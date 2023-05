"ซุปเปอร์เล็ก" อาสาทดสอบฝีมือน้องใหม่พลังม้าเทศ "นาบิล" ศึก ONE ลุมพินี 22

อัดเพิ่มมวยเดือดอีกหนึ่งคู่ในศึก ONE ลุมพินี 22 ระหว่างยอดมวยจากบุรีรัมย์ "ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9" ราชัน ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ที่หวนคืนมวยไทย ขออาสาทดสอบฝีมือลูกครึ่งดาวรุ่งเชื้อสายไทย-แอลจีเรีย-ฝรั่งเศส "นาบิล อานาน" ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) คืนวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.66สำหรับ "ซุปเปอร์เล็ก" ยอดมวยวัย 27 ปี เพิ่งป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต จาก “แดเนียล วิลเลียมส์” หนุ่มลูกครึ่งไทย-ออสซี รั้งบังลังก์สมัยที่ 2 ได้สำเร็จ ก็ขอหวนกลับมาชกในกติกามวยไทยอีกครั้งปัจจุบัน “ซุปเปอร์เล็ก” ครองตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต และเป็นเจ้าของฟอร์มเยี่ยมไม่เคยแพ้ใครในกติกามวยไทยใน ONE อีกด้วย ครั้งนี้ เจ้าตัวออกปากอยากรู้จักฝีมือนักมวยไทยดาวรุ่งพุ่งแรง “นาบิล” ที่แฟนหมัดมวยชาวไทยเรียกร้องอยากเห็นความสามารถในสังเวียน ONE ลุมพินีโดย "นาบิล" นักชกดาวรุ่งพุ่งแรงวัย 19 ปี เจ้าของส่วนสูง 188 ซม. มีดีกรีตำแหน่งแชมป์โลก WBC มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (126 ป.) และรุ่นไลต์เวต (135 ป.) และเคยปราบนักมวยไทยรุ่นเดียวกันมาเกือบหมดแล้ว และถึงคราวที่จะได้ขึ้นมาโชว์ฝีมือบนสังเวียน ONE ลุมพินีเป็นครั้งแรก หลังจากชวดชกมาแล้วสองหนเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บจนต้องถอนตัวนอกจากคู่นี้แล้ว ศึก ONE ลุมพินี 22 ยังอัดแน่นด้วยตัวตึงขวัญใจแฟนมวยชาวไทย ได้แก่ “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว”, “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม”, “เมืองไทย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม”, “จอมโหด ออโต้มวยไทย” และ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” ซึ่งมีการแง้มโปรแกรมเป็นน้ำจิ้มไปก่อนหน้านี้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และรับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.