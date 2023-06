“โจเซฟ” ระวังตัว! “พระจันทร์ฉาย” เตรียมใช้ “สามเอ” เป็นทางผ่านเปิดโอกาสชำระแค้น

“พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” ประกาศลั่น ขอสยบ “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” เพื่อคว้าตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะกาล กรุยทางเพื่อแก้แค้นอริตัวฉกาจ “โจเซฟ ลาซิรี” เจ้าบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต คนปัจจุบันศึก ONE ลุมพินี 22 ในวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.นี้ “พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” เตรียมเปิดศึกภาคสองกับ “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” เพื่อเฟ้นหาเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล (115-125 ป.) เนื่องจาก “โจเซฟ ลาซิรี” เจ้าของเข็มขัดคนปัจจุบัน ยังไม่สามารถป้องกันตำแหน่งได้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรบกวนทั้ง “พระจันทร์ฉาย” และ “สามเอ” เปิดศึกภาคแรกกันในศึก ONE: Battleground เมื่อเดือนก.ค.64 ซึ่งผลการแข่งขันเป็น “พระจันทร์ฉาย” ที่เป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปได้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต มาครองได้ตั้งแต่ไฟต์เปิดตัว ก่อนจะพลาดท่าตกบัลลังก์ ในการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกในศึก ONE 157 เมื่อเดือน พ.ค.65 ด้วยการแพ้ทีเคโอต่อ “โจเซฟ ลาซิรี” ในยกที่สามแม้ว่าความพ่ายแพ้ในไฟต์นี้จะสร้างความเจ็บปวดทางจิตใจให้แก่ “พระจันทร์ฉาย” อย่างหนักหนาสาหัส แต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ก้าวผ่านมาได้ ด้วยการได้รับกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้าง พร้อมถอดบทเรียนจากความผิดพลาด เพื่อนำมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม“วันนั้นที่ผมแพ้ ก็มีคนรอบตัวที่คอยให้กำลังใจผมครับ ถือว่าเป็นการเยียวยาหัวจิตหัวใจที่ดีเลยครับ เพราะทำให้เราไม่ต้องย้อนกลับไปคิดไปถึงความเสียใจในวันนั้นแล้ว ทุกวันนี้ผมไม่ได้คิดถึงวันนั้นแล้ว ผมคิดแค่การนำจุดบกพร่องที่เราพลาดในไฟต์นั้น นำมาแก้ไขให้มันดีขึ้นในวันข้างหน้าไปเรื่อย ๆ ดีกว่าครับ”ตอนนี้เป้าหมายใหญ่ของ “พระจันทร์ฉาย” ได้ถูกวางระบบเอาไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะขอเริ่มจากการเอาชนะ ”สามเอ” ให้ได้เป็นอันดับแรกในวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.นี้ เพื่อคว้าเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะกาลมาครอง พร้อมการันตีโอกาสที่จะได้เข้าไปล้างแค้น “โจเซฟ” ที่บังอาจหาญกล้ากระชากเข็มขัดไปจากตนในไฟต์ที่แล้ว“แม้ไฟต์นี้จะเป็นการชิงแชมป์เฉพาะกาลก็จริง แต่ผมจะทำให้ดีที่สุด เพื่อให้ได้รับชัยชนะ และเพื่อที่ผมจะได้ไปไล่ล่าเข็มขัดเส้นหลักจาก “โจเซฟ” ที่เอาเข็มขัดของผมไป ผมอยากได้เข็มขัดของผมคืนครับ”สำหรับความพร้อมในไฟต์นี้ “พระจันทร์ฉาย” การันตีสภาพร่างกายกายฟิตเกินร้อย พร้อมระเบิดพลังบนสังเวียน ให้แฟน ๆ ได้รับชม และเพื่อให้สมกับที่ได้รับโอกาสให้ขึ้นชกในฐานะเป็นคู่เอกของศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วงการมวยไทย“หลังไฟต์ที่เจอกับ คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ ผมก็พักประมาณสองอาทิตย์ แล้วกลับมาซ้อมต่อเลยครับ สภาพร่างกายตอนนี้เกินร้อยมาก สำหรับอาวุธเด็ดของผมในไฟต์นี้มีแน่นอนครับ แต่ยังบอกไม่ได้ ต้องรอดูเองในวันศุกร์ที่ 23 นี้ครับ ผมรับรองบนเวทีจะมีแต่ความสนุก และความมันแน่นอน”แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh