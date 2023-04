ถอยไม่เป็น! “เสกสรร” ยึดสไตล์เดิมบู๊แหลก “ฌอน” เดินหน้าล่าชัยสามไฟต์ติดใน ONE ลุมพินี

“เสกสรร” ยืนกรานเสียงแข็งแม้ร่างกายอาจบอบช้ำ ยังขอยึดสไตล์สู้ไม่ถอยตามถนัดท้าชนเก๋า “ฌอน” ลุ้นเป็นคนแรกได้โบนัสใน ONE ลุมพินี สามไฟต์ติด“คนไม่ยอมคน” เสกสรร อ.ขวัญเมือง มวยพันธุ์ดุสู้ทรหด วัย 34 ปี จากเมืองคอน ยอมเจ็บตัวเพื่อครอบครัว เปิดศึกวัดฝีมือนักชกไอริช “ฌอน แคลนซี” ดีกรีแชมป์โลก WBC ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายลุยไม่แพ้กัน โดยขึ้นป้ายเป็นคู่เด่นฝั่งการ์ดอินเตอร์ศึก ONE ลุมพินี 14 ในกติกามวยไทย พิกัดแคตซ์เวต (142 ป.)สองไฟต์แรก “เสกสรร” โชว์ผลงานเด่นโค่นมวยนอกฝีมือดีทั้ง “ไทสัน แฮร์ริสัน” (ONE ลุมพินี 1) และ “ซิลวิอู วิเตซ” (ONE ลุมพินี 9) เหมารับโบนัสรวมเกินกว่า 2 ล้านบาท พลิกชีวิตในพริบตา“สองไฟต์ที่ผ่านมาผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ชกใน ONE ลุมพินี ซึ่งเป็นเวทีที่ให้ทั้งโอกาสและส่งเสริมนักมวยไทยอย่างเต็มที่ ในรายการนี้ผมแทบจะได้โอกาสขึ้นชกแบบเดือนต่อเดือน ต้องขอบคุณ บอสชาตรี ที่ให้โอกาสผมเสมอมา ถึงตอนนี้ผมยังหวังได้ไปชกในศึกใหญ่ ONE อยู่เหมือนกันครับ”สถานีต่อไปยังไม่พ้นต้องวัดฝีมือกับคู่ชกชาวต่างชาติ แต่ “เสกสรร” กลับมองว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เพิ่มความท้าทายให้กับตัวเองไปอีกแบบ ซึ่ง “ฌอน” เองก็เป็นมวยบู๊เหมือนกันรูปเกมน่าจะออกมาสนุกแน่นอน“ที่ผ่านมาผมเจอนักชกไทยมาเยอะแล้ว ได้ขึ้นเวทีเจอนักชกต่างชาติต่อเนื่องแบบนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไปอีกแบบครับ ผมได้ดูเทปที่ ฌอน แพ้ พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม เป็นไฟต์ที่ดุเดือดมากครับ เขาเป็นมวยที่ชอบบู๊เหมือนกัน ถ้าเขามาเจอกับผม ประทับใจแฟนมวยแน่นอน”ผ่านการชกมวยมาร่วม 20 ปี “เสกสรร” ยืนยันเสียงแข็งยังพร้อมเอาร่างกายเข้าแลกเต็มที่บนสังเวียน ทุกกำปั้นที่ปล่อยออกไปทำเพื่อครอบครัว คึกคักแบบนี้โอกาสลุ้นเก็บโบนัส 3 ไฟต์ติดอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม“ตลอดอาชีพชกมวย ชกทุกไฟต์ผมก็บู๊ระห่ำแทบทุกไฟต์ ถ้าให้ผมเปลี่ยนไปเน้นถอยก็คงทำไม่ได้ ร่างกายของผมผ่านการต่อสู้แบบนี้มาเยอะแล้ว ผมต้องทำเต็มที่เพื่อครอบครัวครับ ถึงตอนนี้ผมยังอยากได้โบนัสเพิ่มอีก แล้วถ้าปิดเกมน็อก ฌอน ได้ก็ถือเป็นเรื่องดี เพราะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเจ็บตัวเยอะครับ”สำหรับศึก ONE ลุมพินี 14 วันศุกร์ที่ 28 เมษายนนี้ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น., Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ)