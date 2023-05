จะกลับมาแกร่งกว่าเดิม “น้องโอ๋” รับเสียใจเข็มขัดหลุด ยันจะกลับมาทวงคืนบัลลังก์ให้ได้

"น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย" เปิดอกยอมรับความผิดหวัง หลังพ่ายน็อก "โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี" แต่ยืนยันยังมีเป้าหมายในการทวงบัลลังก์กลับคืนมาเปรียบได้ว่าฟ้าผ่ากลางสนามมวยเวลุมพินี สำหรับ "น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย" ที่ไม่สามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ได้สำเร็จ โดยเป็นฝ่ายพลาดท่าแพ้น็อกให้กับ "โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี" ในศึก ONE FIGHT NIGHT 9 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมาการปราชัยในไฟต์นี้ของ "น้องโอ๋" ถือเป็นการหยุดสถิติไร้พ่ายในสังเวียน ONE 10 ไฟต์รวดของเขาลง พร้อมกับการเปลี่ยนมือเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก ที่ "น้องโอ๋" ถือครองคนเดียวมาอย่างยาวนานกว่า 4 ปี ให้กับ "แฮ็กเกอร์ตี" มวยหนุ่มจากสหราชอาณาจักรไปอย่างช็อกโลกแน่นอนว่า "น้องโอ๋" ย่อมเสียใจกับการเสียเข็มขัดแชมป์เส้นรักเส้นนี้ไป แต่เขาก็ยืนยันว่าพร้อมก้าวข้ามมันไปให้ได้ และจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง จากกำลังใจของครอบครัวและทีมงาน รวมถึงแฟนมวยจากทั่วทุกมุมโลก"ผมเพิ่งแพ้มาก็ต้องเสียใจและผิดหวังเป็นธรรมดาครับ แต่ผมจะก้าวข้ามมันไปครับ ผมมีครอบครัว มีทีมงานของผมที่คอยให้กำลังใจ สำคัญที่สุดคงเป็นแฟน ๆ ที่เข้ามาให้กำลังใจเยอะมาก เป็นหมื่น ๆ คอมเมนต์ อยากขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ช่วยให้ผมก้าวข้ามเหตุการณ์นี้ไปได้ ผมจะพยายามกลับมาให้ได้ครับ"อีกทั้ง "น้องโอ๋" ยังแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองจากไฟต์ก่อน มาเสริมคมให้กับตัวเอง และขอเดินหน้าปั้นฟอร์มเก่ง ให้กลับมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม เพื่อการกลับมาทวงบัลลังก์ที่เคยถือครองความยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนาน"ผมอยากรีแมตช์อยู่แล้วครับ มวยเพิ่งจะชกกันไม่ถึงยกเลย ยังไม่ได้ออกอาวุธอะไรกันมากมายแต่ยังไงผมก็ต้องกลับมาทบทวนกับตัวเองและทีมว่าพลาดอะไรไป ผมต้องฝึกให้มากกว่าเดิม รายละเอียดต่าง ๆ ก็ต้องใส่ให้เยอะกว่าเดิม วางแผนตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้าย จุดเล็ก ๆ ที่พลาดไปก็ต้องนำมาแก้ไขปรับปรุง พยายามกลับไปเอาแชมป์กลับมาให้ได้อย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิม ราชันจะกลับมาครับ!"แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh