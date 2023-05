คู่เด็ด! "สามเอ" ปะทะ "พระจันทร์ฉาย" ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล

แฟนกีฬาห้ามพลาดเด็ดขาด “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” นัดรุ่นน้องคู่ปรับเก่า “พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” วัดฝีมือชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115 - 125 ป.) เฉพาะกาลยกระดับความเดือดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 22 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.นี้ ซึ่งล่าสุดได้มีการแจ้งปรับเปลี่ยนการแข่งขัน 1 คู่ คือการพบกันของสองยอดมวยฝีมือต่างยุคอย่าง “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” กับ “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” โดยมีตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล เป็นรางวัลของผู้ชนะในไฟต์นี้เดิมที “สามเอ” จะต้องพบกับ “คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ” แต่เพราะการที่ “คมเพชร” ขอถอนตัว ทำให้ “พระจันทร์ฉาย” ได้รับโอกาสเข้ามาเปิดศึกภาคสองกับรุ่นพี่จอมเก๋าวัย 39 ปีแทน ซึ่งทาง ONE ได้ตัดสินใจปรับให้ไฟต์นี้เป็นศึกชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาลโดยที่ผ่านมา สองแชมป์โลกต่างยุคเคยปะทะฝีมือกันมาแล้ว ในศึก ONE: BATTLEGROUND เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 64 ซึ่งเป็น “พระจันทร์ฉาย” ที่สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก พร้อมขึ้นไปนั่งบัลลังก์แชมป์โลกแทน ก่อนที่ “พระจันทร์ฉาย” จะพลาดท่าร่วงจากบัลลังก์ในการป้องกันแชมป์ครั้งแรก ด้วยการแพ้น็อกต่อ “โจเซฟ ลาซิรี” ในยกที่ 3 เมื่อวันที่ 20 พ.ค.65 ในศึก ONE 157ครั้งนี้จึงเป็นการกลับมาสะสางบัญชีของสองอดีตแชมป์โลกของรุ่นนี้ โดยเป็นโอกาสของ “สามเอ” ที่จะกลับมาทวงแค้นมวยรุ่นน้องให้หายคาใจ ขณะที่ “พระจันทร์ฉาย” ต้องการพิสูจน์ฝีมืออีกครั้งเพื่อกู้ศักดิ์ศรีแชมป์โลกคืนส่วนสาเหตุที่จำเป็นต้องจัดให้มีการชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล เนื่องจากแชมป์โลกคนปัจจุบันอย่าง “โจเซฟ ลาซิรี” ยังไม่สามารถลงทำหน้าที่ป้องกันแชมป์ได้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรบกวน แต่อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดแล้ว แชมป์โลกคนปัจจุบัน กับ แชมป์โลกเฉพาะกาล จะต้องโคจรมาพบกันในที่สุด เพื่อพิสูจน์ว่าใครคือแชมป์โลกตัวจริงเพียงคนเดียวเท่านั้นสำหรับศึก ONE ลุมพินี 18 ที่กำลังจะระเบิดความมันในวันศุกร์ที่ 26 พ.ค.นี้ คู่เอกนำรายการ สองดาวบู๊ขาลุยพร้อมการันตีความมัน “ไทสัน แฮร์ริสัน” พบกับ “พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.)แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น., Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ)