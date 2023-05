“พงษ์ศิริ” ชนะแต้มระทึก “ไทสัน” โบนัสแตกทั้งคู่ "ตี๋ใหญ่" คว้าดับเบิลโบนัส

ระเบิดความมันขั้นสุดยอดของการต่อสู้สำหรับศึก ONE ลุมพินี 18 เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยตลอดการเผชิญหน้าบนเวทีของเหล่านักสู้ชั้นนำทั้ง 12 คู่ ต่างงัดอาวุธเด็ดมาสร้างความประทับใจให้คนดูแบบไม่รู้ลืมคู่เอกประจำสัปดาห์ “ไทสัน แฮร์ริสัน” มวยระห่ำ วัย 22 ปี จากออสเตรเลีย เปิดหน้าแลกเดือด “พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัยฯ” มวยบู๊จากเมืองกรุงเก่า วัย 32 ปี ในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต (147.6 ป.)ตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้าย ทั้งสองฝ่ายต่างสาดอาวุธใส่กันมันอุตลุด “พงษ์ศิริ” เดินเกมบู๊ตามสไตล์ไม่เกรงกลัวความสดของคู่แข่ง ขณะที่ "ไทสัน" แม้จะแบกน้ำหนักมาสู้ก็ประเคนอาวุธทั้งหมัดศอกตอบโต้แบบไม่หยุดพักหายใจ ครบสามยกเกมจบลงอย่างสุดมันสมราคาคู่เอก โดย “พงษ์ศิริ” เป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ พร้อมคว้าโบนัส 3.5 แสนบาทเป็นการตอบแทน เช่นเดียวกับ “ไทสัน” ที่แม้จะเป็นผู้แพ้แต่ด้วยฟอร์มการชกที่เข้าตา ทำให้บิ๊กบอส “ชาตรี” สั่งจ่ายโบนัส 3.5 แสนบาทเข้าบัญชีไปพร้อมกันอีกหนึ่งคู่ที่แฟนมวยเฝ้ารอชม “สมิลลา ซันเดลล์” ราชินี ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) วัย 18 ปี จากสวีเดน ผู้เคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลก ONE อายุน้อยที่สุด ขอชิมลางในกติกาคิกบ็อกซิ่ง พิกัดแคตช์เวต 128 ป. เจอกับสาวขาลุยจากเซอร์เบีย “มิลานา เบียโลกลิช” ผู้เจนเวทีคิกบ็อกซิ่งมากกว่าเริ่มยกแรก “สมิลลา” เป็นฝ่ายเดินเข้าทำทันทีและอาศัยช่วงชกที่ยาวกว่าดักยิงหมัดเป็นระยะ จนทำให้ “มิลานา” เข้าไม่ถึงตัว ยกสองยังคงเป็นสาวน้อยวัย 18 ปี ที่ออกอาวุธเข้าเป้ามากกว่า ก่อนที่ “สมิลลา” ใช้ความแข็งแกร่งคุมเกมได้จนจบสามยก ส่งให้ “สมิลลา” ได้รับการชูมือด้วยคะแนนเอกฉันท์ เก็บชัยชนะครั้งแรกในกติกาคิกบ็อกซิ่งอย่างสวยงามจากผลงานบู๊สนั่นสังเวียนของนักกีฬา บอสใหญ่ “ชาตรี” จึงจัดการควักกระเป๋าแจกเงินโบนัสให้กับนักสู้ฝีมือฉกาจไปถึง 7 ราย โดยเฉพาะคู่เอก “พงษ์ศิริ” ซัดอาวุธชนะคะแนนเดือด “ไทสัน” จูงมือกันรับโบนัสแพ็กคู่กันไปคนละ 3.5 แสนบาทขณะที่ “ตี๋ใหญ่ พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” ปล่อยทีเด็ดเข่าลอยสองชั้นส่ง “ศักดิ์เล็ก เกียรติทรงฤทธิ์” สลบตาค้างคาเวทีในยกสอง รับโชคโบนัสคูณสองเป็นเงิน 7 แสนบาท โทษฐานโชว์แม่ไม้มวยไทยสมเกียรตินักมวยไทย และยังเป็นครั้งที่สองที่เจ้าตัวหอบโบนัสกลับบ้านด้วยนอกจากนี้ ยังมี “โจฮัน กาซาลี” ที่ได้รับโบนัสเป็นไฟต์ที่สองติดต่อกัน รวมถึงนักสู้หน้าใหม่ทั้ง “เพชรน้ำคำ พันธ์ดักษ์รัตนบุรี”, “ชาติอนันต์ สจ.จอยปราจีน” และ “ฤทธิ์ แก้วสัมฤทธิ์” รับเงินกลับบ้านกันไปคนละ 3.5 แสนบาท• คู่เอก พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะคะแนนเอกฉันท์ ไทสัน แฮร์ริสัน (มวยไทย แคตช์เวต 147.6 ป.)• คู่รอง สมิงดำ ฉ.อจลบุญ ชนะคะแนนเอกฉันท์ มหามงคล มูฟออนเชียงใหม่ (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)• ตี๋ใหญ่ พีเค.แสนชัยฯ ชนะน็อก ศักดิ์เล็ก เกียรติทรงฤทธิ์ นาทีที่ 0:58 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)• ฤทธิ์ แก้วสัมฤทธิ์ ชนะน็อก แสนศิริ พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม 0:33 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)• ชาติอนันต์ สจ.จอยปราจีน ชนะทีเคโอ ศุภชัยเล็ก เหน่งซับใหญ่ นาทีที่ 2:41 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 129 ป.)• เพชรน้ำคำ พันธ์ดักษ์รัตนบุรี ชนะน็อก เพชรกฤษดา ซีเอ็มเอ อคาเดมี่ นาทีที่ 0:46 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 116.2 ป.)• โมฮัมเหม็ด เซียซารานี ชนะคะแนนเอกฉันท์ โมฮัมเหม็ด บาวตาซา (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)• ชนะจน พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะคะแนนเอกฉันท์ วิคเตอร์ ฮิวโก (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)• สมิลลา ซันเดลล์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ มิลานา เบียโลกลิช (คิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต 128 ป.)• โจฮัน กาซาลี ชนะน็อก ไท สจ.เปี๊ยกอุทัย นาทีที่ 1:37 ของยกสาม (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)• แอนเดรย์ เซลบาเอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ มานทัน ราเน (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)• อาลี คับดูลลา ชนะทีเคโอ ริชาร์ด โกดอย นาทีที่ 1:38 ของยกสาม (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)