"สามเอ" ยอมรับ "พระจันทร์ฉาย" เก่งจริง ยันไม่มีท้อ พร้อมสู้ต่อไป

“สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” โพสต์เฟซบุ๊ก ยืนยันชัดเจน ยังไม่ถอดใจบนเส้นทางนักสู้ แม้เพิ่งพลาดท่าปราชัย “พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” เป็นครั้งที่สอง พร้อมยอมรับนักชกรุ่นน้องคือของจริง“ซ้ายไฟลามทุ่ง” สามเอ ไก่ย่างห้าดาว เจ้าตำนานมวยไทยวัย 39 ปี ได้รับโอกาสครั้งสำคัญในการหวนคืนบัลลังก์อีกครั้งในช่วงบั้นปลายชีวิตนักมวยไทย ด้วยการพบกับ “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” นักชกรุ่นน้องวัย 28 ปี โดยมีตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล (115 – 125 ป.) เป็นเดิมพันในศึก ONE ลุมพินี 22 เมื่อคืนวันศุกร์ ที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมาในส่วนของผลการแข่งขัน เป็นที่ทราบกันว่า “สามเอ” นั้นเป็นฝ่ายปราชัยแพ้น็อกไปด้วยเวลา 2.10 นาทีของยกที่สอง หลังเจอทีเด็ดฉายเป็นชุด ของ “พระจันทร์ฉาย” เล่นงานแบบไม่มีพัก จนต้องยอมศิโรราบแบบไม่มีทางเลือก อกหักพลาดท่ารถด่วนขบวนสุดท้าย ในการครองตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะกาลไปอย่างน่าเสียดายล่าสุด “สามเอ” ยังคงยืนยันที่จะไม่ถอดใจง่าย ๆ ด้วยการโพสต์รูปของตนเองพร้อมกับลูกสาวสุดที่รัก ลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว Sam-a Gaiyanghadao พร้อมข้อความเปิดใจร่ายยาวขอบคุณทุกกำลังใจที่ได้รับ และยืนยันว่าจะขอสู้ต่อบนเส้นทางของนักสู้ ก่อนจะปิดท้ายด้วยการแสดงความยินดีต่อแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล ป้ายแดงอย่าง “พระจันทร์ฉาย” ว่าเป็นนักมวยที่เก่งกาจจริง ๆ“ขอบคุณทุก ๆ ข้อความทุก ๆ กำลังใจที่ส่งมาให้นะครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ ตอนนี้ผมดีขึ้นแล้วครับ ช่วงนี้ขอใช้เวลาพักกายพักใจอยู่กับลูก ๆ และครอบครัว ผมยังไม่ยอมแพ้นะครับ ผมจะสู้ต่อตราบใดที่ผู้ใหญ่ยังให้โอกาสและสนับสนุนผมอยู่ ผมจะยังคงเดินหน้าตามฝันต่อไป วันนี้อาจไม่ใช่วันของผม แต่ผมยังเชื่อมั่นในตัวเองว่าผมทำได้ และผมจะทำต่อไป และสุดท้ายนี้ยินดีกับผู้ชนะด้วยครับ น้องเก่งมาก ๆ”สำหรับ “สามเอ” นั้นถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งตำนานนักมวยไทยที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนสังเวียนในปัจจุบัน โดยมีดีกรีเป็นถึงนักกีฬาชาวไทยคนแรกและคนเดียว ที่ครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสได้ถือครองเข็มขัดแชมป์โลก ONE มาแล้วถึง 3 เส้น ได้แก่แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.), แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต และแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตสำหรับครั้งต่อไปศึก ONE ลุมพินี 23 คู่เอกนำรายการ เป็นการเปิดศึกระหว่างสองดาวบู๊ “แปดแสนเล็ก พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” และ “ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย” ที่ต่างต้องการเก็บชัยชนะแรกกู้ศรัทธาในรายการนี้ โดยจะวัดฝีมือกันในกติกามวยไทย แคตช์เวต (140 ป.)แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh