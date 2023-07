“เสี่ยแขก” สั่งลุย! “พงษ์ศิริ” พร้อมดับซ่า “ฟาบิโอ” คู่เอก ONE ลุมพินี 24

“พงษ์ศิริ” รับคำบัญชาจาก “เสี่ยแขก” ที่ฝากความหวังไว้กับไฟต์นี้เต็มที่ พร้อมใส่เกียร์เดินหน้าลุยแลกใส่ “ฟาบิโอ” เพื่อย้ำชัยเปิดโอกาสได้กลับไปรุ่งในศึกใหญ่ ONE“แฝดอโยธยา” พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม มวยใจใหญ่สายบู๊แหลก วัย 32 ปี ได้รับการติวเข้มเป็นพิเศษจาก “เสี่ยแขก” สมชาย เทศรุ่งเรือง เจ้าของค่าย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม พร้อมรับมือคู่ปรับเก่า “ฟาบิโอ เรอิส” มวยหมัดแกร่ง วัย 26 ปี จากโปรตุเกส ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.) ในศึก ONE ลุมพินี 24 วันศุกร์ที่ 7 ก.ค.นี้จอมบู๊จากเมืองกรุงเก่าที่เดินหน้าบูู๊แหลกเก็บชัยชนะมาแล้ว 2 ไฟต์ติดต่อกัน เตรียมเจอกับ “ฟาบิโอ” ถือเป็นไฟต์สำคัญลุ้นมีโอกาสกลับไปสร้างชื่อในศึกใหญ่ ONE อีกครั้ง พร้อมนำคำสั่งสอนจาก “เสี่ยแขก” มาปรับใช้เพื่อทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดให้ได้“ไฟต์นี้ทาง เสี่ยแขก ได้เข้ามาดูผมเป็นพิเศษ ทั้งเรื่องของการทำน้ำหนักและจี้ให้ฟิตซ้อมทุกวันครับ พร้อมสอนเทคนิครับมือ ฟาบิโอ ว่าเขาจะมาแบบไหนและต้องป้องกันแบบไหน ไฟต์นี้ผมตั้งใจซ้อมมาดีเต็มที่อยากเอาชนะให้ได้ครับ ผมจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด ชกดุเดือดแน่นอน ผมไม่ยอมให้เขามาปราบผมได้แน่นอนครับ”“พงษ์ศิริ” มองว่าหนึ่งในจุดสำคัญที่ทำให้ “ฟาบิโอ” ผลงานดีเก็บชัยได้ต่อเนื่องเป็นเพราะได้เจอกับคู่ชกมวยสไตล์ฝีมือเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดีอะคาเดมี, เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์ หรือ แสงมณี พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ส่วนตนเองเป็นสายบู๊พร้อมเดิมลุยจะทำให้เขาได้เจองานยากกว่าเดิมแน่ พร้อมมีศอกเป็นลูกทีเด็ดลุ้นปิดเกมน็อกได้อีกด้วย“หากเจาะเฉพาะสามไฟต์หลังสุดที่ ฟาบิโอ เอาชนะน็อกนักชกไทยได้จะเห็นว่าเขาเจอกับมวยสไตล์ฝีมือเท่านั้นครับ แต่เขายังไม่เคยเจอมวยเดินลุยแบบผม ระฆังยกแรกดังขึ้นผมพร้อมเดินลุยใส่ทันทีแน่นอน ผมเตรียมมาแลกเต็มที่ถ้าจะร่วงก็ร่วงยอมรับได้ครับ ซึ่งถ้ามีจังหวะเข้าทางผมก็มีอาวุธศอกไว้ปิดเกมเร็วด้วยครับ”สำหรับสองคนนี้เคยดวลฝีมือกันมาหนึ่งครั้งในศึก Muaythai Fighter X เมื่อวันที่ 8 ก.ค.65 ในกติกาพิเศษ 2 ยกแรกชกมวยสากล และ 3 ยกที่เหลือชกมวยไทย ซึ่ง “พงษ์ศิริ” เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้ น่าสนใจมากว่าเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งปีทั้งคู่ต้องโคจรเจอกันอีกครั้งในไฟต์สำคัญ ผลการแข่งขันจะออกมาดุเดือดสมการรอคอยหรือไม่ต้องติดตามสำหรับศึก ONE ลุมพินี 24 วันศุกร์ที่ 7 ก.ค.นี้ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.