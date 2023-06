"ทองพูน" ควงแขน "คาร์ริลโล" คว้าสัญญามูลค่า 3.5 ล้านบาท ลุย ONE รายการใหญ่

ทองพูน พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม และนิโค คาร์ริลโล สองดาวบู๊ ควงแขนระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมใน ONE ลุมพินี 22 เข้าตาบิ๊กบอส ชาตรี ศิษย์ยอดธง ซีอีโอวัน แชมเปียนชิพ คว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาทไปครอบครองจบลงไปอย่างสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ สำหรับศึกนัดประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาการต่อสู้ กับศึก ONE ลุมพินี 22 เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีนักกีฬามากถึง 9 คนด้วยกันที่สามารถคว้าโบนัสเข้าบัญชีรวมเป็นเงิน 7.7 ล้านบาท ซึ่งสูงสุดในประวัติศาสตร์การจัดการแข่งตลอด 5 เดือนที่ผ่านมานอกเหนือจากนั้น บิ๊กบอส “ชาตรี” ยังประกาศต้อนรับนักกีฬาอีก 2 คน ได้แก่ “ทองพูน พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” และ “นิโค คาร์ริลโล” ที่พร้อมใจกันระเบิดฟอร์มเดือด เข้าสู่ชายคา วัน แชมเปียนชิพ โดยมอบสัญญานักกีฬา ONE มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท ให้แก่ทั้งคู่แบบสุดเซอไพรส์กลางสังเวียนลุมพินี“โล้นทองคำ” ทองพูน พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ที่เครื่องกำลังร้อนจากการคว้าชัยชนะน็อกสองไฟต์ติด โดยการใช้เวลาบนสังเวียนรวมกันเพียงแค่ 44 วินาที หวนกลับมาขึ้นสังเวียน ONE ลุมพินี ไฟต์ที่สาม พบกับ “ยางดำ สท.เหี่ยวบางแสน” มวยซ้ายสายลุยจากจังหวัดตาก ที่มาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต (119 ป.)โดยรูปเกมตลอดทั้งสามยกนั้นเป็นไปแบบสุดระห่ำ ต่างฝ่ายต่างเดินเข้าหาเพื่อแลกเดือด ก่อนที่จบการแข่งขันจะเป็น “ทองพูน” ที่ได้ทั้งลูกขยันและความหนักหน่วงทำคะแนนเบียดเอาชนะแต้มไม่เอกฉันท์ด้วยความมันระดับห้าดาว ที่ “ทองพูน” และ “ยางดำ” รังสรรค์ออกมาให้เห็นบนสังเวียน ทำให้ บิ๊กบอส “ชาตรี” ที่นัดนี้มานั่งติดขอบเวที ถึงกับอดใจไม่ไหว สั่งจ่ายโบนัส 3.5 แสนบาท เข้าบัญชีแพ้กคู่ทันที เพื่อเป็นการตอบแทนต่อความทุ่มเทเกินร้อย และโดยเฉพาะในรายของ “ทองพูน” นั้น บิ๊กบอส “ชาตรี” เล็งเห็นถึงความสามารถ จึงมอบสัญญาเข้าร่วมการแข่งขันใน ONE รายการหลัก มูลค่า 3.5 ล้านบาท ให้เป็นของแถม เรียกเสียงเฮจากผู้ชมนับพันคนในสนามเวทีมวยลุมพินีโดยสัญญาเข้าร่วมการแข่งขันในศึกรายการหลัก ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาท ที่ได้รับในครั้งนี้ “ทองพูน” ยอมรับว่ารู้สึกดีใจมาก ๆ เพราะจะทำให้ตนกลายเป็นเสาหลักของบ้าน ทำหน้าที่ทดแทนบุญคุณ คอยดูแลบุพการีทั้งสองที่มีฐานะยากจน และมุ่งมั่นทำงานหนักเพื่อตนมานาน“ความรู้สึกเมื่อผมรู้ว่าได้เซ็นสัญญาไปลุยศึก ONE รายการใหญ่ ผมรู้สึกดีใจแทนคุณพ่อ คุณแม่ มากครับ เพราะท่านทั้งสองยากจนมาก ผมอยากดูแลท่านมาก ๆ ครับ อยากสร้างบ้าน อยากให้ท่านทำงานน้อยลง อยากมีเงินเดือนให้ท่าน ผมรู้สึกภูมิใจในตัวเอง และภูมิใจแทนคุณพ่อ คุณแม่มากครับ”ทางด้าน “ราชาแดนเหนือ” นิโค คาร์ริลโล มวยจอมดีเดือดวัย 24 ปี จากสกอตแลนด์ หลังจากแจ้งเกิด ด้วยการเอาชนะทีเคโอ “เฟอร์กัน คาราแบ็ก” จอมแกร่งจากแดนตุรกีได้ในไฟต์ที่แล้ว จึงทำให้ครั้งนี้ได้รับโอกาสครั้งสำคัญ ให้เข้ามาวัดฝีมือกับขาลุยตัวตึง “ขุนศอกผีดิบ” เมืองไทย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ที่ฟอร์มกำลังสด เก็บชัยชนะมาสามไฟต์ติด ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)ทางด้าน “ราชาแดนเหนือ” นิโค คาร์ริลโล มวยจอมดีเดือดวัย 24 ปี จากสกอตแลนด์ หลังจากแจ้งเกิด ด้วยการเอาชนะทีเคโอ “เฟอร์กัน คาราแบ็ก” จอมแกร่งจากแดนตุรกีได้ในไฟต์ที่แล้ว จึงทำให้ครั้งนี้ได้รับโอกาสครั้งสำคัญ ให้เข้ามาวัดฝีมือกับขาลุยตัวตึง “ขุนศอกผีดิบ” เมืองไทย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ที่ฟอร์มกำลังสด เก็บชัยชนะมาสามไฟต์ติด ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)รูปเกมโดยรวมเป็น “นิโค” ที่พกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋า แจกอาวุธมวยไทยครบเครื่อง ส่ง “เมืองไทย” ร่วงลงไปกองกับพื้นถึง 3 ครั้งซ้อน จนกรรมการต้องสั่งยุติการชก เอาชนะทีเคโอ ไปในยกสอง และด้วยฟอร์มการชกที่เข้าขั้นสมบูรณ์แบบ ทำให้ บิ๊กบอส “ชาตรี” มองเห็นอนาคตอันสดใสในตัวของ “นิโค” และมอบสัญญา ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาท ให้ทันที รวมไปถึงสั่งจ่ายโบนัสอีก 3.5 แสนบาทเข้าบัญชี โทษฐานปิดเกมได้สุดเฉียบขาดสำหรับ “ทองพูน” และ “นิโค” ถือเป็นนักกีฬารายที่ 3 และ 4 ของรายการตามลำดับ ที่ได้รับสัญญานักกีฬา ONE มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท มาครอง ต่อจาก “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” ที่ได้รับสัญญาในศึก ONE ลุมพินี 13 เมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา จากการเอาชนะ “จาง เฉิงหลง” และ “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” ที่คว้าสัญญามาครอง หลังเอาชนะ “อิเนส พิลูตติ” ในศึก ONE ลุมพินี 16 เมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมาสำหรับครั้งต่อไปศึก ONE ลุมพินี 23 ในวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.นี้ คู่เอกนำรายการ เป็นการเปิดศึกระหว่างสองดาวบู๊ ที่ต่างต้องการเก็บชัยชนะแรกไฟต์แรกในรายการให้ได้ ระหว่าง “แปดแสนเล็ก พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” พบกับ “ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย” ในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต (140 ป.)