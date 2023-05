"เสี่ยแขก" เเสดงจุดยืนหนุนหลังศึก ONE Championship

"เสี่ยแขก" สมชาย เทศรุ่งเรือง หัวหน้าค่ายพี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม เเสดงจุดยืนขอสนับสนุนมวย ONE Championshipก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่าเมื่อสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้การเเข่งขัน ONE Championship ถอดคำว่า "มวยไทย" ออกเพราะมีหลายอย่างที่ไม่ใช่เเบบต้นตำรับสำหรับศึก ONE Lumpinee เป็นการร่วมกันของ ONE Championship กับเวทีมวยระดับตำนานอย่าง ลุมพินี เเต่จะจัดให้ทันสมัยขึ้น อาทิเช่น การโปรโมทสร้างเรื่องราว, การเปิดตัว หรือเเม้เเต่กติกาเดิมที่มวยไทยจะชกกัน 5 ยกปรับให้เหลือ 3 ยก(ยกเว้นคู่เอก) พร้อมทั้งเงินอัดฉีดเเละโบนัสจำนวนมากด้วยเหตุนี้ทำให้องค์กรมวยไทยมองว่าเปลี่ยนเกินไปมีการเรียกร้องจนเป็นดราม่า เเต่ถึงอย่างนั้นเฮดค่ายพี.เค.แสนชัยฯ ยืนยันจะสนับสนุน ONE Lumpinee"รายการ ONE ช่วยทำให้นักมวยในค่ายพี.เค. มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากต่อยในไทยได้ 20,000-40,000 บาท ล่าสุดได้เเค่ 15,000 บาท มันไม่สามารถทำให้นักมวยเลี้ยงครอบครัวได้ เเต่พอเข้าไปต่อยรายการ ONE Lumpinee มันคือผลดีกับทุกค่าย""ผมเชื่อเลย 100% มี 90% ที่อยากไปต่อย มีเเค่ 10% ที่ไม่อยากไปต่อย ทุกคนได้ค่าตอบแทนที่สูง ถ้าชนะน็อกยังมีโบนัส เป็นสิ่งที่ 'คุณชาตรี' มีน้ำใจให้กับนักมวย คนแบบนี้หายากนะ เวลามีรู้จักเเบ่งปัน บางทีต่อยไม่ว่าเเพ้หรือชนะก็ได้ไปเลย คนละ 3.5 แสน ขึ้นอยู่ว่าชกสนุกเเค่ไหน ผมบอกเลยว่าในโลกนี้หาคนเเบบนี้ไม่ได้ ตอนนี้ทุกคนจ้องจะเอาเปรียบกัน โปรโมเตอร์บางคนบอกจัดมวยบอกขาดทุน ไม่รู้ขาดทุนยังไง ถ้าขาดทุนก็ไม่ต้องจัด บางคนมีบ้าน 50 ล้าน 100 ล้าน เเต่จ่ายค่าตัวนักมวย 15,000 บาท ผมถามหน่อย พวกเขาจะอยู่ได้ไง""อย่างช่วงโควิดระบาดมีใครช่วยบ้าง ทุกค่ายเป็นหนี้หมด อย่างการรักษานักมวยเวลาเจ็บ ผมไม่เห็นมีใครดูเเลเหมือน ONE เขามีหมอ มีรถ ทำทุกอย่าง ตรวจร่างกาย อย่าง 'ทองพูน' บาดเจ็บที่แขน เขาก็ดูเเลจนหาย ผมถามหน่อยคนที่โจมตีเขาเอาส่วนไหนคิด ไปวิจารณ์เขาว่าเอาเปรียบหรือทำไม่ถูกต้อง คุณกลับไปคิดใหม่ว่าคุณได้ประโยชน์อะไรบ้าง ถ้าอยากได้ก็หาคนไปปรึกษาเขา แต่ถ้าไม่อยากได้ ก็ปล่อยให้เขาทำงานไปเถอะ"