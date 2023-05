“แสตมป์” เตรียมจัดน็อกช็อกเจ้าถิ่น “อลิส แอนเดอร์สัน” ให้กระหึ่มอเมริกา ศึก ONE 6 พ.ค.นี้

นักสู้สาวแกร่งขวัญใจชาวไทย “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” พร้อมประกาศศักดานักสู้แดนสยามต่อหน้าแฟนกีฬาชาวอเมริกัน โดยตั้งเป้าเอาชนะคู่ต่อสู้สาวเจ้าถิ่น “อลิส แอนเดอร์สัน” ด้วยการน็อกเอาต์ เปิดตัวบนแผ่นดินอเมริกาให้ปังดังกระหึ่มในศึก ONE FIGHT NIGHT 10 ซึ่งจะถ่ายทอดสดจากเฟิร์สแบงก์ เซ็นเตอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ในวันเสาร์ที่ 6 พ.ค.66 โดยเริ่มคู่แรกเวลา 06.00 น. ตามเวลาประเทศไทยหลังจากบินล่วงหน้าไปยังเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศบนที่ราบสูง ราว 1 เดือนก่อนหน้านี้ มาถึงตอนนี้ “แสตมป์” เจ้าของเข็มขัดแชมป์เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง พร้อมเต็มที่สำหรับการเผชิญหน้ากับนักสู้สาวสายสตรอง “อลิส” ขวัญใจแฟนกีฬาชาวมะกัน เพื่อรั้งเก้าอี้ผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิงรุ่นนี้โดยครั้งนี้ สาวแกร่งจากระยองวัย 25 ปี ถูกคู่แข่งสาวเจ้าถิ่นวัย 28 ปี ซึ่งมั่นใจในทักษะเกมนอนชั้นยอดของตน สบประมาทว่าสกิลการต่อสู้ในเกมนอนของเธอเหมือนจะมีช่องโหว่อีกเยอะ พร้อมโวลั่นว่าจะเอาชนะสาวไทยด้วยการซับมิชชันด้วยแม้ “แสตมป์” จะยอมรับว่า “อลิส” เหนือกว่าในด้านการนอนสู้ ทั้งยังมีรูปร่างสูงกว่าทำให้ได้เปรียบช่วงยก แต่เจ้าตัวยังคงยืนยันจะใช้ความถนัดด้านมวยไทยในเกมยืนเข้าต่อกร และตั้งใจว่าจะจัดน็อกเจ้าถิ่นโชว์ต่อหน้าแฟนกีฬาชาวมะกันด้วยหากสบโอกาส"ยอมรับว่าคนตัวสูงกว่ามักจะได้เปรียบเวลาออกอาวุธค่ะ แต่หนูคิดว่าหนูรับมือได้ค่ะ เพราะหนูก็ไม่ใช่คนที่จะปล่อยให้ใครมาเทกดาวน์หนูง่าย ๆ อย่างน้อยก็ต้องโดนอาวุธของหนูจนออกอาการก่อนที่จะลงไปสู้กันที่เกมนอน ซึ่งเกมนอนของหนูตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วค่ะ"“หนูจะใช้เกมยืนที่ได้เปรียบกว่าเขา ซึ่งถ้าได้สู้กันในเกมยืนหนูก็แลกได้หมดอยู่แล้วค่ะ และถ้ามีโอกาส หนูอยากชนะเขาด้วยน็อกเอาต์ เพราะจะได้เรียกเสียงเชียร์จากแฟน ๆ ได้ด้วย และครั้งนี้มาชกที่อเมริกาครั้งแรก หนูก็อยากที่จะโชว์ให้แฟน ๆ ที่นั่นได้เห็น ถ้าชนะเขาในบ้านน่าจะดีมาก ๆ เลยค่ะ ซึ่งก็จะได้พิสูจน์ว่าเราก็พอตัวนะ”แฟน ๆ สามารถติดตามการถ่ายทอดสดศึก ONE FIGHT NIGHT 10 ได้ทางช่อง 7HD ซึ่งจะรับสัญญาณสดตั้งแต่เวลา 10.00 น. รวมทั้งทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand, ช่องยูทูบ ONE Championship และเว็บไซต์ www.onefc.com โดยเริ่มคู่พิเศษเวลา 06.00 น. และคู่ในรายการเริ่ม 07.00 น.