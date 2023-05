ไม่เดือดให้รู้ไป “เสกสรร” อาสารับน้องใหม่ “นาธาน” ศึก ONE ลุมพินี 22

“เสกสรร อ.ขวัญเมือง” ไม่ปล่อยให้แฟน ๆ ต้องคิดถึงนาน หวนคืนเวที ONE ลุมพินี หนที่สี่ ขอปะทะเดือด “นาธาน เบนดอน” มวยบู๊ขาลุยชาวอังกฤษ ในศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 22 วันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.นี้ยกระดับความมันให้ถึงขั้นสุดสำหรับ ศึก ONE ลุมพินี 22 ที่ก่อนหน้านี้ได้แง้มโปรแกรมเด็ดออกมาแล้วสี่คู่ โดยล่าสุดได้มีการอัดเพิ่มดีกรีความเดือดเป็นคู่ที่ห้า ประกบจอมบู๊ขวัญใจมหาชน “คนไม่ยอมคน” เสกสรร อ.ขวัญเมือง ที่จะกลับมาไล่ล่าโบนัสไฟต์ที่สี่ติดต่อกัน พบกับ “นาธาน” ขาลุยจากแดนผู้ดีเจ้าของดีกรีแชมป์หลายเวที ในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวตสำหรับ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” สร้างชื่อกลายเป็นดาวจรัสแสงประจำศึก ONE ลุมพินี ด้วยสไตล์การชกบู๊สะบั้นหั่นแหลกไม่ยอมใคร จนชนะใจแฟนกีฬาทั่วประเทศ โดยไฟต์ล่าสุดสามารถเอาชนะน็อก “ฌอน แคลนซี” ไปได้ในยกที่สองของศึก ONE ลุมพินี 14 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาคนแรกของรายการที่สามารถเอาชนะใจบอส “ชาตรี” กวาดโบนัสเข้าบัญชีได้สามไฟต์ติดต่อกัน รวมมูลค่ามากกว่า 2 ล้านบาทขณะที่ “นาธาน เบนดอน” นักชกวัย 30 ปีจากสหราชอาณาจักร มาพร้อมกับสถิติน่าเกรงขาม เก็บชนะไปได้ถึง 29 จาก 38 ไฟต์ที่ลงแข่งขัน มีดีกรีแชมป์โลกมวยไทย WBC และแชมป์มวยไทย WBC อินเตอร์เนชันแนล ประดับบารมี รวมไปถึงการคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศ ของรายการ Road To ONE UK ซึ่งเป็นรายการเฟ้นหานักกีฬาระดับท้องถิ่นในแต่ละประเทศเข้าสู่ศึก ONE รายการใหญ่ เนื่องด้วยดีกรีและคุณสมบัติที่ครบถ้วนในทุกมิติ ทำให้ “นาธาน” ได้รับโอกาสให้เข้ามาแสดงฝีมือกับตัวพ่อของรายการอย่าง “เสกสรร” ในศึก ONE ลุมพินี 22 นี้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และรับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. โดยสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh