ถึงเวลาป้องบัลลังก์ "ชิงกิซ" เตรียมเปิดศึกซัด "มารัต" ที่เวทีมวยลุมพินี

ได้เวลาของ “ชิงกิซ อัลลาซอฟ" แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ทำหน้าที่ป้องกันตำแหน่งครั้งแรกกับ “มารัต กริกอเรียน" ซึ่งจะเกิดขึ้น ในศึก ONE FIGHT NIGHT 13 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 66 เวลา 07.00 น.หลังจาก "ชิงกิซ" แชมป์โลกวัย 29 ปี บินลัดฟ้ามากระชากเข็มขัดจาก "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" ถึงประเทศไทย ด้วยการฟาดหมัดขวาอย่างแม่นยำเข้าที่สันกราม ชนะน็อกในต้นยกที่สองไปอย่างช็อกโลกเมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมาโดยคราวนี้ถึงคิวของ "ชิงกิซ" ที่จะต้องทำหน้าที่รั้งเข็มขัดของตัวเองกับอีกหนึ่งตัวตึงของรุ่น "มารัต" นักชกคิกบ็อกซิ่งชาวอาร์เมเนีย-เบลเยี่ยมวัย 31 ปี ผู้เคยเอาชนะสองยอดนักชกชาวไทยทั้ง “ซุปเปอร์บอน” และ “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” มาแล้วสำหรับ "มารัต" แม้จะเคยขึ้นเป็นผู้ท้าชิงกับ "ซุปเปอ์บอน" มาแล้ว แต่โค่นบัลลังก์ไม่สำเร็จ ซึ่งในไฟต์ล่าสุดก็งัดฟอร์มเก่งสามารถเอาชนะคะแนน “ไทฟุน ออสแคน” เมื่อเดือน ต.ค.65 และรั้งเก้าอี้อันดับสองของแรงกิงเอาไว้อย่างเหนียวแน่น จนได้โอกาสขึ้นเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกอีกครั้งกับ “ชิงกิซ” ในศึกนี้แฟน ๆ คงต้องคอยติดตามกันว่าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวตจะเปลี่ยนเจ้าของหรือไม่ รอลุ้นไปพร้อมกันในศึก ONE FIGHT NIGHT 13 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันเสาร์ที่ 5 ส.ค.66แฟนกีฬาสามารถสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh