพียงความฝัน แต่ “จอมโหด” ก็ทิ้งท้ายด้วยแฮชแท็ก #ผมจะเอาความฝันมาเป็นความจริงให้ได้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของตนเองที่จะเข้าไปเป็นนักกีฬาในสังกัดของ ONE ให้ได้ตอกย้ำให้เห็นว่าเวที ONE เป็นพื้นที่สร้างฮีโร่และแรงบันดาลใจอย่างแท้จริง ขณะที่เวที ONE ลุมพินี ทำหน้าที่เป็นบันไดขั้นสำคัญสำหรับนักกีฬาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จในระดับโลกสำหรับ “จอมโหด” เปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี ได้อย่างสวยงาม ด้วยการคว้าโบนัส 3.5 แสนบาท จากการชนะน็อก “แดเนียล จิลเลนเบิร์ก” ในยกที่ 2 ของศึก ONE ลุมพินี 8 เมื่อวันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา ส่วนไฟต์ต่อไปของ “จอมโหด” จะเจอกับใครนั้น หากมีการอัปเดตเมื่อไหร่ เราจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบโดยไวสำหรับครั้งต่อไป ศึก ONE ลุมพินี 16 ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 คู่เอกนำรายการ เป็นการพบกันของสองมวยสายบู๊บุ๋น ที่ผ่านประสบการณ์นวมเล็กมาแล้วอย่าง “อีที ทีเด็ด 99” พบกับ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ในกติกามวยไทย แคตช์เวต (132 ป.)โดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น.