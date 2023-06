"ยอดภูผา" ขอสานต่อชัยชนะ ONE ลุมพินี 21 โชว์ฟอร์มให้สมเป็นนักกีฬา ONE เต็มตัว

มาแรงฉุดไม่อยู่ “ยอดภูผา” กำลังมั่นใจคู่ต่อสู้หน้าไหนพร้อมเจอได้หมด เดินหน้าลุ้นควัาชัยชนะ 4 ไฟต์รวด เพื่อแสดงฝีมือให้สมกับเป็นนักกีฬาระดับโลกของ ONE เต็มตัว“ยอดภูผา วิมานแอร์” มวยแกร่งหมัดหนักวัย 19 ปี จากชัยภูมิ ดีกรีแชมป์ Road To ONE รุ่นเฟเธอร์เวต (145 - 155 ป.) ผลงานเด่นเก็บชัย 3 ไฟต์ติดและได้เซ็นสัญญาลุย ONE แล้วเรียบร้อย หวนคืนสังเวียนเจอ “แอนตาร์ คาเซม” มวยร่างยักษ์จากเบลารุส ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.)อยู่ในช่วงมั่นใจเต็มเปี่ยม “ยอดภูผา” พร้อมเจอได้หมดไม่ว่าจะเป็นนักชกไทยหรือต่างชาติ ได้มาซ้อมที่ค่ายเกียรติเพชรยิ่งเป็นการยกระดับฝีมือ พร้อมสานต่อสถิติชนะต่อเนื่องโชว์ฝีมือสมกับที่ทุกคนไว้วางใจ“ตอนได้เซ็นสัญญาไป ONE อย่างเป็นทางการผมดีใจมากครับ เพราะผมรอโอกาสนี้มาตั้งแต่จบมวยรอบ Road To ONE พอได้มาชกใน ONE ลุมพินี ต้องเจอชาวต่างชาติตลอดทำให้ฝีมือของตัวเองพัฒนาขึ้นด้วย ผมต้องมีลูกดุดันและเด็ดขาดมากกว่าเดิมครับ ไฟต์นี้ผมเปลี่ยนมาซ้อมที่ค่ายเกียรติเพชร มีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเยอะ ดูมีความอาชีพขึ้นมากเพื่อเตรียมไว้ไปชก วัน แชมเปียนชิพ ครับ”เล็กใหญ่ไม่สำคัญทุกอย่างอยู่ที่ใจ “ยอดภูผา” ต้องมาเจอ “แอนตาร์” คู่ชกไซส์บิ๊ก ที่เคยน็อกยกแรก “ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย” มาได้ ยืนยันไม่มีคำว่าประมาท พร้อมเดินลุยตามสไตล์ถนัดจัดเต็มเหมือนเดิม“ไฟต์ต่อไปผมต้องเจอ แอนตาร์” ที่รูปร่างสูงใหญ่ มีหมัดที่ทั้งหนักและคม เป็นมวยที่เก่งแน่นอนแต่ผมไม่มีกลัวยังไงก็สู้เต็มที่อยู่แล้วครับ ปกติผมเจอคู่ชกที่สูงยาวกว่าอยู่เป็นประจำ ผมไม่ค่อยกลัวเพราะว่าส่วนมากมีคางยาวและขาเล็กทำให้โจมตีได้ง่ายกว่า ถ้าโดนเต็มแรงมีโอกาสร่วงได้เหมือนกัน ส่วนเรื่องการใส่นวมเล็กตอนนี้ผมชินและชอบด้วย ไฟต์นี้ผมหวังได้โบนัสต่อเนื่องเป็นก้อนที่สองด้วยครับ”ไฟต์ล่าสุดเจอ “แอนเดรย์ โครมอฟ” สูงกว่า 14 ซม. ยังสอยน็อกร่วงยกสองมาได้ รอบนี้ปะทะ “แอนตาร์” ที่ใหญ่กว่าขึ้นไปอีก แต่งานนี้ “ยอดภูผา” ไร้ซึ่งความกังวลพร้อมโชว์การต่อสู้ที่คุ้นเคยให้ได้รับชมกัน“ไฟต์นี้เจอ แอนตาร์ สูงห่างกันถึง 16 ซม. ถือว่าเป็นคู่ชกสูงใหญ่มากที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยครับ ผมไม่คิดเลยว่าจะต้องเจอคู่ชกที่สูงขนาดนี้ แต่โดยส่วนตัวไม่มีความกังวลอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ เพราะไม่ว่าคู่ชกจะสูงแค่ไหน แฟนมวยจะได้เห็นผมมาในสไตล์ที่คุ้นตาแน่นอน ผมพร้อมเดินลุยตั้งใจทำให้ทุกคนประทับใจและชอบผมมากขึ้นให้ได้ ฝากทุกคนติดตามผลงานของผมด้วยครับ”สำหรับศึก ONE ลุมพินี 21 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายนนี้ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น., Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ)