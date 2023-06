“รีเกียน” ปิดเกมป้องแชมป์มวยไทย “ซุปเปอร์บอน” กู้ศรัทธาสำเร็จ ศึก ONE Fight Night 11

จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยกับศึก ONE Fight Night 11 ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทย “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” คืนฟอร์มเก่งชนะน็อกสุดสวย ขณะที่ “รีเกียน เออร์เซล” ราชันสองบัลลังก์ สามารถป้องตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นไลต์เวตเอาไว้ได้เป็นหนที่สองคู่เอกของรายการ “รีเกียน เออร์เซล" ราชันสองกติกา คิกบ็อกซิ่งและมวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) กลับมาทำหน้าที่เจ้าของบัลลังก์มวยไทย ป้องกันตำแหน่งจากผู้ท้าชิงน้องใหม่จากรัสเซีย “ดีมิทรี เมนชิคอฟ”เกมนี้จบไวเกินคาด หลังจากระฆังยกแรกดังเพียง 46 วินาที "รีเกียน" ก็ปล่อยอาวุธเป็นชุดทั้งเข่า-หมัดซัดเข้าหน้า ทำเอา "ดีมิทรี" มึนเซถลาล้มลง แม้จะพยายามฝืนแต่ยืนไม่ไหว กรรมการโบกมือบ๊ายบาย ส่งให้ "รีเกียน" ชนะน็อกไปในยกแรก นั่งครองบัลลังก์มวยไทยเป็นสมัยที่ 3 พร้อมรับโบนัสจากบิ๊กบอส "ชาตรี ศิษย์ยอดธง" อีก 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.7 ล้านบาท)คู่รองเป็นศึกนักรัดระหว่าง “เคด รูโทโล” แชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) ขึ้นป้องกันตำแหน่งจากผู้ท้าชิงฟอร์มแรงจากนอร์เวย์ “ทอมมี ลังกาเคอร์”ภาพรวมของเกมทั้ง "เคด" และ "ทอมมี" ผลัดกันรุกผลัดกันรับ งัดทุกเทคนิคการปล้ำมาโจมตีกันอย่างดุเดือดตลอดหนึ่งยก 10 นาที กระทั่งจบเกม กรรมการเห็นพ้องให้ "เคด" ที่ทำคะแนนจะแจ้งกว่าชนะคะแนนเอกฉันท์ รั้งเข็มขัดครั้งแรกสำเร็จขณะที่ “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” อดีตราชันคิกบ็อกซิ่งชาวไทยตั้งใจกลับมากู้ศรัทธา ประจันหน้ากับ “ไทฟุน ออสแคน” นักชกหมัดหนักชาวตุรกี-ดัตช์ ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.)เริ่มเกมทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างหาจังหวะออกอาวุธใส่กัน เมื่อเข้ายกสอง "ไทฟุน" เร่งเกมเดินใส่ ส่วนอดีตแชมป์โลกตั้งรับเหนียวแน่น สาดแข้งถีบสกัดพายุหมัดของ "ไทฟุน" ก่อนจะสบโอกาสตวัดแข้งซ้ายเข้าเต็มปลายคาง ส่ง "ไทฟุน" หลับกลางอากาศ ชนะน็อกในนาทีที่ 1:46 ของยกสอง จนบิ๊กบอส "ชาตรี" อดใจไม่ไหวรีบเบิกบัญชีสั่งจ่ายโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.7 ล้านบาท) ให้ทันทีนอกจากนี้ ยังมีนักกีฬาฟอร์มจัดที่รับโบนัสคนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐไปอีก 2 คน ได้แก่ “ควอน วอน อิล” จากเกาหลีใต้ และ “อิลยา เฟรย์มานอฟ” จากรัสเซียที่ปิดเกมคู่ต่อสู้แบบไม่ต้องพึ่งกรรมการ สรุปอีเวนต์นี้มีนักกีฬารวม 4 คน ทุบโบนัสแตกกระจายเกือบ 7 ล้านบาท- คู่เอก รีเกียน เออร์เซล ชนะน็อก ดีมิทรี เมนชิคอฟ นาทีที่ 0:46 ของยกแรก (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155 - 170 ป.)- คู่รอง เคด รูโทโล ชนะคะแนนเอกฉันท์ ทอมมี ลังกาเคอร์ (ชิงแชมป์โลก ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต 155 - 170 ป.)- อิลยา เฟรย์มานอฟ ชนะซับมิชชัน ชิเนชัตกา โซลเซตเซก นาทีที่ 2:18 ของยกแรก (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145 - 155 ป.)- ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน ชนะน็อก ไทฟุน ออสแคน นาทีที่ 1:46 ของยกที่สอง (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145 - 155 ป.)- มานซัวร์ มาลาชิเอฟ ชนะซับมิชชัน เจเรมี มิเอโด นาทีที่ 4:31 ของยกที่แรก (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115 - 125 ป.)- อาเรียน ซาดิโควิจ ชนะคะแนนเอกฉันท์ นิกี โฮลสเกน (คิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต 176 ป.)- ควอน วอน อิล ชนะทีเคโอ อาร์เทม บีลัคฮ์ นาทีที่ 3:57 ของยกสอง (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135 - 145 ป.)- มาร์ทีน มิคิเลตโต ชนะคะแนนเอกฉันท์ แอมเบอร์ คิตเชน (มวยไทย แคตช์เวต 129.25 ป.)- ฮู หยง ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ วู ซอง ฮูน (MMA รุ่นฟลายเวต 125 - 135 ป.)- ราเดอ โอพาชิช ชนะคะแนนเอกฉันท์ กูโต อิโนเซนเต โดย (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวีเวต 225 - 265 ป.)