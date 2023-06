มาตามคำขอ ONE ลุมพินีจัด Meet & Greet กระทบไหล่บิ๊กบอส “ชาตรี”

เตรียมตัวให้พร้อมโอกาสกระทบไหล่ผู้ก่อตั้ง ประธาน และ ซีอีโอ ONE "ชาตรี ศิษย์ยอดธง" มาถึงแล้ว กับกิจกรรม Meet & Greet พบปะแฟน ๆ พร้อมเเจกลายเซ็น ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ก่อนการแข่งขันศึก ONE ลุมพินี 22 วันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.นี้ ระหว่างเวลา 19.00 - 19.30 น.ไม่เพียงแค่จะได้มาดื่มด่ำกับการต่อสู้สุดเร้าใจและแสงสีเสียงแบบจัดเต็มจากฝีมือทีมโปรดักชันระดับโลก แฟน ๆ ยังจะได้โอกาสพบปะพูดคุยกับบิ๊กบอส "ชาตรี" อย่างใกล้ชิดด้วยโดยแฟนกีฬาที่ซื้อบัตรเข้าชมศึกนี้ในสนามจะได้รับสิทธิพิเศษให้ร่วมกิจกรรม Meet & Greet ในช่วงหัวค่ำเวลา 19.00 - 19.30 น. ก่อนการแข่งขันเริ่ม ที่หอเกียรติยศมวยไทย บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน สนามมวยเวทีลุมพินี และ 100 ท่านเเรกเท่านั้นจะได้รับโปสต์การ์ดที่ระลึกจากมือ บิ๊กบอส "ชาตรี" มาถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อน!สำหรับศึก ONE ลุมพินี 22 ถือเป็นศึกใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์รับกลางปีที่ขนทัพนักสู้ระดับคู่เอกมาประชันฝีมือกันภายในค่ำคืนเดียว โดยคู่เอก “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม" เปิดศึกภาคสองกับ "สามเอ ไก่ย่างห้าดาว" โดยมีตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล (115-125 ป.) เป็นเดิมพันตามด้วยศึกหาราชันรุ่นยักษ์เพียงหนึ่งเดียวระหว่าง “อาร์จาน บูลลาร์” แชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวต (225 – 265 ป.) และ “อนาโตลี มาลีคิน” แชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวต เฉพาะกาล และ รุ่นไลต์เฮฟวีเวต (205 – 225 ป.)ร่วมด้วยนักกีฬาไทยระดับแถวหน้าร่วมลงทำศึกในครั้งนี้ ได้แก่ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9, สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง, เมืองไทย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม, เสกสรร อ.ขวัญเมือง, แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ, นาบิล อานาน, กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง, ก้องธรณี ส.สมหมาย, จอมโหด ออโต้มวยไทย, ทองพูน พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม และอีกมากมายแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh