เปิดกรุของสะสมสุดฮิตสไตล์แชมป์โลก ONE "เพชรทรนง-รถถัง-น้องโอ๋"

พาส่องของสะสมที่มาจากน้ำพักน้ำแรงในการชกมวยของเหล่าแชมป์โลกและอดีตแชมป์โลก ONE ชาวไทย "เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส", "รถถัง จิตรเมืองนนท์" และ "น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย"คงเป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วว่า ONE ได้เข้ามายกระดับนักมวยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของเงินรางวัลค่าตอบแทน ที่ ONE จัดให้นักกีฬาทุกคนอย่างสมน้ำสมเนื้อ อีกทั้งยังชูให้นักมวยเป็นฮีโร่อย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จากเหล่านักกีฬาระดับแชมป์โลกหลายคนที่สามารถสร้างชื่อเสียง ฐานะ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบพลิกฝ่ามือในระหว่างที่ยังมีโอกาสตักตวงความสำเร็จ ต่างคนก็มีวิธีการสร้างรากฐานที่มั่นคงไว้ชีวิตบั้นปลายต่างกัน หนึ่งในนั้นคือการสะสมทองคำที่ถือเป็นการลงทุนความเสี่ยงต่ำที่หลายคนเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก๊งเพื่อนซี้ดีกรีแชมป์โลก ONE อย่าง “เพชรทนง-น้องโอ๋-รถถัง” ซึ่งพวกเขาสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าอาชีพนักมวยก็สามารถสร้างความร่ำรวยและความมั่นคงในชีวิตไม่แพ้อาชีพอื่น ๆ หากได้อยู่ภายใต้องค์กรที่ให้โอกาสและการสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยทั้ง "เพชรทนง-น้องโอ๋-รถถัง" ถือเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักมวยรุ่นน้องทั้งในและนอกสังเวียน ในเรื่องวินัยการเป็นนักกีฬาที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ รวมไปถึงการวางแผนชีวิตและการเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวในอนาคต เพราะแม้ว่าจะได้ค่าตอบแทนสูงแค่ไหน หากไม่รู้จักเก็บออมเงินที่ได้มาก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วแฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh