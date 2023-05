เจอกันแน่! "ตะวันฉาย" เล็งข้ามสายลุย "คิก บ็อกซิ่ง" ONE ท้าชิงเข็มขัด "ชิงกิซ"

“ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ประกาศอยากข้ามสายชิมลางในกติกาคิกบ็อกซิ่ง พร้อมเล็งประมือ “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” ราชัน ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) คนปัจจุบัน ลั่นสักวันต้องได้เจอ“ตะวันฉาย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ได้ไปปรากฏตัวในฐานะแขกพิเศษของศึก ONE ลุมพินี 17 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. โดยได้ให้สัมภาษณ์กับพิธีกร “มิทช์ ชิลสัน” เกี่ยวกับป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกสำเร็จจากผู้ท้าชิง “จามาล ยูซูพอฟ” บนเวทีลุมพินีที่เป็นสถานที่แจ้งเกิดของตัวเองเมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาพร้อมกันนั้น แชมป์โลกซูเปอร์สตาร์ยังเผยถึงเป้าหมายต่อไปใน ONE โดยประกาศชัดกลางเวทีว่าต้องการเปิดรับความท้าทายใหม่ข้ามสายไปชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง โดยมีเป้าหมายใหม่ที่จะได้ประลองฝีมือกับแชมป์โลกคนปัจจุบัน “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” ที่บุกมากระชากเข็มขัดจากอดีตแชมป์ชาวไทย “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน”“ต่อไปผมก็อยากข้ามไปชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งครับ ผมอยากข้ามไปชิงเข็มขัด หรือแล้วแต่ ONE จะประกบคู่มาครับ ผมพร้อมสู้ทุกคน ส่วน ชิงกิซ กำลังจะป้องกันแชมป์กับ มารัต คู่นี้คู่ค่สูสีครับ และผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งผมต้องได้เจอเขา (ชิงกิซ) แน่นอนครับ”สำหรับ “ชิงกิซ” หลังจากขึ้นแท่นราชันคิกบ็อกซิ่งคนใหม่เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ก็มีการเปิดเผยจาก บิ๊กบอส “ชาตรี” ก่อนหน้านี้ว่าจะได้โอกาสกลับมาป้องปัลลังก์ครั้งแรกกับ “มารัต กริกอเรียน” มือวางอันดับสองของแรงกิงรุ่นนี้เร็ว ๆ นี้ แฟน ๆ ต้องคอยลุ้นกันว่า “ชิงกิซ” จะยังรั้งเข็มขัดครั้งนี้ไว้ได้เพื่อรอให้ “ตะวันฉาย” ไปท้าชิงในอนาคตหรือไม่