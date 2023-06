“พระจันทร์ฉาย” ย้ำชัยน็อก “สามเอ” ครองแชมป์โลกเฉพาะกาล รอคิดบัญชี “ลาซิรี”

ยิ่งใหญ่สมการรอคอยสำหรับการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่ต้องจารึกไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาไทยในศึก ONE ลุมพินี 22 เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยเหล่านักสู้ระดับหัวกะทิทั้ง 11 คู่ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ต่างโชว์ผลงานอย่างสมศักดิ์ศรีสร้างความสนุกให้กับแฟนมวยไม่มีผิดหวังคู่เอกประจำสัปดาห์เป็นการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล (115 – 125 ป.) “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” กลับมาเปิดศึกภาคสองมวยรุ่นพี่ “ซ้ายไฟลามทุ่ง” สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” โดยผู้ชนะในไฟต์นี้จะได้ตั๋วเข้าไปชิงแชมป์โลกตัวจริงกับ “โจเซฟ ลาซิรี” ต่อไปเริ่มยกแรกทั้งสองฝ่ายยังเกรงอาวุธของกันและกัน จนทำให้ผู้ตัดสินบนเวที ต้องเรียกมาเตือนให้สาดอาวุธใส่กัน ยกสอง “พระจันทร์ฉาย” เริ่มเดินเข้าหาและฉวยโอกาสยิงหมัดซ้ายตรงเต็มเบ้าหน้า ส่ง "สามเอ" ลงไปกองนับแปด ฝ่ายหลังยังแกร่งลุกขึ้นมาสู้ต่อ แต่ "พระจันทร์ฉาย" เดินหน้าฉายเป็นชุดซัดหมัดตามด้วยศอก ชนะน็อกในเวลา 2:10 ของยกสอง นั่งตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล (115 - 125 ป.) อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมรับโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) กลับบ้านไปด้วยด้านคู่เอกภาคอินเตอร์เปิดศึกรุ่นยักษ์ที่แฟนมวยเฝ้ารอชมกันมานานเกือบสองปีระหว่าง “อาร์จาน บูลลาร์” แชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวต และ “อนาโตลี มาลีคิน” แชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวต เฉพาะกาล และ รุ่นไลต์เฮฟวีเวต เพื่อตัดสินหาเจ้าบัลลังก์ ONE รุ่นเฮฟวีเวต (225 – 265 ป.) ตัวจริงเพียงหนึ่งเดียวเปิดฉากมาทั้งสองต่างปักหลักแลกอาวุธในเกมยืน โดย “อนาโตลี” เป็นฝ่ายเดินหน้าไล่อัดด้วยพายุหมัดและเข่าอย่างจะแจ้ง คุมเกมเหนือกว่า เข้าสู่ยกตัดสิน “อนาโตลี” ได้จังหวะรวบ “อาร์จาน”หน้าคว่ำลงกับพื้น ก่อนยำใหญ่ด้วยหมัดทุบศรีษะจน “อาร์จาน” ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ กรรมการทนดูไม่ไหว สั่งยุติการแข่งขันทันทีในนาทีที่ 2:42 ของยกสุดท้าย ส่งผลให้ “อนาโตลี” ขึ้นแท่นแชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวต คนใหม่อย่างไร้ข้อกังขา แถมฟอร์มเตะตาบิ๊กบอส “ชาตรี” อย่างจัง คว้าโบนัสไป 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท)#แจกจริงโบนัสแตกรวม 7.7 ล้านบาท มากสุดในประวัติศาสตร์ONE ลุมพินี 22 สุดยิ่งใหญ่ไม่ทำให้แฟนมวยผิดหวัง บิ๊กบอส “ชาตรี” จัดการแจกโบนัสให้แบบจุใจไม่อั้นให้ขุนศึกฟอร์มจัดทั้งหมด 9 คน ได้แก่1.ทองพูน พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม โบนัส 3.5 แสนบาท พร้อมได้เซ็นสัญญา ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาท2. นิโค คาร์ริลโล โบนัส 3.5 แสนบาท พร้อมได้เซ็นสัญญา ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาท3.ยางดำ สท.เหี่ยวบางแสน โบนัส 3.5 แสนบาท4.อัคราม ฮามิดี โบนัส 3.5 แสนบาท5.ก้องธรณี ส.สมหมาย โบนัส 3.5 แสนบาท6.เสกสรร อ.ขวัญเมือง ดับเบิลโบนัส 7 แสนบาท7.อนาโตลี มาลีคิน โบนัส 1.76 ล้านบาท8.ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 โบนัส 1.76 ล้านบาท9. พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม โบนัส 1.76 ล้านบาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 22- คู่เอก พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะน็อก สามเอ ไก่ย่างห้าดาว นาทีที่ 2:10 ของยกสอง (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล 115 – 125 ป.)- คู่รอง ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ชนะน็อก นาบิล อานาน นาทีที่ 2:03 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- เสกสรร อ.ขวัญเมือง ชนะคะแนนเอกฉันท์ นาธาน เบนดอน (มวยไทย แคตช์เวต 142 ป.)- นิโค คาร์ริลโล ชนะทีเคโอ เมืองไทย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม นาทีที่ 1:23 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- อนาโตลี มาลีคิน ชนะทีเคโอ อาร์จาน บูลลาร์ นาทีที่ 2:42 ของยกสาม (ชิงแชมป์โลก รุ่นเฮฟวีเวต 225 – 265 ป.)- สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง ชนะคะแนนเอกฉันท์ เอ็ดดี อาบาโซโล (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)- ฟาริยา อามินิปัวร์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- ก้องธรณี ส.สมหมาย ชนะน็อก กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง นาทีที่ 0:28 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)- อัคราม ฮามิดี ชนะทีเคโอ จอมโหด ออโต้มวยไทย 0:36 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 119 ป.)- ทองพูน พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ยางดำ สท.เหี่ยวบางแสน (มวยไทย แคตช์เวต 119 ป.)- ชามิล เออร์โดกัน ชนะน็อก ฟ่าน หรง นาทีที่ 0:37 ของยกสอง (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นมิดเดิลเวต 185 – 205 ป.)