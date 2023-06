"เสกสรร" เผยความลับเคยขัดใจเมียไม่เลิกชกมวย จนร่ำรวยเพราะได้ชก ONE ลุมพินี

“เสกสรร อ.ขวัญเมือง” เปิดเผยเรื่องราวในอดีต เคยขัดใจภรรยาสุดที่รัก เพื่อกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้ง จนสามารถกอบโกยเงินทองได้เป็นกอบเป็นกำในบั้นปลายชีวิตนักมวยไทยแบบไม่คาดคิดนาทีนี้คงไม่มีแฟนกีฬาคนไหนไม่รู้จักนักสู้เจ้าของฉายา “คนไม่ยอมคน” เสกสรร อ.ขวัญเมือง จอมบู๊จากแดนใต้อย่างแน่นอน หลังสร้างชื่อขึ้นมาเป็นนักกีฬาขวัญใจมหาชนประจำรายการ ONE ลุมพินี ด้วยสไตล์การชกไม่เอาเปรียบคนดู เปิดหน้าแลกแบบสุดเดือดทุกวินาที จนสามารถชนะใจบอส “ชาตรี” กวาดโบนัสเข้าบัญชีได้ทั้งสามไฟต์ติดต่อกันด้วยวัย 34 ปี ของ “เสกสรร” และการใช้ร่างกายเข้าแลกความเจ็บปวดบนสังเวียน เพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวมานานกว่า 20 ปี ทำให้ภรรยา อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเป็นห่วง และต้องการให้ “เสกสรร” แขวนนวม เพื่อหันไปทำงานเป็นครูมวยที่ต่างประเทศ แต่สุดท้าย “เสกสรร” ก็เลือกที่จะหาญกล้าขัดใจภรรยา ขอกัดฟันสู้ต่ออีกนิด จนกระทั่งการเข้ามาของรายการ ONE ลุมพินี ที่ทำให้ชีวิตของ “เสกสรร” พลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือ กอบโกยเงินทองยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งครอบครัวให้ดีขึ้นทันตาเห็น“ก่อนหน้านี้ภรรยา เขาอยากให้ผมเลิกมวยครับ ผมก็เข้าใจเขาครับ เขาเห็นผมเจ็บมาเยอะ เขาเป็นห่วงสุขภาพของเรา อยากให้ไปสอนมวยดีกว่า จะได้ไม่เจ็บตัวเยอะ แต่ผมบอกเขาว่า ขอสู้อีกสักตั้งดีกว่า อยากสู้เพื่อครอบครัว และผมก็คิดถูกครับที่กลับมาสู้ในครั้งนี้ และทุกวันนี้ภรรยาผมเขาก็ดีใจและแฮปปี้มาก ๆ ครับ ผมอยากชกไปเรื่อย ๆ ถ้าร่างกายยังไหว ทุกวันนี้ที่ผมสู้ ก็เพื่อครอบครัว สู้เพื่อลูกครับ”สำหรับ “เสกสรร” กำลังมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ เป็นนักกีฬาคนแรกของรายการที่จะสามารถคว้าโบนัสจากบอส “ชาตรี” ได้สี่ไฟต์ติดต่อกัน โดยคู่ชกในไฟต์ต่อไปในศึก ONE ลุมพินี 22 วันศุกร์ ที่ 23 มิ.ย.นี้ คือ “นาธาน เบนดอน” นักชกวัย 30 ปีจากสหราชอาณาจักร ที่มาพร้อมตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทย WBC และแชมป์มวยไทย WBC อินเตอร์เนชันแนล รวมไปถึงการคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศ ของรายการ Road To ONE UK อีกด้วยโดยหลายฝ่ายมองว่าไฟต์นี้ “เสกสรร” ดูจะเป็นรองคู่ชกที่ทั้งแกร่ง และสดกว่า แต่จอมบู๊ชาวไทยไม่คิดอะไรมาก ขอทุ่มสุดตัวทำให้ดีที่สุดเหมือนที่ผ่าน ๆ มา“ไฟต์นี้ผมเจอ นาธาน ต้องยอมรับว่าเขาเป็นนักชกที่ฝีมือไม่ธรรมดา ส่วนที่มีสื่อต่างชาติมองว่าเขาจะมาเอาชนะผมได้ ผมไม่ได้คิดอะไรมาก เพราะยังไงผมสู้เต็มที่แน่นอน แม้เราจะเป็นมวยบู๊เหมือนกัน แต่ในเรื่องของการออกอาวุธมวยไทยยังเป็นรองทางผมเยอะครับ”แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh