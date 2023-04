บู๊แบบมีสมอง! "รถถัง จิตรเมืองนนท์" เป็นทั้งมวยบู๊ และมวยฝีมือในคนเดียว

ส่องฟอร์มนักชกยอดฝีมือ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ราชัน ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ที่ครบเครื่องทั้งเรื่องบู๊และบุ๋นในคนเดียว ก่อนทำการป้องกันบัลลังก์กับ "เอ็ดการ์ ทาบาเรส" ผู้ทำชิงชาวเม็กซิโกในศึก ONE FIGHT NIGHT 10 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันเสาร์ที่ 6 พ.ค.นี้หากนึกถึงนักมวยที่มีลีลาการต่อสู้บู๊ดุดัน เอนเตอร์เทนคนดู ชื่อแรก ๆ ที่ขึ้นมาคงหนีไม่พ้น "รถถัง" ที่การันตีความดุเด็ดเผ็ดมันทุกครั้งที่ขึ้นสังเวียนแม้เจ้าของฉายา "ดิไอรอนแมน" จะขึ้นชื่อในเรื่องการเดินหน้าแลกหมัดซัดแหลก แต่หากดูภาพรวมแล้วนั้น "รถถัง" ยังมีกลยุทธ์การสู้อื่นที่ทำให้การบู๊ของเขานั้นรัดกุมและมีชั้นเชิง ไม่ผลีผลามจนเกิดช่องว่างให้กับคู่แข่ง จนเรียกได้ว่าเป็นมวยไอคิวสูงที่หาตัวจับได้ยากเลยทีเดียวเห็นได้ชัดจากไฟต์หลัง ๆ มานี้ จากเดิมที่ "รถถัง" มักจะเดินฝ่าพายุหมัดเพื่อเข้าไปแลกอาวุธ แต่เจ้าตัวนำเทคนิคหลาย ๆ อย่าง ผสมผสานเกมบุกและเกมตั้งรับเพื่อให้การโจมตีคู่ต่อสู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม "รถถัง" ยังคงยึดมั่นในสไตล์บู๊ดุดันเอาไว้ แต่เพิ่มเติมคือความสามารถในการแก้เกมอย่างเฉียบขาดที่มาจากวิเคราะห์คู่ต่อสู้ได้ทะลุปรุโปร่งในสังเวียนจริง โดย “รถถัง” เผยว่า“ผมเป็นคนที่แก้ไขสถานการณ์เวลาชก ในเมื่อรู้ว่าคู่ต่อสู้ว่องไว ผมจะใช้การ์ดขวาเข้าหาเขาเลยมันคงยาก ถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่เดินมาแลก ก็ต้องชกอีกแบบหนึ่ง ผมจะต้องศึกษาคู่ต่อสู้ก่อนเสมอและปรับเปลี่ยนการชกไปตามสถานการณ์ครับ”ต้องรอดูว่าความครบเครื่องของ “รถถัง” จะทำให้เขาป้องกันเข็มขัดเป็นครั้งที่ 5 สำเร็จหรือไม่ โดยจะเจอกับผู้ท้าชิงรายต่อไป “เอ็ดการ์ ทาบาเรส” จากเม็กซิโก ในศึก ONE FIGHT NIGHT 10 ที่จะจัดขึ้นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกา ในวันเสาร์ที่ 6 พ.ค.66 เริ่มคู่แรกเวลา 06.00 น.แฟน ๆ สามารถติดตามการถ่ายทอดสดศึกนี้ได้ทางช่อง 7HD ซึ่งจะรับสัญญาณสดตั้งแต่เวลา 10.00 น. รวมทั้งทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand, ช่องยูทูบ ONE Championship และเว็บไซต์ www.onefc.com