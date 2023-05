ประกาศศักดาแชมป์โลก MMA "ดีเจ" ขอทุ่มสุดตัวคว่ำ “อาเดรียโน” ต่อหน้าครอบครัวบนแผ่นดินเกิด

“ดิมิเทรียส จอห์นสัน” เตรียมสำแดงฝีมือจอมรัดล็อกระดับพระกาฬป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE รุ่นฟลายเวต (125 -135 ป.) จาก “อาเดรียโน โมราเอส” ต่อหน้าครอบครัวบนแผ่นดินบ้านเกิด ในศึก ONE FIGHT NIGHT 10 ซึ่งจะถ่ายทอดสดจากเฟิร์สแบงก์ เซ็นเตอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ในวันเสาร์ที่ 6 พ.ค.66 โดยคู่พิเศษเริ่มเวลา 06.00 น. และคู่ในรายการเริ่ม 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทยโดยครั้งนี้จะเป็นศึกภาคสามระหว่าง "ดิมิเทรียส" และ "อาเดรียโน" เพื่อตัดสินว่าใครคือนักกีฬาต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) เบอร์หนึ่งตัวจริงเสียงจริง หลังฟาดฟันกันมาแล้วสองภาคแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ เพราะต่างก็พลาดท่าโดนน็อกด้วยเข่าของกันและกันมาทั้งคู่แต่สำหรับ "ดิมิเทรียส" หรือ "ดีเจ" ศึกในครั้งนี้จะพิเศษกว่าทุกศึกที่ผ่านมา เพราะจะได้สู้บนแผ่นดินเกิดและมีครอบครัวของเข้ามาชมแบบติดขอบเวทีครั้งแรก ซึ่ง "ดีเจ” ก็ตั้งเป้าที่จะโชว์ฝีมือของคูณพ่อแชมป์โลกให้ลูก ๆ ทั้งสามคนได้เห็น ซึ่งเขาอยากจะสร้างประสบการณ์ที่ดี เพื่อให้ลูก ๆ ได้จดจำว่าเขานั้นคือนักสู้ที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล“สำหรับครอบครัวของผม พวกเขาตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นผมลงแข่งแบบติดขอบเวทีที่อเมริกา พวกเขาแทบจะไม่เคยเห็นเวลาผมซ้อมด้วยซ้ำ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมาก การได้มีเพื่อนและครอบครัวอยู่ที่นั่นหลังจากห่างหายจากอเมริกาไปนาน มันยอดเยี่ยมจริง ๆ และผมคิดว่า ONE จะทำให้ผมสามารถเป็นพระเอกในอีเวนต์แรก (ในอเมริกา) ได้”ตลอดเส้นทางอาชีพนักสู้ของ "ดีเจ" เขาได้จารึกชื่อตัวเองไว้บนความสำเร็จมากมาย แม้จะยังมั่นใจในศักยภาพของร่างกายที่ยังฟิตเต็มสูบ แต่ถึงอย่างไรแชมป์โลกวัย 36 ปี ก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองถึงช่วงปั้นปลายอาชีพนักสู้ โดยยังไม่มั่นใจว่าหลังจบศึก ONE FIGHT NIGHT 10 จะเลือกเดินทางไหนต่อไป“ผมรู้สึกว่าผมยังสามารถสู้ต่อได้อีก 2-3 ปี แต่มีส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอยากทำหน้าที่พ่อให้เต็มที่ ผมรักลูก ๆ รักภรรยาของผม ผมชอบอยู่ที่นี่เพื่อพวกเขา ก็คงต้องรอดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้น”“บางครั้งผมรู้สึกว่าการเก็บตัวทำให้ผมห่างไกลจากครอบครัว ซึ่งมันเป็นงานของผม และผมคิดว่าหลังจากไฟต์นี้จบลง ผมอาจมีความชัดเจนมากขึ้นว่าทำไมผมถึงบอกว่านี่อาจเป็นไฟต์สุดท้ายของผม หรือครั้งสุดท้ายที่ผมขึ้นชก แต่ผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่ผมจะเปิดเผยทุกอย่างครับ”แฟน ๆ สามารถติดตามการถ่ายทอดสดศึก ONE FIGHT NIGHT 10 ได้ทางช่อง 7HD ซึ่งจะรับสัญญาณสดตั้งแต่เวลา 10.00 น. รวมทั้งทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand, ช่องยูทูบ ONE Championship และเว็บไซต์ www.onefc.com โดยเริ่มคู่พิเศษเวลา 06.00 น. และคู่ในรายการเริ่ม 07.00 น.