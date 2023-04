“ไผ่แดง” เปิดตัวปัง ONE ลุมพินี – “แรมโบ้เล็ก” เฮชัยคว้าตั๋วลุยศึกใหญ่ ONE ระดับโลก

ศึก ONE ลุมพินี 13 เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ซึ่งตลอดการปะทะฝีมือของนักสู้ทั้ง 12 คู่ ต่างโชว์ผลงานกระแทกใจคนดู พร้อมมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ประกาศตัวนักชก ONE ลุมพินีรายแรกที่ได้ตั๋วไต่ระดับไปลุยบนเวทียิ่งใหญ่ระดับโลก ONEคู่เอกประจำสัปดาห์เป็นการวัดพลังความสดของ “แบทแมน อ.อัจฉริยะ” มวยสไตล์มุ่งมั่นชกแรง จากอุบลราชธานี ที่ขึ้นเวทีตรงกับวันเกิดอายุครบ 28 ปี ของตัวเองพอดี ดวลกำปั้นกับ “ไผ่แดง เกียรติทรงฤทธิ์” มวยซ้ายฝีมือครบเครื่อง จากนครปฐม ซึ่งลงประเดิมรายการนี้เป็นครั้งแรก ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.)ยกแรก “ไผ่แดง” อาศัยความหนุ่มสดเดินหน้าออกอาวุธอย่างแม่นยำส่งให้ “แบทแมน” ร่วงลงไปนับ 8 ถึงสองครั้ง “แบทแมน” ไม่มีอะไรจะเสีย เดินรุกบุกทำเกม แลกกันสุดมัน แต่ "แบทแมน" ไล่ไม่ทัน ครบสามยก “ไผ่แดง” ได้รับการชูมือชนะคะแนนเอกฉันท์ด้านคู่เอกฝั่งอินเตอร์ “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” ขึ้นเวที ONE ลุมพินี ไฟต์ที่สอง พบกับ “มวยไทยบอย” จาง เฉิงหลง นักชกมากประสบการณ์จากแดนมังกร ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)ยกแรกเป็น ”แรมโบ้เล็ก” เลือกจู่โจมช่วงล่างเข้าเป้าอย่างจะแจ้ง และเดินหน้าเข้าทำแต้มต่อเนื่องในยกต่อมา ก่อนได้จังหวะซัดหมัดซ้ายกด “จาง เฉิงหลง” ลงไปวัดพื้น แม้อีกฝ่ายยังกัดฟันลุกขึ้นสู้ แต่ ”แรมโบ้เล็ก” ฉวยโอกาสทองรัวหมัดชุดจนร่วงอีกรอบ กรรมการจึงยุติการชกทันที พร้อมรับโบนัส 3.5 แสนบาทเป็นไฟต์ที่สองติดต่อกันอย่างน่าประทับใจ "บิ๊กบอส" ชาตรี จึงต่อสายตรงให้จัดการมอบสัญญาขึ้นชกในศึก ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาทแบบสุดเซอร์ไพรส์กลางเวที#แจกรัวไม่ยั้ง 5 นักชกผลงานโหดรับโบนัสคนละ 3.5 แสนบาทONE ลุมพินี 13 เกิดปรากฏการณ์ใหม่ บิ๊กบอส “ชาตรี” ประกาศเลือกให้ “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” ซึ่งนอกจากได้โบนัสสองไฟต์ติดแล้ว ยังได้รับสิทธิ์เซ็นสัญญาชกในรายการ ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาท โดยถือเป็นนักกีฬาคนแรกในศึก ONE ลุมพินี ที่คว้าฝันไปลุยรายการใหญ่ได้สำเร็จนอกจากนี้ ยังมี “ทองพูน พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” เดินหน้าคว้าชัยได้สองไฟต์ติดต่อกัน ร่วมด้วยการเปิดตัวดุดันของนักกีฬาหน้าใหม่ “นิโค คาร์ริลโล”, “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” และ “นาตาเลีย ดิอาซโควา” ที่รับเงินกันไปคนละ 350,000 บาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 13คู่เอก ไผ่แดง เกียรติทรงฤทธิ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ แบทแมน อ.อัจฉริยะ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)คู่รอง โนเอลิสสัน ซิลวา ชนะคะแนนเอกฉันท์ สุรชัย ส.สมหมาย (มวยไทย แคตซ์เวต 126 ป.)ทองพูน พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะน็อก เพชรมงคล ศูนย์กีฬาห้วยต้ม นาทีที่ 0:20 ของยกแรก (มวยไทย แคตซ์เวต 118 ป.)เพชรแสนคม ใหญ่เชยซีฟู๊ด ชนะคะแนนเอกฉันท์ ทวนทอง ส.สมหมาย (มวยไทย แคตซ์เวต 132 ป.)นาตาเลีย ดิอาซโควา ชนะน็อก ดอกไม้ป่า แฟร์เท็กซ์ นาทีที่ 1:41 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 -125 ป.)อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ ชนะทีเคโอ ฤทธิเดช เกียรติทรงฤทธิ์ นาทีที่ 0:46 ของยกสอง (มวยไทย แคตซ์เวต 119 ป.)แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ ชนะน็อก จาง เฉิงหลง นาทีที่ 1:33 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)นิโค คาร์ริลโล ชนะทีเคโอ เฟอร์กัน คาราแบ็ก นาทีที่ 2:30 ของยกสาม (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)เฮอคิวลิส ว.จักรวุฒิ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ อัสลานเบก ซิครีเอฟ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด 99 ชนะคะแนนเอกฉันท์ ชาคริยอร์ ยูราเยฟ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)เอ็งค์ ออร์กิล ชนะคะแนนเอกฉันท์ อาโดนิส เซวิลเลโน (การต่อสู้แบบผสมผสาน แคตซ์เวต 146 ป.)คาร์ลอส อัลวาเรซ ชนะทีเคโอ เรซา อะบาซี นาทีที่ 3:50 ของยกสอง (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)สัปดาห์ถัดไปแฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดระดมพลยอดมวยชื่อดังมาให้ชมแน่นขนัด ศึก ONE ลุมพินี 14 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 คู่เอกวาง “กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง” มวยฝีมือเชิงดี กลับมาแก้ตัวเจอของแข็ง “ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย” ที่หวังเก็บชัยต่อเนื่อง ในกติกามวยไทย พิกัดแคตซ์เวต (132 ป.)นอกจากนั้นยังมีนักชกฝีมือดีทั้ง “ขุนศึกเล็ก บูมเด็กเซียน”, “เสกสรร อ.ขวัญเมือง”, “ยอดคมปฎัก ซินบีมวยไทย” และ “ฉลาม พรัญชัย” พร้อมขึ้นวาดลวดลายแม่ไม้มวยไทย โดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น.