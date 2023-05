"เพชรจีจ้า" รับสัญญาลุย ONE ใหญ่ 3.5 ล้าน “ก้องธรณี” ชนะคะแนน “อีที” ศึก ONE ลุมพินี 16

จบลงไปแบบเดือดปรอทแตกสำหรับศึก ONE ลุมพินี 16 เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่สนามเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ซึ่งนักชกทั้ง 12 คู่ ที่ได้ขึ้นโชว์ผลงานบนเวทีต่างแลกอาวุธกันแบบไม่มีใครยอมใคร ไม่ทำให้แฟนมวยต้องผิดหวังคู่เอกประจำสัปดาห์ “อีที ทีเด็ด 99” มวยเข่าอันตราย วัย 28 ปี จากร้อยเอ็ด เปิดหน้าแลกรุ่นน้อง “ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายวัย 26 ปี จากเพชรบูรณ์ ในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต (132 ป.)ในยกแรกทั้งสองฝ่ายต่างสลับกันเดินเข้าทำ สาดอาวุธถนัดของตัวเองใส่อีกฝ่ายต่อเนื่อง เริ่มยกสองเป็น “ก้องธรณี” ที่เดินเข้าหามากกว่า ส่วน “อีที” ดักหาจังหวะโชว์ท่าเข่าลอยสองชั้น แต่พลาดเป้าไปอย่างน่าเสียดาย ยกสาม “ก้องธรณี” อาศัยเรี่ยวแรงที่เหนือกว่าเดินเตะเก็บแต้มตลอดทั้งยก จนชนะคะแนนเสียงข้างมากไปแบบสุดมันส่วนคู่ที่เรียกเสียงฮือฮาไม่แพ้กัน “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” หญิงแกร่งวัย 21 ปี จากชลบุรี กลับมาล่าความสำเร็จเดินหน้าชนขาลุย “อิเนส พิลูตติ” นักชกสาววัย 23 ปี จากฝรั่งเศส ในกติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105 – 115 ป.)หลังระฆังยกแรกดังเจ้าของฉายา “เดอะ ควีน” เดินแจกอาวุธไม่ยั้งจน “อิเนส” แทบไม่ได้พักหายใจ สุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวร่วงให้กรรมการนับ 8 สู้ต่อไม่ไหว ส่งให้ “เพชรจีจ้า” ชนะทีเคโอในนาทีที่ 2:50 ของยกแรก พร้อมรับโชคสองชั้นจาก บิ๊กบอส "ชาตรี" โดยคว้าโบนัส 3.5 แสนบาทเป็นครั้งแรก รวมถึงยังได้รับสัญญาลุยศึกใหญ่ ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาทอีกด้วย ซึ่งถือเป็นคนที่สองจากเวที ONE ลุมพินี ต่อจาก “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” ที่ได้รับโอกาสนี้อีกหนึ่งคู่ที่แฟนกีฬารอเชียร์ “ยอดภูผา วิมานแอร์” นักชกดาวรุ่งวัย 19 ปี ดีกรีแชมป์ Road To ONE รุ่นเฟเธอร์เวต ที่เก็บชัยชนะมาแล้ว 1 ไฟต์ พบกับ “แอนเดรย์ โครมอฟ” นักชกชาวรัสเซีย ในกติกามวยไทย แคตช์เวต 147 ปอนด์ยกแรกเป็นฝ่าย “ยอดภูผา” เดินลุยแหลกจน “แอนเดรย์” ออกอาการให้เห็น เริ่มยกสอง หนังยังคงฉายม้วนเดิม แม้ “แอนเดรย์” จะหาจังหวะโต้ตอบจน “ยอดภูผา” ผงะได้บ้าง แต่นักชกชาวไทยฮึดกลับมาลุยต่อจนเอาชนะน็อกไปได้ในนาทีที่ 1:30 ของยกสอง พร้อมคว้าโบนัส 3.5 แสนบาทครั้งแรกสมความตั้งใจONE ลุมพินี 16 เกมเดือดน็อกกันเป็นว่าเล่น บอสใหญ่ “ชาตรี” จึงรีบควักเงินโบนัสแจกให้กับนักสู้ผลงานเด่นไปถึง 7 ราย โดยเฉพาะ “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” ปล่อยทีเด็ดชนะทีเคโอ “อิเนส พิลูตติ” ในยกแรก ซึ่งนอกจากได้โบนัส 3.5 แสนบาท เป็นครั้งแรกแล้ว ยังคว้าสัญญาเป็นนักกีฬาสังกัด ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาทอีกด้วยนอกจากนี้ ยังมี “สุไลมาน ลูกสวน” มวยแกร่งจากเมียนมา ที่ฟอร์มแรงฉุดไม่อยู่ชนะทีเคโอ “เพชรเอก เพชรรัตน์” ในยกสอง เก็บโบนัสได้สองไฟต์ติด ขณะที่ “มอริส โบลิยาน”, “หนุ่มพังงา อีเกิลมวยไทย”, “ฮัว เซียวหลง”, “ยอดภูผา” และ “ซามูไร สีโอปอล” ก็ประเดิมรับเงินพิเศษก้อนนี้กลับบ้านกันทั่วหน้า- คู่เอก ก้องธรณี ส.สมหมาย ชนะคะแนนเสียงข้างมาก อีที ทีเด็ด 99 (มวยไทย แคตซ์เวต 132 ป.)- คู่รอง ยอดดวงใจ สจ.มนตรี ชนะคะแนนเอกฉันท์ เด่นทุ่งทอง สิงห์มาวิน (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ชนะทีเคโอ อิเนส พิลูตติ นาทีที่ 2:50 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)- พฤหัสน้อย ทีบีเอ็มยิม ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซ่อนรัก ศิษย์ ปจว. (มวยไทย แคตซ์เวต 139 ป.)- ซามูไร สีโอปอล ชนะน็อก เพชรกันตัง ใหญ่เชยซีฟู๊ด นาทีที่ 1:34 ของยกแรก (มวยไทย แคตซ์เวต 133 ป.)- สุไลมาน ลูกสวน ชนะทีเคโอ เพชรเอก ส.เทพรัตน์ นาทีที่ 0:20 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- ยอดภูผา วิมานแอร์ ชนะน็อก แอนเดรย์ โครมอฟ นาทีที่ 1:30 ของยกสอง (มวยไทย แคตซ์เวต 147 ป.)- ฮัว เซียวหลง ชนะน็อก อาลี เซริค นาทีที่ 1:04 ของยกแรก (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- หนุ่มพังงา อีเกิลมวยไทย ชนะทีเคโอ อาลิคาน เออร์เกสฮอฟ นาทีที่ 1:23 ของยกสาม (มวยไทย แคตซ์เวต 140 ป.)- เทเมียร์สัน เบ็กมูร์ซาเอฟ ชนะทีเคโอ หลวง ธานฮ์ ฟุค นาทีที่ 2:25 ของยกสอง (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- มาโกเมดมูราด คาซาเอฟ ชนะน็อก อาราซ มาร์ดานี นาทีที่ 4:25 ของยกแรก (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นมิดเดิลเวต 185 – 205 ป.)- มอริส โบลิยาน ชนะซับมิชชัน ฟิลิเป ซิลวา นาทีที่ 4:25 ของยกแรก (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)