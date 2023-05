ทำความรู้จัก "ไทฟุน ออสแคน" นักชกจอมบู๊คู่ปรับรายล่าสุดของ "ซุปเปอร์บอน"

เปิดประวัติ "ไทฟุน ออสแคน" นักชกชาวดัตช์-ตุรกี วัย 31 ปี ที่มีคิวดวลกำปั้นกับ "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" อดีตราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ในศึก ONE FIGHT NIGHT 11 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 6 มิ.ย.66 โดยเราขออาสาพาไปรู้จักที่มาที่ไปของผู้ท้าชิงรายนี้ก่อนขึ้นสังเวียน"ไทฟุน" เกิดจากพ่อแม่ชาวตุรกีในเมืองทิลเบิร์ก ประเทศเนเธอร์แลนด์มีที่น้องทั้งหมด 7 คน ซึ่งครอบครัวค่อนข้างมีฐานะยากจน และพ่อยังติดเหล้าหนักจนทำให้ครอบครัวต้องแตกแยก ผู้เป็นแม่จึงต้องเลี้ยงดูลูกทั้ง 7 คนตามลำพัง ซึ่งแน่นอนว่าแม่ของเขาไม่สามารถเอาใจใส่ลูก ๆ ได้อย่างทั่วถึงแม้ "ไทฟุน" จะเริ่มมีความคิดที่จะออกนอกลู่นอกทาง แต่เขาก็ตั้งสติได้จากการเห็นแม่ทำงานหนักเพื่อเลี้ยงลูกทุกคน จึงตัดสินใจออกตามหาเป้าหมายของชีวิตตามคำสอนของแม่ โดยได้มาพบกับกลุ่มชุมชนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสได้ฝึกกีฬาต่าง ๆ และเป็นโอกาสที่ทำให้เขารู้จักกีฬาต่อสู้เป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตาม ด้วยปัญหาทางการเงินทำให้เขาไม่สามารถเรียนศิลปะการต่อสู้ต่อไปได้ เขาจึงหยุดความคิดที่จะเดินหน้าในเส้นทางกีฬาต่อสู้ แต่พรสวรรค์อันล้นเหลือของ “ไทฟุน” ดันไปเข้าตาโค้ชในยิมแห่งหนึ่ง โดยเห็นแววความสามารถในตัวเขาและให้โอกาส “ไทฟุน” ได้ฝึกฝนวิชาในยิมต่อไปโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจากนั้น "ไทฟุน" ก็เริ่มแข่งขันในระดับสมัครเล่นในวัย 14 ปีและเมื่ออายุได้ 18 ปี เขาก็ได้เปิดตัวในระดับอาชีพ จนค่อย ๆ เป็นที่รู้จักมากขึ้น และคว้าแชมป์ได้หลายรายการ ก้าวขึ้นเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งอันดับต้น ๆ ของโลกและด้วยผลงานเลื่องชื่อทำให้ "ไทฟุน" ได้เข้าร่วมชายคา ONE ในฐานะนักคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต โดยปรากฏตัวครั้งแรกบนสังเวียนด้วยการปะทะกับ "สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง" แต่ก็พ่ายแต้มไปอย่างน่าเสียดายต่อมา "ไทฟุน" เรียกความมั่นใจกลับมาด้วยการเอาชนะ “เอ็นริโก เคห์ล” ด้วยคะแนนเอกฉันท์ ก่อนที่จะมาสะดุดพ่ายคะแนนให้กับ “มารัต กริกอเรียน” ในไฟต์ล่าสุด ซึ่งปัจจุบัน “ไทฟุน” รั้งอันดับ 5 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวตสำหรับศึก ONE FIGHT NIGHT 11 "ไทฟุน" จะได้โอกาสแก้มือกับ "ซุปเปอร์บอน" อดีตแชมป์โลกและผู้รั้งอันดับหนึ่งของแรงกิงรุ่นนี้ หากสยบนักชกไทยรายนี้ได้ เขาจะเข้าใกล้บัลลังก์แชมป์โลกขึ้นอีกก้าวแฟนกีฬาสามารถสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh