คุ้ยประวัติ “ไทสัน” หนุ่มออสซีจอมบู๊ถอยไม่เป็นดาวเด่นประจำศึก ONE ลุมพินี

ย้อนดูเส้นทางกว่าจะมาถึงวันนี้ของ “ไทสัน แฮร์ริสัน” จอมบู๊ชาวออสซีวัย 22 ปี ที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องความบ้าดีเดือดบนเวที ใจกล้าท้าชนนักมวยชาวไทยชั้นแนวหน้าแบบไม่มีเกรงกลัว จนสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจแฟนกีฬาชาวไทยทั่วทั้งประเทศเรียบร้อยแล้ว“ไทสัน” เกิดและเติบโตที่ประเทศออสเตรเลีย จนกระทั่งอายุ 14 ปี เริ่มรู้จักมวยไทย จากการชักชวนของเพื่อน ซึ่งนั่นเองคือจุดเริ่มต้นให้ “ไทสัน” ตกหลุมรักกีฬาชนิดนี้เข้าเต็มหัวใจ ถึงขั้นตั้งเป้าหมายที่ต้องการจะเป็นนักมวยไทยที่เก่งที่สุดในโลกให้ได้ในอีก 2 ปีต่อมา “ไทสัน” ตัดสินใจดร็อปเรียน เพื่อหวังทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริง ด้วยการย้ายมาใช้ชีวิตและฝึกฝนฝีมือในประเทศไทยที่ค่าย ท.แสงเทียนน้อย ซึ่งเจ้าตัวรู้จักจากสารคดีของ “จอห์น เวนย์ พาร์” ตำนานนักชกชาวออสซีที่เคยฝากตัวเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิในค่ายนี้ และหลังจากได้เข้ามาฝึกมวยที่นี่ “ไทสัน” ก็ได้รับฉายาว่า “จอห์น เวนย์ น้อย” จากการตั้งให้ของ “ครูตู่” ท.แสงเทียนน้อย ตำนานครูมวยชาวไทยผู้ล่วงลับ เพราะเห็นว่าเป็นชาวออสเตรเลียเหมือนกันนั่นเองค่ายมวย ท.แสงเทียนน้อย นั่นขึ้นชื่อลือชาเรื่องความหนัก ความโหดในการฝึกซ้อม เป็นเหตุให้ “ไทสัน” สามารถพัฒนาฝีมือขึ้นอย่างก้าวกระโดด เริ่มจากการไล่ชกในระดับภูธร ไปจนถึงขั้นคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศมวยรอบ รุ่น 62 กก. รายการระดับประเทศมาครองด้วยสไตล์การชกแบบกล้าได้กล้าเสีย ไม่มีคำว่าถอยยามอยู่บนสังเวียน ทำให้ “ไทสัน” ได้รับโอกาสครั้งสำคัญ ให้เข้ามาโชว์ฝีมือในนัดปฐมฤกษ์ ของศึก ONE ลุมพินี ด้วยการพบกับ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” ซึ่งเกมการชกก็ออกมาสนุกตื่นเต้น เร้าใจ แม้ท้ายที่สุด “ไทสัน” จะแพ้คะแนนไปแบบไม่เอกฉันท์ แต่ด้วยมุ่งมั่นตั้งใจในการชก ทำให้ชื่อของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้างทันทีไฟต์ต่อมา “ไทสัน” ต้องโคจรมาพบกับ “แรมโบ้ ม.รัตนบัณฑิต” จอมบู๊รุ่นพี่วัย 32 ปี ในศึก ONE ลุมพินี 11 และเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ “ไทสัน” สะกดคนดูอยู่หมัดด้วยสไตล์การชกแบบถวายหัว จนสามารถเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่สาม พร้อมคว้าโบนัส 3.5 แสนบาทจากบอส “ชาตรี” เข้าบัญชี เช่นเดียวกับ “แรมโบ้” ที่ได้รับโบนัสด้วยเช่นกัน โทษฐานสู้จนขาดใจ แม้จะเป็นฝ่ายแพ้ไปก็ตามทีและล่าสุดในไฟต์ที่สามเมื่อคืนวันศุกร์ ที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา ในศึก ONE ลุมพินี 18 “ไทสัน” ได้รับโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิต ขึ้นป้ายคู่เอกประจำรายการพบกับ “พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” จอมบู๊ชาวไทย ในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต (147.6 ป.)โดยไฟต์นี้แม้ “ไทสัน” จะเป็นฝ่ายแพ้ไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ แต่เพราะการต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบแบกน้ำหนักร่วม 4 ปอนด์ ซ้ำยังสวมบทนักสู้ใจสิงห์ บู๊ขาดใจตลอดสามยก ทำให้บิ๊กบอส “ชาตรี” ยอมใจในความเป็นนักสู้ สั่งจ่ายโบนัส 3.5 แสนบาทเข้าบัญชีไปเช่นเดียวกับผู้ชนะ ปิดท้ายรายการไปอย่างน่าประทับใจสัปดาห์หน้าติดตามรับชมความสนุกต่อเนื่องกับศึก ONE ลุมพินี 19 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายนนี้ ขึ้นป้ายคู่เอก “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” มวยซ้ายดุจากสุรินทร์ เปิดหน้าชนคู่ชกแสบจากรัสเซีย “อิลยาส มูซาเอฟ” ที่ขอฮึดสู้กลับมาเก็บชัยชนะอีกครั้งให้ได้ ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)โดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น.