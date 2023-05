ศึกกู้ศรัทธา "ซุปเปอร์บอน" ปะทะ "ไทฟุน" ไต่กลับบัลลังก์ ศึก ONE Fight Night 11 ที่ลุมพินี

อดีตราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" เตรียมคัมแบ็กสู่สังเวียนเพื่อเรียกศรัทธาจากแฟนมวยอีกครั้ง โดยมีคิวเผชิญหน้ากับ "ไทฟุน ออสแคน" ขาโหดเชื้อสายดัตช์-ตุรกี ในศึก ONE FIGHT NIGHT 11 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 10 มิ.ย.66ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา นักชกวัย 32 ปี จากเมืองพัทลุง ถูกกระชากบัลลังก์แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ไปอย่างช็อกแฟนมวยด้วยหมัดน็อกเอาต์ของ "ชิงกิซ อัลลาซอฟ"ทำให้ตอนนี้ "ซุปเปอร์บอน" ต้องกลับมาเร่งฟอร์มเก่งของตัวเองให้ได้อีกครั้ง เพื่อโอกาสในการกลับไปแย่งชิงบัลลังก์ของตัวเองกลับคืนมาในอนาคต โดยมีศัตรูด่านต่อไปที่รออยู่นั่นก็คือ "ไทฟุน" นักชกวัย 31 ปี ผู้ถือครองตำแหน่งอันดับ 5 ในแรงกิงปัจจุบัน ที่เคยถูกวางตัวให้เจอกันมาแล้ว แต่มีเหตุทำให้คลาดกันไปโดย "ไทฟุน" เป็นคนเดียวที่เหลือในตัวท็อปไฟว์ในแรงกิงรุ่นนี้ที่ “ซุปเปอร์บอน” ยังไม่เคยประมือด้วยมาก่อน แม้ไฟต์ล่าสุดเมื่อเดือน ต.ค.65 จะแพ้คะแนนให้กับ "มารัต กริกอเรียน" แต่ในไฟต์นี้เขามุ่งมั่นกลับมาแก้มือเพื่อไต่บันไดให้ถึงบัลลังก์เช่นกันในศึกนี้จึงมีความสำคัญต่อ "ซุปเปอร์บอน" และ "ไทฟุน" มาก เพราะจะเป็นโอกาสที่ดีในการแก้มือของทั้งคู่ และพิสูจน์ฝีมือให้ทั่วโลกได้เห็น ทั้งยังเป็นบันไดขั้นสำคัญที่จะใช้ในการก้าวขึ้นไปเป็นผู้ท้าชิงบัลลังก์แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ในอนาคตอีกด้วยติดตามความข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh