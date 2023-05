“รถถัง” อาสารับน้องนักชกซุปตาร์ “ทาเครุ เซกาวา” ที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้า ONE อย่างเป็นทางการ

“รถถัง จิตรเมืองนนท์” ส่งสารท้ารบ อาสารับน้อง “ทาเครุุ เซกาวา” ยอดคิกบ็อกเซอร์ชาวญี่ปุ่น ที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาอยู่ภายใต้ชายคา ONE หมาดๆเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ONE ได้ประกาศข่าวใหญ่ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ด้วยการโพสต์ภาพ “ทาเครุุ เซกาวา” ตำนานแชมป์โลก K-1 หลายสมัย ถือหนังสือสัญญาที่เซ็นกับองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการ พร้อมข้อความแปลเป็นไทยว่า“ทาเครุ เซกาวา ซูเปอร์สตาร์​ K1 ชาวญี่ปุ่น ได้ลงนามในข้อตกลงพิเศษเพื่อลงแข่งหลายไฟต์กับ ONE อย่างเป็นทางการแล้ว! ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ONE คือบ้านของนักสู้ระดับแชมป์โลกที่ดีที่สุดในโลก! คอยติดตามข่าวใหญ่เร็ว ๆ นี้ครับ”ล่าสุด “ดิไอรอนแมน” รถถัง จิตรเมืองนนท์ ราชัน ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เมื่อได้รู้ว่า “ทาเครุ” ได้ย้ายเข้ามาอยู่ชายคาเดียวกัน ก็ไม่ลืมที่จะส่งสารทักทายด้วยการแคปข้อความในอดีตของตนเองที่เคยโพสต์ท้า “ทาเครุ” ให้มาวัดฝีมือกันใน ONE ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว rodtang_jimungnon พร้อมกับแท็กไปหา “ทาเครุ” ว่า“เมื่อผมท้า เขาก็มาจนได้ หลังผมคว่ำ “ทาบาเรส” วันที่ 5 พ.ค.นี้เสร็จ ผมจะคว่ำ “ทาเครุ” เป็นรายต่อไป”สำหรับ “ทาเครุ” นั้นถูกยกให้เป็นหนึ่งในตำนานนักคิกบ็อกเซอร์ของ K-1 หลังมีสถิติส่วนตัวชนะถึง 41 จาก 44 ไฟต์ อีกทั้งยังเคยเป็นถึงอดีตเจ้าของแชมป์โลก K-1 3 รุ่น (ซูเปอร์แบนตัมเวต, เฟเธอร์เวต และซูเปอร์เฟเธอร์เวต) คนแรกในประวัติศาสตร์ทั้งนี้ “รถถัง” นั้นมีกำหนดต้องเดินทางไปป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ครั้งที่ 5 กับ “เอ็ดการ์ ทาบาเรส” ผู้ท้าชิงชาวเม็กซิโก ในศึก ONE FIGHT NIGHT 10 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันเสาร์ที่ 6 พ.ค.นี้ เริ่มคู่แรกเวลา 06.00 น.แฟน ๆ สามารถติดตามการถ่ายทอดสดศึกนี้ได้ทางช่อง 7HD ซึ่งจะรับสัญญาณสดตั้งแต่เวลา 10.00 น. รวมทั้งทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand, ช่องยูทูบ ONE Championship และเว็บไซต์ www.onefc.com